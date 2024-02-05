外遇成離婚首因…偷吃者：對配偶的美好感覺 在小三身上重溫

佛洛伊德認為，世上各種形式的愛都是性的表現，路易斯不同意，他把愛情與性區分得很淸楚。愛情，是一對相戀男女之間的情愛。肉體的性行為，他以羅馬神話中的女神維納斯（Venus）稱之。在他的《四種愛》（The Four Loves）一書中，路易斯說：「我說的愛情（Eros，譯按：厄洛斯，希臘神話中的愛神，相當於羅馬神話中的丘比特〔Cupid〕），當然指的是我們所說的『相愛』狀態。」

他把兩者區分開來。「愛情中所含肉體與動物性本能的成分，依循古來的用法，我稱為維納斯。這裡所說的維納斯，其為性，不是某種純化的深層感受，而是一種極其浮面的感受；其為性，是當事人的體驗，是最顯而易見的。」當時的流行觀念：只要相愛，不道德的性行為也屬道德，路易斯強烈反對。舉例來說，通姦的性行為並不因兩人相愛就不是通姦。

「我完全不贊同一般的觀念……性行為之為『汙穢』或『純潔』、墮落或高尙、非法或合法……完全與是否相愛無關。」他提醒讀者，過去許多成功的婚姻都是由父母做主，夫婦發生性關係時並不曾相愛過。「一如其他行為，性行為是否正當，自有其一般的明確標準，關鍵在於其是否信守約定、是否公平、是出於愛還是自私，以及是否忠實。」

性的吸引定能使兩人相守相知進而「相愛」嗎？路易斯相信，通常都是相愛在先，然後才發現對方的性吸引。「對一個女人，最初純粹出於性欲，到後來卻『愛上她』或許也是有的。但我不認為這是普遍現象。」在《四種愛》中，他寫道：「更常見的是，先是心懷喜悅，心心念念都是『所愛的人』─心心念念所想的無非是她整個人而非某個特定的部分。一個男人若處於這樣的心境，其實無暇想到性，光是想那個人都不得空了。」他又說，一個戀愛中的男人要的「不是女人，而是那個女人。他思念所愛，神魂顚倒，其中的樂趣卻不是她所能給他的，這情境難以解釋，卻又不容置疑。」他總結說：「性欲……想要的是它，是性那件事情，愛情要的則是所愛的人。」

路易斯寫道，愛情不希望愛裡面摻雜需求的滿足，甚至性需求的滿足。性欲是關乎自己的事，重心在己身，而愛情則關乎另一個人，重心在所愛的人。「愛情會做的第一件事，就是心中不再有施與受的區別。」之所以如此，或許是因為相愛使兩個人合為一體了。這裡他引用了同事查爾斯．威廉斯（Charles Williams）的話：「愛你嗎？我就是你呀！」（佛洛伊德也有同樣看法，他是這樣寫的：「愛到最高點時，自我與對象之間的界線消失。一反個人的一切認知，戀愛中人會說，『我』與『你』是一體的，而且眞的會這樣做。」）

路易斯認為，我們的文化太過於把性當回事了，此一觀察相當有趣。首先，這似乎不符合他前述的說法，儘管對性的討論很多，關切也多，但性的現狀卻是「一團亂」。不過話又說回來，這裡路易斯指的是心態。「我們的廣告，極盡煽情之能事，把性描繪得銷魂、激情、亢奮，一點情趣也無……只能當成老掉牙的笑話來看。」路易斯搞不懂，佛洛伊德對待性為什麼會如此的嚴肅、如此的執著。「我有的時候忍不住會想，佛洛伊德學派算是個大學派，卻是集假正經與偽善於一爐。說什麼我們都被他們的詮釋『嚇壞了』，又說我們之所以抗拒，都是因為厭惡而生反彈，聽起來全是一派胡言。當然，我的看法只能代表自己的性別及階層，我會毫不猶豫地承認，找佛洛伊德諮商的維也納女士們或許比我們純潔或天眞；但我敢說，像那勞什子理論所說的，說什麼性的場面令人噁心，我和我認識的人可都不會。」

路易斯同意，性有其人生嚴肅的一面：父母的責任，以及精神上的意義等等。但他說，我們常常忽略了性好玩與有趣的一面。他提醒我們，希臘神話愛的女神艾芙蘿黛蒂（Aphrodite）總是笑咪咪的；維納斯則是「一個調皮搗蛋的精靈……總愛逗弄人。」

路易斯還提醒戀人，外在環境正適合行雲作雨，突然間卻沒了性致，這可是常有的事。相反地，「有些場合，在火車上、商店裡……宴會中，公開的溫存根本不可能，甚至眉目傳情也難，維納斯卻使出渾身解數煽動情慾之火……」這種情形雖然令人懊惱，但路易斯說，「理性的戀人卻會心一笑」。情慾受到「現實因素如天氣、健康、飮食、循環及消化的影響」，路易斯幽默以對。事情總是會以喜劇收場。他寫道：「說到性，世上的各種語言與文學都充滿笑話，那也就不足為奇了。」儘管「乏味、低俗」，路易斯說，卻也可以讓人們不把性看得太嚴肅，將之當神一樣看待。他警告說：「房事若無嬉戲、笑鬧，小心引冒牌女神入室。」

對於性與愛的理解，路易斯最大的貢獻或許在於，他釐淸了愛情與一種愛至深處的成熟之愛之間的區別。我常跟我哈佛的學生說，如果他們徹底明白這兩種愛的區別，一生受用無窮，可以省掉許多不必要的壓力。半數的婚姻以離異收場。根據我多年的臨床經驗，以及我對出身離婚家庭靑年所做的研究，我敢斷言，社會上有許多痛苦正是來自不明白情愛（Eros）與無私的愛（Agape）之間的區別。

在我輔導的個案中，絕大多數打算要離婚的夫妻都是因為外遇問題。有外遇的一方聲稱，自己對配偶已經沒有了愛，以前對配偶的那種美好感覺─戀愛的感覺─卻在外遇對象的身上得以重溫。誤以為戀愛的感覺為婚姻的根本與幸福的唯一來源，於是以為再也沒有理由守住婚姻。殊不知，新關係中那種戀愛的滋味照樣會消退，如此一來，有可能會發現自己又愛上了另一個人。二次婚姻的離婚率超高，道理在此。

路易斯認為，離婚就像截肢，應該視為保命的最後手段。但兩個已不相愛的人還應該守在一起嗎？路易斯提出了「幾個合理的社會理由」以為因應。首先，「給孩子一個家」。其二，「保護女性……當男人厭倦時，免於遭到遺棄」。路易斯所提的第三個理由，按照我的臨床經驗，是所有理由中最有見地也最有幫助的。戀愛之於人生，是一種意義深長且美妙的經驗。路易斯這樣寫道：「愛的光輝……使我們慷慨、勇敢……睜開眼，不僅看見戀人的美麗，也看見世界的美好……是肉慾的大剋星。」但路易斯又語出驚人，說戀愛不會長久，也無意長久。「戀愛何其美好……是高貴的感覺，但畢竟只是一種感覺……感覺再怎麼豐盈也不可恃……感覺來來去去。」

圖為《兩種上帝：我們該信什麼，該怎麼活？心理學家佛洛伊德與文學家路易斯的終極辯論》書封。心靈工坊提供

他的解釋是，「戀愛的狀態」是一種熾熱、高亢的情緒，若持續不退，有礙睡眠、工作與食慾。戀愛的熾熱情緒應該轉化，單有情感還不夠，還要加入決心，使之變成一種更深刻、舒適、成熟的愛。路易斯說：「停止『戀愛』並非停止愛……另一種情感的愛─有別於『戀愛』的愛─並不僅僅是情感，而是一種靠意志來維繫，以習性來強化的深層統一……」他又說，夫妻「無論哪一方，縱使容許自己另有新愛，也還能夠維持這種愛。」路易斯認為，愛使人願意相守，承諾忠實；但更恬靜、更深刻與更成熟的愛則有助於承諾的信守。

佛洛伊德與路易斯都同意，為了個人與社會的福祉，性衝動必須加以約束，但兩人所持的理由卻不同。佛洛伊德認為，為維持社會秩序，文明乃對個人施以各種限制，使個人得不到滿足，因而減少了快樂。路易斯則認為，道德法則來自愛人且希望人快樂的造物者，凡事遵循律法可以使人更懂得愛，因此也得到更大的快樂。那麼，為了瞭解他們的理論，我們這就來看看兩人婚前婚後是如何控制自己的性衝動的。

※本文為心靈工坊出版的《兩種上帝：我們該信什麼，該怎麼活？心理學家佛洛伊德與文學家路易斯的終極辯論》，未經同意請勿轉載。