總是覺得自己不夠好？心理師教你2步驟透過冥想 寫封信與自己和解

總是覺得自己不夠好

二○一三年六月，我參加生平第一場薩提爾模式工作坊，在張天安老師帶領的冥想裡，每個人回到各自的年少時期，與自己相遇。

我回到的是國中時的家。在冥想中，我是隱形的，看得到別人而別人看不到我。我在家中幾個角落看到父親、母親與妹妹，而當年的我則光著腳丫，穿著短褲，坐在家中樓梯口的地板上，正借著窗外的陽光，讀著放在腿上的歷史故事書。

天安老師用溫暖、緩慢的引導語，要我們於此刻現身，與當時的自己對話。

小男孩察覺有人靠近，抬起頭來，並無太多詫異，只是幽幽問道：

「你是長大後的我嗎？」

「是的，我是三十年後的你。」

小男孩遲疑了一下：

「我可以問你一個問題嗎？」

「你問吧。」

「我真的可以一直看課外書嗎？長大後會有出息嗎？」

我面帶微笑、一派輕鬆告訴他：

「你看，我現在不也混得不錯？你大可放心，一直看下去吧。」

這是我第一次「體驗」冥想，以前只是「聽過」冥想。聽過，卻不甚了解，總以為那是怪力亂神，嗤之以鼻。而在這次冥想中，竟出現如此栩栩如生的場景與對話，令我大為震動，淚流不止，我體驗到冥想的威力了，對自己也有更多認識。

以為自己不在意，其實很在乎

原來，從那麼小的時候開始，我便擔心自己長大後沒出息。

原來，在成長過程中，我曾有這麼一段被壓抑得如此之深的焦慮、擔心、恐懼與不安。以往，我一直以為自己是不在乎大人那些「危言聳聽」的—

「考試快到了，要好好念書，不要看那麼多課外書。」

「看那麼多課外書，會影響功課，以後會考不上好學校。」

「考試又不考課外書，看那麼多做什麼？」

「看這麼多課外書，長大後會沒出息喔。」

大人可能是基於善意而有這些「提醒」，但聽在小時候的我耳裡，卻是質疑與否定，尤其我喜歡讀的又是文學與歷史課外書，引來的質疑與否定更多。如果讀的是科學書，符合社會主流價值，或許會得到肯定吧？

那些質疑與否定的聲音，我一直以為自己不介意，原來我很在乎，只是將它們深藏在沒人看得見的內在角落裡，連自己都看不見。

天安老師所帶的冥想，迫使我第一次如此誠實面對自己脆弱的一塊，雖然當時是第一次接觸薩提爾模式，對內在冰山仍一無所知，但我感覺冥想過後，內在有個部分變得柔軟了。

許久之後，我才明白，那叫「連結渴望」。

根據薩提爾模式的冰山理論，每個人的內在深處，都有共通的渴望：每個人都渴望自己被愛、被接納，渴望自己是有意義、有價值，渴望自己是自由、安全、有歸屬感的。

在那次冥想裡，我連結到了被接納、有意義、有價值等內在渴望。

冥想裡的那個小羅志仲，被長大後的羅志仲接納了。小羅志仲喜歡讀課外書，但周遭的大人給他的訊息無非是：那是沒意義、沒價值的，只有眼前這位大哥哥了解他，肯定他，這是一股巨大的接納，也讓他感覺到自己所做的有價值、有意義。日後，更促成了我與自己的和解。

怎麼說呢？

面對大人的質疑與否定，年少的孩子會將它內化為自己的聲音，也用來質疑自己，形成自我否定。換言之，以往都是大人告訴我們：「你不夠好。」久而久之，無須大人質疑，我們便會自認不夠好—

成績不夠好，身高不夠高，嘴巴不夠甜，體格不夠壯，不夠聰明，不夠乖巧，不夠可愛，不夠活潑，不夠善解人意……

但問題是：什麼是夠好呢？何時才夠好呢？要做到什麼程度，才夠好呢？所謂「夠好」，有個標準嗎？

最終，我們會發現：夠好沒有標準，也沒有上限。我們在內心深處，不只認為自己不夠好，而且是認為自己永遠都不夠好，再怎麼做，再怎麼努力，永遠都不可能夠好。

因此，追求所謂的「夠好」，是個無底洞。

只看到不足，卻看不到獨特性

十八歲之前，是建立自我價值感的重要階段，倘若大人只看到孩子的不足，卻看不到孩子的獨特性，孩子也會逐漸這樣看自己—只看到自己的不足（不夠好），卻看不到自己的獨特性。

所謂獨特性，是與其他人不同之處。

你的成績可能不夠好，但是你的手很靈巧。你的身高可能不夠高，但是你跑得快。你的嘴巴可能不夠甜，但是你很有正義感。你的體格可能不夠壯，但是你很靈活。你可能不夠聰明，但是你很善良。你可能不夠乖巧，但是你很有主見。你可能不夠可愛，但是你很老實。你可能不夠活潑，但是你很懂得獨處……

靈巧、跑得快、有正義感、靈活、善良、有主見、老實、懂得獨處等等，這些都是你的獨特性。

但大人通常看不到這些，他們通常只會看到你的「不夠好」。

這裡無意譴責大人。大人會這樣做，通常是因為：他們小時候也是被這樣對待的，他們也將那些質疑的聲音內化，只看到自己不足之處，看不到自己的獨特性。而我們是怎麼看自己的，就會怎麼看別人，我們覺得自己不夠好，也會覺得父母、伴侶、孩子……不夠好。

認為自己不夠好，這是對自己的批判與指責，對少數人而言，這或許會成為成長、進步的動力，代價卻無比沉重：那會讓人感到羞愧、糟糕、無力、挫折、沮喪，陷入痛苦之中。這種感覺並不好受，你我都有過。

天安老師的冥想讓我看到，大人對我看課外書的質疑與否定，逐漸也演變為我對自己的質疑與否定。

小時候，我是個在各方面都很普通的孩子：相貌普通，課業普通，家境普通，運動、才藝表現普通，口語表達、人際溝通的能力也都很普通。總而言之，就是個不起眼、存在感很低的孩子，有時，不免會懷疑自己存在的意義與價值。

這樣一個孩子，他生活中唯一的樂趣與重心，是看課外書，尤其是文學、歷史方面的書籍。

念小學時，班上有個公共書櫃，收藏著老師與同學捐贈的書。每到中午，其他男同學都快速扒完飯，結伴出去玩了，教室裡只剩下我與其他女同學。我很害羞、膽小，不敢與女同學互動，只是默默從書櫃裡借來一、兩本課外書，邊吃飯邊閱讀。我的座位常在角落，中午的陽光被百葉窗擋住，只有點點幾滴灑落在書頁上。在我遙遠的記憶中，常有這個美麗而孤單的圖像。

放學回家後，也仍繼續抱著課外書不放。《中國傳奇故事》大概是我讀過最多次的一本書，書中奇幻詭譎的情節，深深吸引我，百讀不厭，尤其〈杜子春〉一篇，永遠看不懂，卻一直反覆看。日後念中文系，方知此書故事皆是根據唐代傳奇改編，難怪那麼玄妙怪誕。

或許因為見我喜讀課外書，小四那年，小舅送我一本三民書局出版、邱燮友譯注的《唐詩三百首》，那是我最早的詩詞啟蒙，至今保存。

當年到外婆家玩，常在大舅房間過夜，大舅長年在外工作，房間空著，獨留有一本《三國演義》，那是我隔天起床的精神食糧，讀過幾次之後，最喜諸葛亮，重讀時，每每從徐庶走馬薦諸葛讀起，諸葛亮死後的章節則略而不讀。

國中起，進一步讀柏楊版《資治通鑑》；高中時，開始讀李敖，讀《顧頡剛讀書筆記》，也看得懂《明夷待訪錄》原書……

與自己和解，不容易卻很值得

在知識上，我很早熟，也很孤單，因為同齡的孩子不會去讀這些。閱讀這類課外書，對當年正在建立價值感的我而言，太重要了，只是它並沒有正向反映在我的課業成績上，學校師長與我父母的焦慮可想而知，我和老師、父母之間的衝突越發頻繁，這也埋下了日後我與父親十八年不說話的種子。

面對父母與學校老師的質疑與否定，表面上我置之不理，實際上很難不將他們的話語內化，有時不免懷疑自己是否做錯了？因為我的內在還不夠強大，尤其在課業表現不佳，或日後謀職不順時，這些聲音又在內在迴盪著：

「考試快到了，要好好念書，不要看那麼多課外書。」

「看那麼多課外書，會影響功課，以後會考不上好學校。」

「考試又不考課外書，看那麼多做什麼？」

「看這麼多課外書，長大後會沒出息喔。」

不過，我不能讓這些雜音堂而皇之出現，否則就意味著我承認它們了，我得盡可能壓抑。

只是，被壓抑的事物永遠不會消失，它一直都在，一直在內在干擾我，讓我很難感受到真正的平靜與踏實。直到天安老師帶了那個冥想，那些聲音才不再被壓抑，而能如實被看見，我的淚水因此汩汩而下。

那是我與自己和解的開始。

與自己和解意味著：我願意看見、承認內在的傷痛，我願意擁抱它們，我也願意原諒、接納自己。

在那之後，我積極運用各種方式，與內在的自己、過去的自己和解。這不是一條容易的路，卻是一條值得的路。我在這本書分享的方法，你都可以試試。

圖為《重啟人生的17個練習》書封，究竟出版社提供

練習7：當年的你寫信給現在的你

這裡，要分享另一個方法，可與練習6的方法結合，一起練習。

一、現在，請你花一點時間，回憶小時候一個你感到受傷、孤單、害怕、無助的場景。盡可能多想一些細節。例如，那是你幾歲的事？當時你在做什麼？地點在哪裡？是白天或者晚上？天氣如何？你穿著什麼樣的衣服？臉上表情如何？周遭有其他人嗎？他們正在做什麼？越細膩越好，這會讓你在做以下這個練習時更有感覺。

二、讓當年的你，寫一封信給現在的你。下筆時，盡可能去感受當年那個小男孩或小女孩的感受。以我為例，我會這樣寫：

哈囉，志仲大哥： 知道你是三十年後的我，我還滿開心的，原來我可以長得像你那樣，雖然我對大人的世界很不了解。 你也知道，我一直對自己沒信心，總覺得自己比別人差，也沒有才藝、才華。其他人都至少有一樣很好，有的人每一樣都很好。只有我，每一樣都很普通，甚至滿差的。我想問你：你對自己有信心嗎？如果有，你為什麼能對自己有信心？ 你也知道，我沒什麼興趣，唯一的興趣是看課外書。但大人常說這些沒什麼用，叫我不要看那麼多課外書。他們的話聽起來滿有道理的，只是，如果我不看課外書，我還能做什麼呢？跟同學玩？我又不太會說話，人緣也不好，也沒什麼吸引他們的地方。我也跑不快、跳不高，所有的比賽都輪不到我，我什麼都不擅長。 雖然我以後會長得像你那樣，但那是以後的事，我現在過得並不快樂，上學好無聊，大人好囉唆，只有看課外書是有趣、好玩的。可是，只要一想到大人說看這個沒有用，我就有點看不下去了，覺得好煩。 我該怎麼辦呢？ 喜歡讀課外書，有時又覺得自己不該讀的 羅志仲

如果你願意，可以搭配練習6，再寫一封信回覆那個小男孩或小女孩。

（本文出自《重啟人生的17個練習》，究竟出版社出版，未經同意禁止轉載。）