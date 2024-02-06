「創傷記憶」怎麼來？對我們的影響有哪些？與「非創傷記憶」的差別一次看

記憶的組成要素

在跟大家談「創傷記憶」前，先跟大家聊聊「記憶」的組成要素。

我們每天會經歷許多的事件，每個事件中，都有我們經歷過程中的許多畫面、身體的感覺、情緒、我們對該事件的認知（可能是對自己的看法、也可能是對自己當下的處境的看法），這些就組合成一個事件的記憶。

「創傷記憶」怎麼來？

其實，會形成「創傷記憶」，乃是來自我們內建的自我保護機制。

在我們遇到危機事件（情緒受到衝擊的事件）時，我們的大腦及身體為了保護我們不要再遭受到類似事件的傷害，就會啟動一連串的身心反應，並且快速地決定要戰或逃或凍結，好繼續生存下去。而這個快速的決策，就只能記住模糊且概略的刺激訊息，好讓我們下次再遇到類似的情境時，可以更快速地反應！

我們遇到的危機事件若解除警報，我們的大腦及身心就會回復到平穩的狀態；反之，若我們的大腦沒有接收到危機已經解除的訊號，那麼，我們的大腦及身心就會一直處於警戒狀態。並且，每次的危機事件發生，都會形成一次的事件記憶，而相似的事件記憶，就會一直疊加上去，形成像蜘蛛網一般的記憶網絡。這就是「創傷記憶」。

「創傷記憶」對我們的影響

筆者前面有提過，為了保護我們不要再遭遇到類似情境的傷害，大腦會記住模糊且概略的刺激訊息，好幫助我們可以更快速地辨識出危險情境，然後更快速地進行生存反應：戰／逃／凍結。

但是就因為記住的刺激是模糊且概略的，所以，往往容易形成「草木皆兵」或「風聲鶴唳」的誤判情形，而作出不切合此時此刻的回應，就容易造成我們現在的關係困境、或職涯困境、或身心症狀、或學習困境......等等。

「適應性記憶」與「創傷記憶」的不同之處

看到這裡，也許你會好奇，那麼，「創傷記憶」和「非創傷記憶（筆者稱「適應性記憶」，下同）」有什麼不一樣？

「適應性記憶」隨著時間過去，我們只會記得曾經發生過這樣的事，但對於事件的細節是不記得的（例如：如何學會九九乘法）；但「創傷記憶」不同，當我們回想起該事件時，那些過程及細節仍舊「歷歷在目」，那事件事發經過的情緒感受、身體反應就像「親臨現場」一樣！有些人甚至會不斷作重覆類似該事件的夢魘。

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