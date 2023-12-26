結婚20年！丈夫每晚「不敢關燈睡覺」她氣到想離婚 背後與童年1畫面有關

了解自會帶來接納

朋友結婚二十年，夫妻倆經常為了一件事而吵架：丈夫在家時，無論白天晚上，總是開著燈。人在客廳，就開客廳的燈；人在房間，就開房間的燈；人在廚房，就開廚房的燈。而且離開時，總是不關燈。

妻子很生氣，認為丈夫太浪費電了，不應該開那麼多燈，應該在離開時隨手關燈。丈夫則認為，這一點電費不算什麼，也不會對兩人的收入造成負擔。況且，滿室燈火通明，會讓他心情大好，而且有安全感。

妻子很不以為然，認為家裡採光良好，白天根本無須開燈就很明亮。晚上是需要開燈，但不必每一個空間都開燈呀。而最讓她困擾的，是丈夫連睡覺時都要開燈，這已嚴重影響她的睡眠，兩人已為此分房好幾年了。

夫妻不知為此「討論」過多少回，但兩人都不肯讓步，都堅持自己是對的，對方是錯的，對方要改變。最後，往往一言不合便吵起來，嚴重時可以幾星期不說話，丈夫照樣開燈，妻子則跟在後面關燈。二十年過去，孩子都念大學了，這個問題依然存在。

你認為誰對誰錯呢？事情要如何解決呢？

與其堅持對錯，何不試著理解對方

有次我去拜訪，他們提起此事，又差點吵了起來，妻子請我幫忙「主持公道」。家家有本難念的經，我不想介入他們的紛爭，也不想當判官，幫他們決定誰對誰錯。我比較好奇的是：丈夫是從什麼時候開始在家不關燈的？

妻子語帶哀怨地說：「結婚後就這樣了。」

我問丈夫：「是嗎？」丈夫點點頭。

「結婚前，你也如此嗎？」我帶著好奇，繼續詢問。

丈夫想了一會兒：「是。」

「你有印象，是從什麼時候開始這樣的嗎？」

「這……我倒是沒有想過耶。」

只見丈夫抓抓頭，陷入沉思，久久不語。

妻子正要開口說話，我制止了，請她稍待片刻，讓丈夫好好想想。

大約過了五分鐘，丈夫臉色突然一變，他想起一段孩提往事。

他說，父母在他很小的時候就離婚，他跟著「阿祖」一起生活。「阿祖」是閩南話裡對曾祖父的稱呼。一般所謂隔代教養，多是指小孩跟著祖父母生活，像他這樣隔了兩代，讓阿祖撫養的例子則甚少。

我和他太太聽了，驚訝地面面相覷。

阿祖當時的年紀很大了，根據丈夫的說法，那是隨時都可能死掉的年紀。因此，每天晚上睡覺時，他總是害怕身邊的阿祖突然死掉。他常在夜裡醒來，將食指放在阿祖的鼻腔下，看看是否仍有溫熱的氣息。

有一天半夜醒來，他害怕得睡不著，忍不住將身旁的阿祖搖醒，問說：「我可不可以開燈睡覺？」阿祖答應了。從此，他便養成開燈的習慣，不只在睡覺時開燈，只要人在家裡，他都習慣打開每一盞燈。

丈夫講到這裡時，聲音不禁哽咽起來。我問他原因，他嘆了口氣，說：阿祖過世很久了，他已很少想起阿祖，也早就忘記那段往事，剛剛重新想起，覺得又感傷，又感動。

他停頓了好一會兒，若有所思：「原來我在家會一直開著燈，是這個緣故啊，那就好像阿祖一直陪在我身邊一樣，讓我感到安全……」

妻子聽到這裡，驚訝極了，結婚二十年，她從不知道有這件事。

這一次，輪到妻子陷入沉思，久久不語。

過了一會兒後，妻子開口喃喃自語：「好奇怪，我現在突然可以比較接納他了。」接著說：「我好像可以接納他一直開著燈，雖然我還是覺得那樣太浪費電，但我已經不生氣了，以後他如果繼續這樣……」她停頓了幾秒鐘，說：

「就讓他這樣吧。」

「這真是太奇怪了，他完全沒有改變什麼呀，怎麼我的生氣不見了？原來的生氣跑去哪裡了？早知道這樣，我們幹嘛為了這種小事吵了二十年？」

我在一旁目睹整個過程，覺得太有意思了。就像妻子說的，丈夫完全沒有改變任何事，為何自己的態度就截然不同了。到底發生什麼事了？

過程中，只有發生一件事：妻子對丈夫多了一份了解。

了解自會帶來接納。

在那之前，夫妻兩人一直在觀點上堅持我對你錯，誰也不願花時間去了解對方。一旦有了理解，接納便會自然而然發生。

圖為《重啟人生的17個練習》書封，究竟出版社提供

什麼是自己？如何認識自己？

許多人在參加身心靈課程後，學到「接納」這個概念，但是他們很難理解：什麼是接納？要如何接納孩子、伴侶或父母？他們不斷尋尋覓覓，想要知道「接納」的真正意義。

其實，只要去了解就好了。

先了解對方，才能接納對方。同樣地，唯有先了解自己，才能接納自己。你完全不需要去細究什麼是「接納自己」，只要先認識自己就好了。

然而，什麼是「自己」呢？

在德爾菲的阿波羅神廟入口處上方，刻著希臘字「Gnothi Seauton」，意思是：認識自己。有多少人來到這座廟，卻沒注意到這幾個字；或者注意到了，卻始終不明白它的真正意涵。

如果連「自己」是什麼都不知道，要如何接納自己呢？要接納哪個自己呢？

這些年，除了「接納自己」，「愛自己」這個詞也很流行，許多人、許多書都在談「愛自己」。但是，同樣的問題：究竟什麼是「自己」？如果我連「自己」是什麼都不知道，要如何愛自己呢？要愛哪個自己呢？

那麼，什麼是「自己」？

為了討論方便，我將「自己」分成兩類：一種是靈性上的，一種是人性上的。

對一般人而言，靈性比較抽象、玄虛，除非有從事靈性練習，並有深刻的靈性體驗，否則談論靈性只會淪為頭腦的思辨與想像，沒有太大意義。

因此，我想把重點放在「人性上的自己（我）」，一步步地探索「接納自己」。

（本文出自《重啟人生的17個練習》，究竟出版社出版，未經同意禁止轉載。）