焦慮來襲別急著驅趕 它在告訴你「心發燒了」

佛洛伊德說，人們的內心就像一座冰山，露出水面的只有一小塊；水面下卻藏著許多我們不曾注意到的衝突與糾葛，不時發出聲音，提醒我們注意。宛如躺在舒適的椅子上與精神分析師聊天般，擁有三十年實務經驗，被譽為「心靈名醫」的精神分析師鄭道彥，在《佛洛伊德的椅子》一書中為讀者展開人類的思維地圖，帶領大家跨出走向「內心」世界的第一步。

出生是人類首次體驗到的焦慮。因此，出生正是焦慮的根源和原型。──佛洛伊德

「身體每個地方都好痛，心跳快到像是要爆炸了。總覺得有什麼事要發生似的，整個人很緊張，焦慮到完全睡不著。腦子裡一直想著自己擔心的事，而且完全不知道為什麼會這樣。看，我一直流手汗對吧，覺得自己有夠遜。」

不論是誰，都有過類似的經驗。這是「焦慮」的症狀。

我們生活在一個焦慮的時代，甚至還有專門研究焦慮的學術期刊。焦慮是每個人都會感受到的複雜情緒，而且也很常見；甚至有人說，這就跟身體發燒沒兩樣，因此焦慮其實就是「心在發燒」。

焦慮（anxiety）的詞源是拉丁文的「angere」，意思是「勒住脖子」「喘不過氣」。 焦慮時，就會產生這種窒息感；而在嚴重的焦慮症中，有一種叫「幽閉恐懼症」，從這一點來看，這個語詞和身體感受是非常貼合的。

不要一味驅趕焦慮

丹麥哲學家齊克果曾說：「焦慮是對自由的暈眩。」焦慮是我們一生的伴侶。 從出生到離開這個世界，它都會在我們身邊。時而輕微，時而強烈，不斷搖晃著我們的內心。焦慮不只會影響自己，正如其詞源所顯示的，它除了讓人心裡不舒服，也對身體產生深遠的影響：暈眩、腦中一片空白、心跳加快、胸口發緊、胃痛，甚至是嘔吐感。

焦慮待在人類身邊的時日，比我們想像中更久。它讓我們看到心儀之人時心跳加速、臉紅，並擔心「萬一對方不接受我遞給他的咖啡怎麼辦」—我們就是這樣受焦慮左右。

絕大多數人會盡可能擺脫焦慮，比如做其他事以轉移注意力，甚至服用抗焦慮藥物。但焦慮也是促使我們行動的強大力量，因此，當焦慮出現時，請別一味把它往外推。

比如說，考試將近時，焦躁感不斷催促：「不趕快念書的話，會很慘喔！」才讓我們付諸行動，開始複習功課。

「不趕快念書會很慘」的焦慮讓我們走向洗手間、用冷水洗把臉，再走到書桌前打開書本；但如果過度焦慮，反而讓人無法拿起書。儘管我們以為，讓人不安的是考試本身，不過事實並非如此—引發焦慮的，是與考試有關的想法或感受：如果這次考得不好，將來就考不上好學校，父母就會失望，還免不了挨老師一頓罵，朋友也會看不起自己……越是這麼想，就越是不安。換言之，是內心的糾結招來了焦慮。

焦慮與恐懼不同。焦慮關注的對象主要是看不見的事情，但恐懼多半有明顯的外部因素，而不是內心的衝突，像是黑暗的地下室、被滿場觀眾盯著看的舞臺、狹窄的電梯、搖搖欲墜的橋梁、令人頭暈目眩的高處、鋒利的刀子、令人噁心的昆蟲、可怕的血跡……當你避開令自己害怕的物體時，恐懼就會消失，但焦慮是一種突然出現的感受，因此難以控制。

焦慮讓人無法冷靜。儘管我們努力想避開它，事情卻沒這麼容易，因為我們常不知自己為何焦慮。因此，當我們發現焦慮時，與其急著迴避它，不如趁機仔細審視自己的內心。

焦慮是心發出的信號。它告訴我們「有件你不知道的事可能出了問題」，是一封來自內心的危險警告信。為了克服焦慮，我們必須仔細閱讀信件內容，並找出導致焦慮的衝突。

焦慮也是對壓力的反應。這裡所說的「壓力」不只來自於外部，也可能來自於內心。當人們感受到壓力時，沉睡在心中的焦慮之火便會失控地猛烈燃燒。這就是「急性壓力症」。

相較於此，「慢性焦慮」則是一種「已成習慣」的焦慮。沒有任何充分的理由，就是莫名其妙覺得不安，不但會對日常生活造成困擾，也很容易讓周圍的人覺得「這個人也太膽小了吧」，或被批評「感覺很不真誠」。萬一陷入這種狀況，請先不要聽信這些不公允的中傷，並盡快尋求專業人士協助。

從精神分析的角度來看，焦慮是對「從潛意識上升至意識」的事物的反應。至於偷偷越界的是什麼呢？最常見的是性欲或攻擊欲；問題是，超我不容許這種事，所以當兩股相反的力量在心中碰撞時，就會產生衝突。衝突讓人焦慮，焦慮讓人不適，於是我們必須啟動防衛機制以應對。比如說，試圖透過「潛抑作用」將焦慮情緒趕回潛意識，但在此過程中，又會產生各種症狀。換言之，關於焦慮的種種症狀，正是自我的吶喊。

隨著年齡增長，我們所經歷的焦慮也會發生變化。

圖為《佛洛伊德的椅子：化解內在衝突，隨身必備的情緒調節書》書封，究竟出版社提供

當我們還小、自我認同還不穩固時，會對「不完整」和「自我消失」感到不安；用公司來比喻的話，就是害怕它破產或被其他公司併吞。到了懂事的年紀，我們會開始對「失去父母或深愛的人」感到焦慮。成年後，則會擔心自己是否會因為違背良心、倫理和道德而受罰。至於高齡者，則往往對健康感到擔憂。

另外，還有一種叫做「存在的焦慮」：認為生活毫無意義、覺得自己一無是處的狀態。這是由來自維也納的維克多．弗蘭克（Viktor Frankl）所提出的，他是一位深入研究存在意義的精神分析學家。身為納粹集中營的倖存者，他認為「了解生命的意義」是在極度惡劣的環境中存活下來的方法，而「痛苦的人生，正是了解自我存在意義的機會」。

焦慮並不是百分之百有害的東西。它可以成為讓人產生行動的能量來源，也可以成為讓人認識生命意義的契機。

（本文出自《佛洛伊德的椅子：化解內在衝突，隨身必備的情緒調節書》，究竟出版社出版，未經同意禁止轉載。）