巴菲特最敬重左右手查理．蒙格 揭露保證生活變悲慘的4個毒藥

查理．蒙格

《窮查理的普通常識》在手，以一生為時間軸，有為有守的滾大《雪球》！

巴菲特最敬重的左右手查理．蒙格（一九二四～二○二三年）說好幾位他尊敬的能人都具備「反過來想，總是反過來想」的思維。

第一位是普魯士數學家雅各比（一八○四～一八五一年），他經常重複說著：「反過來想，總是反過來想。」對一個數學家來說，「許多難題只有在逆向思考的時候才能得到最好的解決」。

第二位是英國博物學家達爾文（一八○九～一八八二年），蒙格讚揚他的逆向思維，稱他「總是致力於尋求證據來否定已有的理論，無論他對這種理論有多麼珍惜，無論這種理論是多麼得之不易」。

第三位是美國脫口秀名嘴強尼．卡森（一九二五～二○○五年）。蒙格曾在哈佛高中聽過二十次畢業典禮上的演講致詞，一般我們都不希望講者說個沒完，蒙格亦然。唯有一次蒙格企盼講者能多說些，那位魅力絕頂的講者就是強尼．卡森。那一天，卡森的主題是：〈保證悲慘人生的卡森藥方〉，卡森說無法跟畢業生闡述如何得到幸福，但很有把握說明「如何保證自己過上悲慘的生活」，簡言之，靠著：吸毒、嫉妒、恨就能常駐悲慘循環。他言之鑿鑿地說自己「一次又一次的嘗試，結果每次都變得很悲慘」，極盡可能地挖苦自己，是絕頂智慧之人才開得起的玩笑。

演講高手，風格獨樹一幟

蒙格的演講，亦是一絕。他亦曾受邀在同一所高中對畢業生演講。他的講題：〈如何保證人生悲慘的四個藥方〉，正是向卡森致敬。

有句話說：「標題決定點開率，內容決定轉發率。」蒙格的「標題」，已讓聽眾引頸企盼。

聞「如何保證人生悲慘的四個藥方」好像觀賞四小段恐怖電影，講者一道一道揭曉謎底，聽眾縱使一時有「還好我沒中」的僥倖感，但觀影結束前，氣氛仍持續讓人屏息。如果被人不幸言中，將再度神經緊繃。講者藉「四個藥方」佈下的迷陣共掀了四次牌，觀眾一刻不得閒。

由於這個講題是蒙格刻意設計，結果早知是導向人生悲慘，所以請理解，這四個藥方，其實是四道毒方。

第一道毒方：反覆無常。若用投資來解釋，猶如投資時策略反覆，績效保證也會奇差無比。擬定策略，就要徹底執行，結果若不如預期，當重擬策略。最怕兩種策略不斷反覆，執行了三個月就想更替，根本無從檢討失靈的原因。

第二道毒方：盡可能從你自身的經驗獲得知識，盡量別從其他人成功或失敗的經驗中廣泛地汲取教訓。這道毒方，放在投資就是非得自己頻繁進出買賣個股多年後，才死心決定要開始買VTI或0050，或者就此杯弓蛇影，死抱定存。

第三道毒方：遭遇挫折，選擇消沉。這道毒方，打個比方，就像牛奶打翻後不拖地收拾，只管哭泣，一直哭泣，逼著身邊的人只能面對你的哭泣，彷彿沒有其他事情值得努力。

第四道毒方：忘了這個鄉下人故事：「我只想知道我將來會死在什麼地方，這樣我就可以永遠不去那裡。」某鄉下人知道踏入賭場的富二代，一年內會輸光祖宗田，而從不涉足賭場。鄙視此等「鄉下人故事」的「聰明人」，很容易因賭、毒、色，在短時間內一切歸零。

蒙格的合夥人李彔稱他：「在他漫長的一生中，持續不斷地研究收集關於各種各樣的人物、各行各業的企業，以及政府管治、學術研究等各領域中的人類失敗之著名案例，並把那些失敗的原因排列成正確決策的檢查清單，使他在人生、事業的決策上幾乎從不犯重大錯誤。」

為什麼蒙格的決策如此高明？因為他總把一天中的大、小挑戰都當做是一場又一場的「反過來想」比賽。

勤於閱讀，出手從容隨意

蒙格長年熱愛閱讀，某次埋首書本後，深有所獲。

試想，如果有一本書，刺激你誕生許多想法，讓你深有共鳴，除了寫讀書心得外，你還會有什麼舉措？

依我見聞，不外乎多買幾本，比如奇美創辦人許文龍董事長曾購買李筱峰教授的《島嶼新胎記：從終戰到二二八》兩千本分送親友。

蒙格亦然，他寄贈這本書給他的孩子。此外，他還送了波克夏A股一股給作者。這可不是雞蛋水餃股，二○一一年，一股當時價值十二萬美元，十一年後，一股股價成長到五十萬美元。

希望作者還沒賣股，如果作者活到蒙格歲數，股價破百萬美元只是最保守估計。

這位讓蒙格折服的作者是羅伯特．席爾迪尼（Robert B. Cialdini），作品是：《影響力：讓人乖乖聽話的說服術》（Influence: The Psychology of Persuasion）。

臺中萊源診所院長、神經外科醫師陳建華多年前就曾極力跟我推薦這本書，然而，它吸引蒙格的原因是：探討了許多人類思維上的缺陷。

蒙格熱衷探究這些缺陷，以及思考如何避免犯錯，是以屢屢展現驚人的投資碩果與人生智慧。

〈人類誤判心理學〉一窺蒙格智慧結晶中的結晶

《窮查理的普通常識》包含〈人類誤判心理學〉這個章節，探討了人的二十五種傾向、這些傾向會出現什麼錯誤，以及如何避免犯錯。

譬如「獎勵和懲罰超級反應傾向」：每個人都自以為完全明白激勵機制和懲罰機制，在改變認知與行為方面有多麼重要，但真相並非如此。

此話怎解，如果地方政府苦於某種外來生物蔓延擴散，以為提出獎勵機制，鼓吹民眾幫忙捕捉搜集，給予獎金，就能使此等外來生物迅速絕跡。

真相確實並非如此。

我特別推薦從政之人或任職主管者及早熟稔〈人類誤判心理學〉。

蒙格提醒，人們容易鑽營激勵機制，「在損人利己方面表現得極有創意」，所以制度設計應該「盡量避免獎勵容易作假的事情」。

曾有某縣市政府推行「抓綠鬣蜥換獎金，解決外來種入侵」，屏科大野生動物保育研究所副教授陳添喜就提醒，祭出獎金鼓勵民眾捕捉，反而鼓勵有心人大量飼養來冒領獎金。

陳教授的箴言，與蒙格智慧共振。陳教授的建言見報時，是二○一七年的十二月九日。

擔心有理。

無獨有偶，二○一九年，某縣府曾祭出高額獎金收購「荔枝椿象卵片」（荔枝椿象是荔枝和龍眼的主要害蟲，壽命約一年，每次產下十四顆卵，只要能移除一片卵片就能減少十四隻荔枝椿象孵化），果然問題重重，新聞標題引述了某則臉書上的討論，出現：「竟有人擬繁殖騙獎金」。就算不提此事，縣府也發現「部分農友為了摘卵片換獎金而疏於執行其他防治管理」。

荔枝椿象還是得對付，各縣市農業局後來大多用無人機釋放荔枝椿象的天敵：平腹小蜂（雌小蜂會將卵產在荔枝椿象的卵內，被寄生的卵粒就會無法順利孵化），收效良好。

擔任過屏東縣政府農業處長的黃國榮也是一位具有蒙格智慧之人，他說：「避免民眾繁殖綠鬣蜥領獎金，縣府不用獎金做獎勵，而用農特產為獎勵品，必須要身長二十公分以上的成蜥才能換一盒紅豆。」

紅豆正是易受綠鬣蜥危害的農作物，以此為移除獎勵品，別有意義。

也許有人擔心，某縣市早先開出的條件是「吻肛長五十公分以上，每隻補助五百元，吻肛長五十公分以下的幼體，則補助一百五十元」，現在屏東縣府開出的條件僅有「二十公分以上一盒紅豆」，會不會因此無人願意捕捉？

答案是：不會。從二○一九年七月一日開始計算，兩個月統計下來已捕捉一千三百一十七隻，其中吻肛長超過二十公分（符合兌換紅豆標準）的成體有七百四十七隻。

熟稔〈人類誤判心理學〉，施政可望風行草偃。

「應該做的事」vs.「做了也不會受法律制裁的事」

文末，我想分享一段我最喜歡的「蒙格語錄」：

我們相信，在「應該做的事」和「就算做了也不會受法律制裁的事」之間，有很大的差別，我想你應該遠離那條界線。

這句話是什麼意思呢？我舉一例。

二○○二年時，中研院社會學研究所研究員，亦是澄社監督國會小組召集人的瞿海源博士曾提出一份〈立法委員兼職調查及立委評鑑報告〉。瞿博士發現不少立委兼任營利事業、媒體經營者、媒體主持人、私校董事、民間基金會及社會團體工作。這些相關訊息，當時並未揭露在立法院的網站上。

二○一三年，時任嘉義市立委的李俊俋曾想研擬《立法委員行為法修正草案》，禁止立委兼任營利事業職務；領有專門職業證照的立委，在任期中也不得執業。

由於衝擊到不少人，譬如蘇姓醫師立委、羅姓會計師立委等人，他們因此紛紛表態反對。

當時李立委回應：「要當立委就應暫停其他外務，如果選上立委還要當律師、醫生、會計師，無法專心問政，更有利益迴避的問題。」

圖為《要有一個人：澈讀22種人生，你的人生有無限可能！》書封。先覺出版社提供

那段蒙格語錄不就提醒我們：人其實總是有選擇的。

有些醫師選上立委，選擇不執業，全心全力問政，正是蒙格口中選擇了「應該做的事」。

有些醫師選上立委，繼續執業，這在當時的時空背景，是蒙格口中「就算做了也不會受法律制裁的事」。

我們雖然無法要求別人，但總可以要求自己。

總是把自己的標準拉高些，他人就難以「欹空」（khia-khang，刁難），我們也能把大多數的心力，集中並努力在人生真正重要的目標上。

（本文出自《要有一個人：澈讀22種人生，你的人生有無限可能！》，先覺出版社，未經同意禁止轉載。）