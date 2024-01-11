選舉周六登場…政治立場不合鬧家庭革命？醫提「2點建議」：別忘了彼此的愛和尊重

本周六（1月13日）就要選舉了，身為台灣的民眾很幸福，有民主的制度讓我們善用手中的一票。

但是隨著選舉的時間越來越迫切，所有的媒體和候選人的造勢活動等很容易就讓我們失去了理智和平靜清明的心，更何況這次的選舉帶動起兩代人之間分歧的看法，讓很多家庭因此而爭吵不休，甚至冷戰衝突。長輩積極的支持一個候選者，他們的下一代卻努力的支持另一個候選人，雙方誰也不讓誰，甚至彼此怨恨的言語都出來了。

選舉這一天很快就會過去了，但是跟家人之間的相處和愛卻是長長久久的，所以不要為了彼此喜歡的候選人不同而爭吵或鬧情緒。要記得，身為家人，我們可以有不同的想法和做法，但是千萬別忘了彼此的愛和尊重。

我們可以藉著這個機會去了解和傾聽彼此的想法，但不需要說服或強迫對方得接受我們的意見，更不需要為了彼此的見解不同而感到傷心或動怒。

當我們隨著媒體或周遭的激情起舞時，在激動的過後會容易感到特別疲累，因為耗費太多的心神和能量。當我們批評某位候選人時，我們同時也把這些批判的言語送到身上所有的細胞，讓自己感到沮喪和無力。當我們因為他人跟我們意見不同時，這些生氣和抗拒的情緒也會讓自己的身體產生緊繃和疼痛。

我們可以如何做？

1. 放下內心的成見，透過不同的方式去觀察一個總統或立委的候選人，去看看他們過去的政績（為了這個地方付出多少努力）？是否有說到做到？是否有遠見而非急功近利的為選票？是否花很多錢來宣傳自己（羊毛出在羊身上，花多少錢，以後就得要想辦法拿回多少錢）？是否對重要的議題有提出完善且明確可行的解決方案，還是光喊口號？政見是著重在做長遠的地方改革和規劃，還是提供短期討好選民的政策卻造成地方長期的負債？ 客觀的把這些問題和答案一個個的寫下來，好好的思考自己對候選人是否有真實的了解？看看是否可以看到和了解其他家人的答案呢？ 2. 當聽到或看到自己不喜歡的候選人出現在媒體或造勢活動時，盡量保持內心的平靜，無需感到厭惡或批判，畢竟我們的心念是跟我們的身體互動和連結的，我們無需折磨和詛咒自己的身體啊！ 所以要帶著祝福的心念，真誠的祝福所有的候選人，在選上後要記得履行承諾，好好的為民服務。畢竟這位候選人也很有可能當選，如果他真的當選，我們才能用平靜和祝福的心來接受。

沒有人是完美的，所以無論選出的是誰都無法讓所有人感到滿意。但人在被支持、肯定和合作的環境下才能有最好的發揮。在被唾棄、貶低和總是唱反調的環境下，一個人很難有所作為。無論是誰被選出來就是當地的緣分，當選的就是當地的家長和帶領者，我們要抱著尊重和感謝的心去支持他們能順利完成使命，讓所有家人都能過得更美好。

一個家如果起內鬨、無法團結合作，家園就容易支離破碎、覆巢之下無完卵。選舉前，讓我們平靜的用智慧去觀察和了解每個候選人，不隨媒體起舞，保持內在的祥和。我們可以跟親友分享自己的見解，也好好傾聽他人的看法，尊重他人可能會有不同的意見，不要因為選舉而吵的臉紅耳赤、雞飛狗跳的！

選舉後，讓我們彼此祝福，也一起支持被選中的人。人生只有短短幾十年，就是體驗不同的過程罷了，無論是誰當選都不會有絕對的好或壞。更何況，未來會如何進行也是要看每個人在每個當下是如何創造和做選擇，是我們集體共同在做決定。讓我們記得選擇用感恩、尊重、愛和智慧來過生命的每一個時刻！

（本文出自臉書粉專「許瑞云醫師身心靈養生法」，未經同意禁止轉載）