男女約會超過「這次數」就能確定對方是不是對的人！19個聊天話題一次掌握

三次約會法則

根據我輔導個案的經驗，通常三次約會就足以判定雙方是否適合。這三次約會不見得是最初的三次，也不必接連約三次。可以將三次約會分散開來。有時只是看個電影就已足夠！

在三次約會中，需要觀察三項重點是：自己是否喜歡對方的個性、能否尊重對方的價值觀，以及是否想協助對方達成他的目標。在每次約會過程中，你可能會發現某個重點的某些部分。但為了簡單起見，我建議依序注意這三項重點，每次約會注意其中一點就好。

首先從個性開始。這是最容易發現、了解，及找出共同點的部分。從對方的個性中，你可以看到過去是如何塑造了現在的他。接著探索對方的價值觀。價值觀定義了今日的他。第三次約會則要設法了解對方有哪些目標，包括他未來想要什麼。

第一次約會

首次約會的重點，是評估雙法是否喜歡彼此的個性。

你們在一起開心嗎？享受彼此的陪伴嗎？談話流暢嗎？哪些部分讓你感覺自在？如果有不自在的地方，原因是什麼？為了達到這個目的，請適當穿插閒聊與深談。最愛的電影或旅行計畫之類的趣味話題，無助於深入了解一個人。不妨問些讓雙方都能吐露更多個人細節的問題，像是彼此的怪僻和缺點。還記得嗎？在認識與建立信任的過程中，逐步暴露自己脆弱的一面。這次約會的重點在於看看自己是否喜歡、欣賞對方的個性。設法多了解對方一點，或發掘你不曾看過的一面。

底下有一些在第一次約會可以問的輕鬆問題。你會看到這些問題都是關於品味和愛好，涉及的領域多數人都不會覺得不自在，但卻有機會讓人展現出真正的熱忱所在。當你問人吃過最棒的是哪一餐，這個問題不單單是關於食物，而是要開啟一個更大的話題，接著延伸這一餐是在哪吃的、在什麼時候吃的，以及為什麼很特別。問問對方是否有什麼是想多了解的，藉此可以發現對方好奇的主題及想追求的興趣。如果聊到某個很強烈的愛好，例如對電影和書籍的品味，可以深入挖掘對方的偏好以更了解他的想法。即使自認為很了解對方，答案也可能令你訝異。

‧有什麼事是你愛做的？ ‧你有最愛去的地方嗎？ ‧有沒有哪一本書或哪一部電影，讓你看了不只一次？ ‧目前占據你心思的是什麼？ ‧有沒有什麼事是你想多了解一點的？ ‧你吃過最棒的是哪一餐？

這不是面試。任何一場對話都是雙向的。這些問題不只能讓彼此了解對方的個性，也能藉此判斷對方是否對你感興趣。他是否也反問你相同的問題？當談話焦點轉移到你身上時，他的行為是否表現出想了解更多？

為第一次約會做準備

回答下列我建議你提出來的問題，寫下自己的答案。

‧有什麼事是你愛做的？ ‧你有最愛去的地方嗎？ ‧有沒有哪一本書或哪一部電影你看了不只一次？ ‧目前占據你心思的是什麼？ ‧有沒有什麼事是你想多了解一點的？ ‧你吃過最棒的是哪一餐？

知道自己的答案後，問問自己，這些答案透露了什麼訊息給對方？這些問題顯示出你最強烈的愛好了嗎？這些問題展現出自己最重要的特質了嗎？若否，是否有其他問題可以問出重點？把那些問題列出來，在下次約會時用上。

第二次約會

這裡指的「第二次約會」不是真正次序上的第二次，可以是一起去跳舞、逛博物館，或輕鬆的吃飯聊天之後的某一次。

知道兩人都愛同一部電影或同一道菜，無法說明雙方的價值觀是否合拍。溫和地鼓勵約會對象分享有意義的人生故事及個人細節，互相回答問題。再次切記：這不是面試。事實上，如果對方對某個問題產生猶豫，你可以說：「我知道這是一個很難的問題，我先回答。」你的答案可以呈現出你的價值觀。如果問題是關於你這輩子見過最有趣的人，不要只說名字，試著分享更多，說說這個人哪裡有趣、你從他身上學到什麼、如果可以再見到他，你想問他什麼。如果聊到你曾做過一件違背個人原則的事，可以進一步告訴對方，怎麼做才符合你的原則、你為什麼抱持這種原則，又是什麼原因讓你違背了自己的原則。

如果對方還無法敞開來談也沒關係，循序漸進的自我揭露是逐步累積的過程。有時我們自己準備好了，就以為對方也是，但每個人都有自己的步調和時機。提出問題並洗耳恭聽，看看對方是否有所遲疑。給對方改變話題的空間，問問：「這個話題是不是太沉重了？」或：「好像現在先不要聊這個比較好？」

然而，不只要避免拷問約會對象，也要避免自己說得太多。以不請自來、太深入的私事占據所有談話，只會令人渾身不自在。以自己舒適的步調逐步敞開心扉、暴露弱點，就能幫助對方卸下心防、分享現階段願意分享的心事。

以下是第二次約會可以問問看的問題。這些稀奇古怪的問題，有助於讓雙方了解彼此重視的事物、覺得什麼有趣、如何面對挑戰、如何承擔風險、如何做決定等。

‧你見過最有趣的人是誰？ ‧你做過最瘋狂的事是什麼？或有什麼很瘋狂的事是你想做的？ ‧你的人生發生過很大的轉折嗎？ ‧如果中樂透，你預計怎麼花掉獎金？ ‧你做過最隨興的一件事是什麼？ ‧能不能聊一件你遇過的困難？ ‧有什麼事是讓你覺得還挺驕傲的嗎？ ‧如果賺夠了錢、再也不用工作，你會想做些什麼？

請注意，讓這些問題在不帶壓力、不勉強的情況下進入更深的談話。先別問對方人生最痛苦的經歷或內心最黑暗的祕密。上面列出的這些問題，是想讓你們以輕鬆有趣的方式了解對方。不要認為自己的看法比較好。兩人提出的只是來自不同背景、不同經驗、不同教養方式的不同觀點罷了。

第三次約會

第三次約會，應該安排在可以自然分享你對未來的想法時。

正如同兩人不需要有相同的價值觀，彼此不一定要有相同的目標。其中一方可能對人生有完整的規畫，而另一方還在摸索人生的意義。第三次約會可以嘗試問得深入一點，例如以下這些問題：

‧你有沒有什麼希望有天能實現的夢想、工作目標、旅遊計畫，或個人成就？ ‧你的人生有沒有想改變的地方？ ‧你有沒有想見的人？這個人是誰？ ‧有沒有哪一刻或哪件事改變了你的人生？ ‧有沒有哪個人是你心目中的良師益友？

以這三次約會得到的資訊和體驗，判斷自己是否喜歡對方的個性、能否尊重對方的價值觀，以及願不願意支持對方追求他的目標。

請注意這裡使用的動詞。兩人的個性不一定要相同，只要都喜歡彼此的陪伴。

圖為《愛的8法則【《僧人心態》作者愛的力作】：如何找到愛、維繫愛、放下愛》書封，方智出版社提供

兩人不一定要有相同的價值觀，只要能彼此尊重。對方的人生目標甚至不必是自己喜歡或想要的。重要的是，你是否有興趣讓這樣的人，以及他想追求的事物，成為你的日常、貼近你的生活，或陪在你身邊？某些目標當然免談，例如搶銀行。在合理範圍內，你是否喜歡這個人到只要是對方想追求的你都想幫他？或者，如果對方的目標是解決洛杉磯街友無家可歸的問題，這樣崇高的目標，就顯得他更有魅力了。

受到吸引之後是編織夢想。隨著時間過去，如果還是受到這個人的吸引，我們就會開始想像兩人關係可能的發展，來到了第二階段。

（本文出自《愛的8法則【《僧人心態》作者愛的力作】：如何找到愛、維繫愛、放下愛》，方智出版社出版，未經同意禁止轉載。）