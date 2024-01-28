「我中了卵巢樂透」含金湯匙出生的巴菲特 2關鍵打造富裕人生

中了娘胎的樂透

巴菲特是一個幸運，而且知道自己有多幸運的人，所以他說自己是中了「卵巢樂透」（ovarian lottery）：

在我小時候，我就得到了各種好東西。我的家人總是討論有趣的事情，父母聰明過人，而我讀的都是好學校。我想，再也找不到比我父母更好的雙親了，這點很重要。我父母並沒有給我錢，而我也不想要他們留錢給我。我出生在對的時間和地點。

我把他的描述改寫成一首打油詩，念過一次應該就很難忘記：

生對地點好時機 從小得到好東西 父母聰明難攀比 家人談話很有趣 但是財產不給你 想要有錢靠自己

事前了解交易的條件

從六歲算起的十年間，巴菲特做過十種工作，其中一個對他影響深遠的工作是：幫祖父剷雪。

他和朋友斐斯可（John Pascal）一起幫他祖父剷雪打工。有一次遇到大風雪，積雪三十公分，他們得負責的鏟雪範圍不小，至少包括：停車處、卸貨區、車庫旁。

那天兩位年輕人「鏟了五小時、手都伸不直、不知怎索資」。

巴菲特祖父的付錢邏輯倒是很清楚：「一毛錢太少、一塊錢太多、兩人來平分。」

鏟雪的微薄酬勞相較辛苦勞動根本是一場悲劇，也因此，巴菲特學到一個重要觀念：「一定要在事前了解交易的條件。」

好友曾受邀赴某地演講，他問對方是否有車馬費，對方答有。

最後他沒拿到車馬費。因為對方改口稱好友的居所跟演講場地屬同一城市，按照該公司規定，同一城市內不支付講者車馬費。

臺灣有好幾個縣市近年合併，如果過去住過這些城市的人應該很清楚，城市往返舊縣區，有時車程會超過一小時。

我和好友分享這個鏟雪打工啟發巴菲特「一定要在事前了解交易條件」的故事，好友泛著淚光，點頭如搗蒜。

圖為《要有一個人：澈讀22種人生，你的人生有無限可能！》書封。先覺出版社提供

我實現了自己的預言

巴菲特念小學時，偶然讀到一本書《一千個賺一千美元的方法》（One Thousand Ways to Make $1000），他坐在好友艾力克森（Stu Erickson）家門前的台階，高聲宣布：「在三十五歲時，我會成為百萬富翁。」

《雪球》作者如此點評：「一個小孩在全球經濟低迷的一九四一年發下如此豪語，聽來不僅大膽，也有點傻氣。」

唯賀集團總經理吳家德二○一八年二月二十五日曾發了一則臉書文：「我五年內欲達成的夢想之一：能到某大學的畢業典禮演講。」

吳總畢業自元智大學企管系，他發文提及的「某大學」，正是指他的母校：元智大學。

五年後，吳總以傑出校友的身分，受邀在元智大學的畢業典禮上致詞，我引述其中一段：

隨著年紀漸長，我發現，原來熱情是人脈的加速器，別人拓展人脈很慢，而我因為擁有熱情而快速無比。熱情是根，人脈是本。做人根本之道，就是用熱情驅動世界，讓人脈成為利他工具。 聞者無不動容，莫怪全場轟動！ 而巴菲特在三十五歲之前，就已經成為百萬富翁。這一段我想跟讀者朋友分享的是：認真預言自己的未來，並努力實現它！

（本文出自《要有一個人：澈讀22種人生，你的人生有無限可能！》，先覺出版社，未經同意禁止轉載。）