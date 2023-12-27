「做自己」為什麼那麼難？你必須先符合4個前提 否則與自私只有一線之隔

我們應該「做自己」和「愛自己」嗎？

我有些朋友常把「做自己」和「愛自己」掛在嘴邊。如果只是從字面上去理解，很容易落入一個陷阱，以為是將滿足自己的需求與喜好放在優先地位，而實際上卻反而讓自我意識任意操控，與外境的衝突也更劇烈，結果是適得其反。因為「愛自己」和「做自己」並非意含著「隨心所欲」，更不代表只照顧自己的利益。我認為，真正的「愛自己」和「做自己」是需要付出努力的，也就是要先降低自我意識，不以自我為中心，挪出內在空間給他人，平衡自己與他人的重要性，找到平衡點後，才會有能力「愛自己」和「做自己」。

因此，我認為「愛自己」和「做自己」有以下幾個前提：

一、要先對自己所處的客觀環境有成熟理性的認知，並且要能接受它，而不是逃避或棄之不顧。 二、要正確定位自己在人際關係中所扮演的角色，以及了解自己所應當承擔的責任。 三、要採用能讓自己成長進步的方式，考慮周圍人的感受，盡量做到「人我兼顧」。 四、讓自己不斷成長進步，讓今天的我優於昨天的我，「做自己」和「愛自己」才會具有更正面的意義與價值。

圖為《深入內在的轉化與修行：獲得心靈真正的自由》書封，圓神出版社提供

降低、削弱、終結自我意識的練習

我們對外界所有的認知與思辨，多半來自內在心念的識別，因為是主觀意識給予了客觀世界存在的意義。客觀世界中的一切現象，可以和我們的心有關連，也可以沒有關連。當我們的心不斷解讀外境時，就和它有關連；當心如止水不再受到外境發生的影響時，和外境的關連便減少。如何能夠做到不受外境的影響呢？就是要降低自我意識、弱化自我意識、脫離自我意識的掌控。降低和弱化自我意識，是內在轉化非常重要的功課。

那麼又如何才能終結自我意識呢？這是一個終極目標，當然不易達成。但是在練習的過程中，只要能夠降低自我意識一分，就看得到一分的成效，距離終結自我意識自然也近一點。

一起來做下面的練習吧：

一、對外境保持開放的心。先放下既有的成見與偏見，放下一切的概念心和判斷心，接受客觀事實的存在，沒有拒絕也沒有接受。 二、當負面念頭或情緒生起時，給自己一個安靜的片刻，深入內在，客觀的觀照檢視這個負面情緒與負面念頭和自我意識的關連。層層剖析這個負面情緒與念頭的源頭，直到根源的起心動念處。多數時候，負面情緒的根源就是自我意識在興風作浪。 三、覺察到負面情緒與自我意識的關連後，要將「我」從自我意識中抽離，立即中止與自我意識的認同，切斷與自我意識的連結。 四、一次次的觀照檢視會讓我們清楚了解自我意識的作用，也一次次的增強對負面情緒與負面念頭的覺察力。當同樣或類似情境再度發生，當負面情緒與負面念頭生起的剎那，就能夠很快地捕捉到，切斷與自我意識的連結，當下消融負面情緒與負面念頭，讓自我意識當下瓦解。 五、只有讓思維超越自我意識架構的侷限，才能用新的視野和思維去感知世界。 六、靜坐修持和深刻的觀照檢視內在的自我意識，是解構自我意識及終結自我意識最有效的方法。

（本文出自《深入內在的轉化與修行：獲得心靈真正的自由》，圓神出版社出版，未經同意禁止轉載。）