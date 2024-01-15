性別歧視與暴力無所不在…女部首的字為什麼常帶有負面意思？

女部的字為什麼常帶有負面意思？漢字中的性別歧視和性別暴力無所不在，帶你看女性用「女書」、《女人的字》發明專屬女性的文字。

假設發明一個英文字 "Womanwomanwoman"，來代表「強姦」（rape）、「玷汙」（defilement）與「通姦」（adultery）的意思，你感受如何呢？這樣的設定，是不是隱約帶來一股不安、不舒服的感覺？

但你注意到了嗎，我們日常使用的漢字「姦」恰好就包含了上述這些負面的意義。由此衍生而來的「奸」字用在「奸佞」、「奸黨」上，甚至自帶邪惡與叛亂的意思！

語言和文字的力量之所以強大，是因為他們無所不在、滲透人們生活的每個角落。

「女人就該待在家裡相夫教子」、「女生就是善妒的動物」這種明顯帶有刻板印象、歧視女性的話語，很容易被我們察覺。可是傳承千百年、隱藏在語言與文字裡的歧視，因為日常太習慣使用，經常被我們忽略、往往脫口而出。

圍繞「姦」字的思考出發，佟玉潔在《姦：性別暴力傷害的文化符號》藝術展時就語重心長地問道：「為什麼由三個女人組成的字，成為具有如此政治和道德想像的符號、是傳統社會和政治理論仇恨的對象？」

為你點歌：〈小娟（化名）〉

究竟為什麼關於女性的字，似乎永遠充滿厭惡、憎恨與敵意？漢語裡埋藏了多少對女性的輕蔑與貶抑？關於這個問題，你也許有興趣讀讀這段歌詞：

奻、姦、妖、婊、嫖、姘、娼、妓、奴， 耍、婪、佞、妄、娛、嫌、妨、嫉、妒。 輕蔑擺佈，嵌入頭顱 隱去我姓名、忘記我姓名 同一齣悲劇不斷上演繼續⋯⋯

〈小娟（化名）〉是中國歌手譚維維為了控訴女性遭受暴力（尤其是家庭暴力）而創作的歌曲。歌詞中連用18個以「女」作為部首或偏旁的漢字，代表語言世界中對女性的仇恨。

文字及語言，是怎樣在人們一代代複製累積、日常使用下，成為一種貨真價實的傷人工具，甚至淹沒個別女性的姓名，讓她們只能淪為噤聲的受害者呢？

話說從頭：女字的起源

要瞭解文字塑造性別觀念的強大力量，讓我們從「女」字的起源出發。「女」在甲骨文中已經出現，是一個象形文字，呈現女子雙手交疊的跪坐姿態。

圖片｜中研院漢字「女」：字形演變

與站立的「人」字相比，這可以說明，當時的人們對於女性的家庭分工，已經有了一定的社會規範，認為女性應該從事的日常活動更偏向家務型的靜態勞作；相對而言，「男」字由田與力組成，「力」是耕地的犁頭或耕作的手，在田間勞力密集的農事，在當時被認為是男性的職責。

除了形狀之外，漢字的部首以及語詞順序也有影響。你可曾想過，為什麼妖、妒、奸、娛都是女部，為什麼有「妒婦」沒有「妒夫」；人們常用「父母」、一對「夫婦」，卻不曾聽說「母父」或者「婦夫」？

以女作為部首的字，承擔著有書寫能力的人（通常是上階層男性）對於周遭女性的期待與想像，成為了滿足需求、受到支配的客體。許多文明當中，女性被排除、被視為男性附屬品的概念反映在語言文字之間。

例如「婦」，是女子持掃帚，指已婚女性被期待從事清掃等家務工作；「娛」是女部暗指女性是提供消遣、歡快的一方；女性有子才是「好」，沒有後代可能被逐出家門；嫵媚、婀娜、娉婷、窈窕淑女都隱含對於女性的想像、期待與要求⋯⋯

《牛津字典》背後默默付出的女性編輯

女性被文字系統「消音」的時刻，還可以在編纂字典的過程中發現。

1928年，費時近50年編纂的《牛津英語字典》第一版終於問世，英國首相舉辦了盛大的筵席招待文字學者。然而在這場晚宴中，為字典奉獻半生的眾多資深女性編輯，只被允許在遠處觀禮。

圖片｜Murray, J. A. H. - Examining the OED

當時學界並不信任女性獨立從事研究的能力，她們只能以男性學者的助理或妻子身分進入圖書館，除非持有推薦信或結婚證明，否則不能獲准閱覽典藏文獻。

但是，許多女性其實以志願者、或是編輯助手的身分，參與了大半辭典編寫的工作。

《失落詞詞典（The Dictionary of Lost Words）》這本歷史改編小說，就描寫了一名編輯助手Esme找回屬於女性的詞彙，以專業知識爭取女性地位的勇敢行動。

Esme始終困惑，詞典內容雖包羅萬象，卻從未收錄用來形容女性每月流血不止的詞彙、或是女傭用來抱怨勞碌工作之疲憊的單字，也沒有市場大嬸用來描述性交或賣淫的俗語。

她身處維多利亞時代末尾，底層女性的日常語言被看作骯髒下流，她們的話不堪入耳、不該進入上流社會的《牛津字典》當中。

Esme悄悄為這些被字典遺棄的詞彙編寫索引、紀錄來源，然後悉心收存在舊皮箱中，最終在印刷廠好友的幫助下，將這些描繪女性生命、屬於女性生活世界的辭典出版。

圖片｜The Dictionary of Lost Words: A Novel by Pip Williams

中國湖南女性用「女書」寫自己的字、說自己的話

為語言平權所做出的努力，不只存在在小說裡。現實世界中，也有一群人捲起袖子，立志改變人們看待語言、思考身分的方式。

大約在150到200年前，湖南地區的農村婦女寫出專屬女性的文字「女書」。正因為深刻意識到主流文字（「男書」）將自己排除在外，所以這群女子誓言堅強起來，積極利用知識與經驗幫助彼此。

《女書回生》這部紀錄片拍攝的1982年當時，僅剩兩位老太太還能寫、唱女書文字。人類學家劉斐玟說：「江永婦女把生命中各種苦情，透過女歌、女書來抒發，包括自己的悲苦、其他女子的遭遇，每一則都是真實而血淚斑斑的故事。」

這世界唯一的女性專屬書體，是他們最私密，也最親密的情感承載體。

《女人的字》重編辭典，挑戰文字隱藏歧視

馬來西亞TypoKaki設計公司出版《女人的字》，暱稱為《小紅字典》。他們想把女性獨特的樣貌、經驗直接用字型呈現出來，例如書中用女+痛=月經來時難受的感覺；女+毛則是代表有長頭髮的女生。

這樣革命性的大膽舉動，是《女人的字》團隊意圖讓人在覺得困惑、新奇或是震驚之餘，受到挑戰與反思。

圖片｜女人的字 | Women's Words (2014) - Tan Zi Hao 陳子豪

那麼，我們能做些什麼呢？雖然不負責編纂辭典、沒有力量改變語言，但作為使用者，還是能開始練習留意自己說出的話、寫出的字是否可能傷害對方，或者加深社會整體的刻板印象。

避免使用「婊子」、「娘娘腔」這種明顯帶有偏見與歧視的詞彙，並且把「好Man」、「很猛」的誇獎代換為具體的稱讚，都能消除社會中的陽剛崇拜與陰柔賤斥，不再複製這些語言當初製造時對女性的輕視、敵意和不合時宜的想像。

同時也開始為共同的經驗與感受命名。那些從前沒人懂的，有一天能從你我的口中、筆下自然地流瀉而出。

在語言裡更多地考慮女性、尊重女性，不只是為女性，也是為了語言本身——為了更豐富包容的日常文化，可以從我們熱愛的寫作與說話當中發展出來。