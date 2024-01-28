打破孝順迷思！從小當學霸罹憂鬱症 她換號碼與父母斷絕聯繫：不是選擇而是必須

最好的孝道是最終能讓父母「感嘆」

※《憤怒日記》作者孫秀賢現為專業心理諮商師，他在平凡的中產家庭長大、學業順利，但日記本卻充滿了被壓抑的痛苦。只要成績掉了一分，父母就無法控制怒火，永遠活在父母的期待與規畫中，他患上憂鬱症、每天服用的藥物多達14顆。終於在某天他開始書寫「憤怒日記」，決心成為不受支配的惡人。從3萬元月薪入職的青年，成為了月薪86萬的企業社長。

與平時的實力相比，我的高考成績並不理想，但仍進入了一間算是有名氣的大學，當個無憂無慮的大學生，我還幸運地成為系學會副會長。在自由的大旗下，我像脫繮野馬一樣生活，一整年之中，沒喝醉的清醒日子屈指可數。

不知不覺就要畢業了，我這才發現畢業需要的學分我還有五十個未修完。我知道這令人難以置信，大學期間，我無視專業必修課程和最低學分的要求，只聽自己想聽的課。我認為上大學不是為了獲得學位，而是為了獲得成功所需的智慧而學習的地方。現在回想起來，那只是沒有用的知識優越感。我的成績單上都是無助於畢業的各種教養課程學分，當同學們都有條不紊地進行畢業準備之際，我依然過著我的太平日子，現在回想起來自己也覺得很荒唐，我絲毫沒有為未來做任何打算。

此後經過兩年，經過一番曲折，我終於進入了改變我人生的公司，想到人生就此一帆風順，我興奮地打電話給母親。當時我沉浸在很大的錯覺中，以為母親聽到了也會為我高興，心臟激動地撲通直跳。但接到兒子電話的母親，除了一開始「喂」的一聲，一直到通話結束，都沒有再說過一句話。對於「兩年來一事無成」的兒子，父母應該度日如年吧！但我太興奮了，沒有注意到母親的心情，我只告訴她要相信我，並說我會再另外打電話給父親。

第二天，父親先打電話來給我，劈頭就用不滿的聲音質問要去什麼公司？看到了什麼發展性值得投入？「你念的大學不錯，也不是沒有外語能力，你還是去姨丈的外商公司上班吧。」簡單來說，父親就是要我靠關係進入外商公司就業。掛上電話，當天晚上我傳了訊息給父母。

「我的人生由我自己開拓。我承認大學時期並不認真，但我清醒了，我已經打起精神鑄磨自己的刀劍。我寫作且不停止閱讀，最後終於找到得以發揮能力的公司。或許我的判斷不一定正確，但未來誰也不知道。只是沒想到連把夢想告訴爸爸的機會都被剝奪了，所以我只能傳訊息。我會換電話號碼，未來半年可能不會再聯繫。如果半年後的結果顯示我的選擇失敗的話，我會回家。但現在請暫時從我的人生抽離，對不起。」

發出訊息當天，我就換了電話號碼，就像人間蒸發一樣。雖然豪爽地發出訊息，但老實說我也很恐懼，擔心到時自己可能真的無法堂堂正正地面對父母。那天晚上我完全睡不著，那是我人生中流過最多眼淚的一夜。

但是成為惡人最重要的原則就是：「不要讓他人的干涉妨礙我的人生。」就算是最愛自己的父母，也不能違反這個原則。拋開父母這最大的干涉者，會發現人生的每個時刻都令人激動與振奮。不只父母，如果單純只是為了得到安慰或因為歉意而勉強維持的關係，都必須暫時遠離。等到將來，當你的人生步上軌道一路順遂時，再跟他們聯繫也不遲。既然決定以惡人的身分奔跑，就難免會面臨與重要的人暫別的時刻。

我經常想，如果當時聽從父親的話，我的人生會變得怎麼樣？如果按照父親的安排，靠關係進入姨丈的公司，也許會取得適度的成功，但我的餘生都會過得很不開心。以孝順的名義自我安慰，迴避真正想做的事，一切只為了讓父母安心。但孝順並非只是不辜負父母的期待，讓父母「安心」，而是應該以我為主體行動，讓父母「感嘆」：沒想到我的孩子竟然可以過這種生活！

想要以「自由的惡人」這種身分生活，「離開父母獨立」不是選擇，而是必須做的事。事實上，從許多知名成功人士的採訪中就可以發現，大多都是年輕時就離開父母獨立。剛開始雖然會感到不安，但一想到「從現在起沒有人會為我打點一切」，就只能背水一戰，只能拚命，那麼成功也會隨之而來。不想傷害心愛的父母？如果父母聽到孩子的獨立宣言就會崩潰，那麼就算一輩子把孩子抱在懷裡也還是會感到不安。父母有父母的人生，我也有我的人生，就當是暫時集中傷痛，等到將來一併償還。如果對父母感到抱歉，就把那種心情化為動力，盡快取得成功，光榮地回到父母身邊。

要想實現這個目標，首先必須做好最低限度的經濟準備。我決定離開父母獨立後，拚命地接家教，確保至少能維持三個月的生活費，也就是包含半地下室套房的租金以及進入公司初期最基本生活開銷。絕對不能軟弱，因為還有很多人的學經歷比我好。確保最低限度的經濟能力，那麼就算父母中斷所有經濟支援，也能維持自己的信念。

現在我與父母的關係如何呢？父母對我的看法和以前完全不一樣了。以前三不五時就打電話查勤，隨時傳送充滿擔心和憂慮的訊息，甚至突然來找我的嘮叨父母，現在一點也不干涉我的生活。喜愛打高爾夫球的父親，開著我送的進口車去球場；在新冠疫情爆發前，我招待母親搭乘商務艙去西班牙走朝聖之路一個月。我們的關係比以往任何時候都要好。

圖為《憤怒日記：誠實面對欲望，在殘酷世界迎向勝利》書封，圓神出版社提供

有人對於用「肅清」這個詞來形容與父母斷絕關係感到不舒服。我不是心理變態，只是想盡可能明確地傳達意思而已。其實我父母在看到我寫的這篇文章後，甚至對我說：「寫得真像你，好好做吧。」

■實踐方式：發出暗示暫別的訊息。明確地說出不要干涉，然後離開家。如果在現實中實行有困難，就要設定適當的期限，三個月是我認為最基本的條件。「三個月內，我將完全離開父母獨立。我的人生由我來負責！」有了時間表，自然就會行動。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

（本文出自《憤怒日記：誠實面對欲望，在殘酷世界迎向勝利》，圓神出版社出版，未經同意禁止轉載。）