為什麼「善有善報，惡有惡報」不會應驗？原因與1因素有關

業力會影響命運嗎？業力與因果有關係嗎？

諾貝爾文學獎得主莫言在某篇散文中提到，他小時候生活在貧窮的農村裡，每天傍晚會看到一個瘦黑瘸腿的村夫，牽著一頭瘦小的驢子，驢子還拖著一台破舊的板車，板車邊上斜坐著一個瘦弱的男孩，走在驢子另一邊的是一個面容愁苦的村婦，也許他們剛忙完一天的活兒走在回家的路上。這樣的景象日復一日出現，等到他日後接觸佛法時，想起這幅記憶中的畫面，頓時明白什麼叫做「業力」。

人們對於業力難免有些疑惑：業力與因果是否關乎甚至支配我們一生的命運？是否可以用來解釋一些牽扯不斷、糾纏不清、錯綜複雜的人際關係？業力是否一定會引發所謂的報應？因果是否不能改變？業力是否會自動消散？所謂的定業是能轉還是不能轉？所謂的共業是否不可避免？人們出於對未知世界的好奇，這些疑惑成為有趣且值得探討的課題。

我們要為自己的負面情緒和言行負責，部分原因是和業力有關，為什麼呢？因為業力可以左右生命的輪迴和命運的起伏，而業力就儲藏在每一個眾生生命的本體內，它的來源便是起因於負面的心識作用。業力有善業有惡業，有不善不惡業（又名「無記業」），每個人都生而具有。在生命本體中的業力，有無數過去世的（儲藏的業力），也有現在世的（現行的業力），而所有業力的總和，在輪迴中又會再繼續帶到未來世。這一世業力的展現，會對生命產生一定的影響。生命的組合是身、心、靈和外境四者，這四者其實都是不同因緣的產物，有各自累世不同的因緣組合而成。因緣之所以相續，就是因為業力與其果報相續的結果。

「業力」的概念源自古代印度哲學，原意是指一個人的行為造作及其相應的後果。一個人一生的所作所為，不論是好是壞、是善是惡，在眾生的生命中都有一個機制恆久儲存，並在現在與未來的生命中產生相應的影響。良善的身語意行為稱為「善業」，錯誤的身語意行為稱為「惡業」。有了業力為「因」後，當其他所有與此「因」相關的「緣」（條件）成熟聚集時，相應的「果報」就會在某世、某時、某地、某個事件、某個場景中顯現。善因得善果，惡因得惡果，便是所謂的「因果法則」。換句話說，一個人必須為他累世所有的身語意行為負責，善者獲得報償，惡者也自食其果。

因此，在印度古代的哲學與宗教中，「業力律」和「因果法則」不僅是對個人的命運做出解釋，也被視為是一種個人的道德規範，並發展成為一種永恆的精神秩序及道德秩序的堅定信仰。古代印度哲學也樂觀的相信，透過現世的努力修行，可以抵銷宿存的業力和習氣。由此可以得知，業力與因果的說法，只是一個原則，並非讓人們對命運完全束手無策，而是可以積極鼓舞眾人步入修行之途，來淨化業力，來改變自己的命運。

在古代印度哲學中，業力與因果的關係被視為是一種宇宙法則，不但為古印度六派正統哲學所接受，也為獨立於印度哲學之外的佛教和耆那教所接受。千年來，儒釋道思想融匯的中華文化，也促使業力律與因果法則在民間起到教化人心的作用。

雖然業力會影響命運，但是相信業力的修行大成就者們提供了不少淨化業力的修行方法。漫長的修行道路其實就是淨化業力的一個過程。既然修行有淨化業力的作用，業力與果報之間就不會是絕對的關係，業力的引發也就不是必然的發生。業力的淨化會改變因果，也會改變命運。

人們對於業力與因果的關係最感疑惑的是：為什麼有人做很多善事或是虔誠吃齋念佛卻仍然受苦、厄運連連甚至遭遇不幸？為什麼看不到善人的福報？為什麼有人做惡多端卻是好命享福、應有盡有？為什麼看不到惡人的報應？

圖為《深入內在的轉化與修行：獲得心靈真正的自由》書封，圓神出版社提供

「福報」或是「業報」的發生，雖然具有潛在的可能性，卻未必是必然發生，也未必是現世發生，而是要看外在環境中，所有與之相關相應的「緣」是否成熟具足。當外在有力量、好的緣介入時，譬如積聚的善業多、善業惡業的比重改變，或是有貴人相助撥開惡緣，或是修持的功夫深，都會形成有利條件來淨化一些業力，因而使較輕的業力不會引發而受報。

由於業力可以透過修行和行善來淨化，相應的因果也會隨之改變。所以業力與因果關係是相對的，不是絕對和必然的。但是，如果業力過於深重，所累積的善根、福德、因緣遠遠不足以抗衡某些業力，或是修持工夫不夠深，可能就無法避免業報的發生了。

若是將因果關係視之為絕對的關係，便會將「欲知前世因，今生受者是；欲知來世果，今生作者是。」這句話視為公式，而將此生一切的遭遇、發生、人際關係等，不論幸與不幸，皆歸功或歸咎於業力和相應之因果，而忽略了佛陀所傳八萬四千法門教法的目的與力量。因為佛陀的修持法門，就是教導我們如何淨化業力及積攢善業。如果業力和因果是絕對和必然的關係，為什麼數千年來有這麼多修行者呢？

（本文出自《深入內在的轉化與修行：獲得心靈真正的自由》，圓神出版社出版，未經同意禁止轉載。）