就是改不了！凡事搞操煩是有原因的 你深信「擔憂的事9成不會發生」

令人擔憂的事通常不會發生

一旦感到焦慮，就會忍不住一直想著它。畢竟人類始終「生於憂患」，擔心並不什麼是壞事，反而能讓我們採取行動以解決問題；而且正因為我們會擔心，才有辦法生存下來。但要是過度焦慮，反而會將自己逼入絕境，不僅對生活沒有幫助，甚至有可能導致自我崩壞。

你的操煩已經變成一種習慣了嗎？

之所以會如此，是因為擔憂能減輕焦慮的程度，讓我們覺得自己彷彿可以控制它。

好了，現在我們必須意識到一件重要的事：自己所擔心的事情幾乎不會發生。好消息，對吧？但弔詭的地方在於，這正是人生的悲劇所在。那些愛操煩的人堅決相信，壞事之所以沒有發生，是因為焦慮和擔心幫助他們做好準備—他們誤以為自己的命運因某種神奇魔法而改變。

有些年長者什麼事都要去算命，而且非常相信算命師說的話，甚至還有些人會花費大筆金錢購買開運物品，再放在指定的房間或方位。要是擔心的事情沒有發生，那就是拜它之賜—儘管擔心之事真正發生的可能性微乎其微。

不是只有年長者會這麼做。消遣用的塔羅牌、報章雜誌或網路上的星座運勢與本日占卜等，只要仔細觀察就會發現：不論哪個世代的人，都會透過閱讀這些其實沒什麼意義的話語以減輕自己的擔憂。

如果這些擔憂是針對健康的話，就很可能引發「慮病症」，讓人相信自己一定是病了；或認為表面上看起來雖然是小病，但其實已經很嚴重。慮病症患者會到處換醫院，重複各種診療與檢查，就像去百貨公司逛街般「逛醫院」。儘管是因為內心的不適，才讓人覺得身體出狀況，但這些人卻會安慰自己，正因為自己勤於就診，病情才沒有明顯惡化。

若想從根本上治癒這種疾病，就必須找出隱藏在患者內心深處的自責、愧疚與渴望受到懲罰的心理。 憂慮成性的人無法容忍不確定性，他們需要「絕對不會發生」的保證；問題是，世界上哪有什麼「一定」呢？

圖為《佛洛伊德的椅子：化解內在衝突，隨身必備的情緒調節書》書封，究竟出版社提供

如果因為過度擔心和焦慮，而使日常生活發生問題，那就是「中毒」了。擔憂引起的焦慮會麻痺理性和判斷力，使我們無法及時做出決定並採取行動，讓生活變成塞滿優柔寡斷，並因此停滯不動的「停車場」。話雖如此，要是真的什麼都不擔心，事情確實有可能失去控制。如果已經到了「擔心得不得了」的程度，請採取行動吧；與其一邊被動等待對方的聯繫，一邊胡思亂想「到底發生了什麼事」、平白招來不安，不如立刻行動、主動聯繫對方，要比陷入擔憂的沼澤中好得多。

如果真的無法停止擔憂，不如每天給自己三十分鐘，限制自己在這段時間裡用力煩惱！此外，別把這些事放在腦中，而是用文字寫在筆記本上，並在旁邊寫下解決方案，再互相對照。這樣一來，就能看清這些憂慮的真面目，而不是任它們面貌模糊地占據內心。

其中，若有些事情是現在無法以一己之力解決的，請立刻將它們從腦中驅逐；若是無法馬上解決的事，那就晚一點再去處理吧；可以輕鬆處理的事，就馬上去做，然後忘掉它。當我們開始覺得每天寫在筆記本裡的煩心事都差不多，並心生厭倦後，這些事情就會自動從腦中消失。真的不必為了那些微不足道的事情冒生命危險。

（本文出自《佛洛伊德的椅子：化解內在衝突，隨身必備的情緒調節書》，究竟出版社出版，未經同意禁止轉載。）