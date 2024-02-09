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分手了…擔心過年圍爐親友過度關切？醫教「3回話術」 離婚、分居都適用

聯合新聞網／ 文．許瑞云（身心靈醫師）

過年將至的時段其實對伴侶關係是很有挑戰性的，因為得要面對彼此的親友、如何安排時間、該包多少紅包、誰該負責做家務或煮飯、該如何回答尷尬問題等種種困擾。我會陸續回答一些先前臉友提出的問題：

問：前陣子剛跟女友分手，之前常在FB曬恩愛，所以幾乎所有親友都認為我們明年可能會結婚，但計畫趕不上變化，年節將至我該如何面對親友的詢問呢？

※類似的問題如同離婚、分居等，也可以如此回答。

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答：很親的家人（像是父母或兄弟姊妹）最好據實以告。例如：「我們之間有些無法解決的課題，目前協議分手，我們各自得要冷靜下來好好想想，也請家人祝福我和支持我的決定。謝謝你們的支持。

如果家人硬要給予意見，可以先謝謝他們的關心，但是堅定的告訴家人：「請家人給予我祝福和支持，也請讓我為自己的生命做決定和負責，畢竟無論家人如何愛我，也無法替代我跟對方相處或結婚啊！

如果不是很親的家人，可以笑笑帶過，轉變話題，一般人不會那麼不識相的窮追問。如果真的不識相一直問，可以說：「我們還在考慮是否繼續交往中（或我們剛分手了），謝謝你的關心，但我不想談論這個話題了。

其實讓我們困擾的並不是別人問我分手的尷尬問題，而是自己還沒處理好分手的傷痛，所以這個痛處還無法被碰觸和提到。所以，自己要先處理好這個傷口，傷口好了，自然就不怕被別人碰觸了。

（本文出自臉書粉專「許瑞云醫師身心靈養生法」，未經同意禁止轉載）

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