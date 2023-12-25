從小被罵到大…做對是應該、做錯要檢討 4步驟帶你肯定自己、看見事情全貌

看見自己做得不錯的地方

幾年前，我第一次到新加坡演講。當時，我已在各地演講數百場，經驗豐富，按理說，講壞的機率不高。但事實上，由於某些原因，我對這場演講特別在意，患得患失。上了講台，越想講好，就越不容易以平常心面對，結果是：講得爛透了。

當晚回到飯店，我非常自責，心情低落，甚至認為自己沒資格繼續走這一行。為了安頓混亂的內在，我將那些年學過的各種方法都拿出來使用。那些方法通常很有效，能讓我逐漸或快速恢復平靜，但或許是那晚的自責太強烈了，居然沒有一種方法是有效的，我的內在依然混亂不堪，這讓我非常驚訝。

看來，那會是個睡不著覺的漫漫長夜了。

欣賞自己，內在會變得有力量

此時，突然想起一個學過的方法，我問自己一句話：「這場演講雖然講得很爛，但我有沒有做得還不錯的三個地方？」

我很快想到一個：我從小不擅言詞，又對新加坡人生地不熟，竟敢接受邀請，千里迢迢到此演講，這需要多大的勇氣呀。

有勇氣，是我第一個做得不錯的地方。

還有嗎？我想到了第二個：我雖然講得很爛，但我沒有放棄，還是堅持講完了。像我這麼容易放棄、逃避的人，居然能在一件自己很不擅長的事情上堅持到底，這不是一件容易的事吧？我難道不應該給自己掌聲，給自己肯定嗎？

第三個做得不錯的地方是：就算認為自己講得不好，在演講結束後，我還是留下來回答聽眾的問題，這是很負責的表現。

勇氣、沒有放棄、負責，這是那場演講我做得不錯的三個地方。

奇妙的是，當我找到了這三個做得不錯的地方，我的內在突然變得比較有力量了，自責立刻少了一半。剩下的一半，我以其他安頓內在的方法回應，沒多久便恢復平靜，那晚也睡得很不錯。

有了這次成功經驗，我日後常在工作、生活上運用這個方法，屢試不爽。

例如有一次，我去帶一場對話工作坊，覺得自己表現不佳，在回程高鐵上，情緒有些低落，於是問自己：「我今天有哪三個地方做得還不錯？」

首先，我看見自己的進步：我當時嘗試在工作坊示範對話，才短短半年，即已進步至此，我欣賞這樣的自己。

其次，在對話時，我還是常能在提問裡擊中對方的內心深處。不時有人回饋，說我講過的哪句話打開了他的心結。

第三，我知人善任，找了何亞芸老師到現場擔任助理講師，看著她進步神速，且與我默契日漸純熟，並能給予參加者實質的幫助，我感到歡喜。

找到自己做得不錯的這三個地方後，我同樣發現內在有了力量，可以去消化其他情緒了。這樣的方法，我不僅自己受益，也運用在別人身上。

用豐富的眼光，看見人事物的全貌

當時我還在大學兼課，有一次，有個學生上台報告，一開始就結結巴巴，頻頻以乾笑掩飾緊張，雖拿著事先做好的筆記，還是斷斷續續說著沒人聽得懂的話，聲音越來越小聲。好不容易講完了，她以紙掩面跑下台。

班上同學仍舊給了她掌聲。我想起自己以前那些難堪的上台經驗，當時沒人能給我內在支持，也許，我現在能給她一點支持。下課後，我請她留下來，她局促不安地面對我。

「妳剛剛在台上看起來很緊張，有嗎？」

「有啊，我講得好爛喔。」她的聲音微微顫抖。

「妳在台上很緊張。下了台呢？會覺得沮喪嗎？」

她點點頭。

「有自責嗎？」

「也有。」

「有愧疚嗎？覺得對不起組員？」

「嗯。」

「會生自己的氣嗎？」

她仔細想了想。「不會。」

「妳內在有這麼多負面情緒，妳通常怎麼辦？」

「時間久了就好了。」

「大概需要多少時間？」

「一星期吧。」

她的聲音和情緒都比較穩定了，我跟她分享我的經驗。

「我以前上台，曾一句話都講不出來，因此我下台後，不僅有妳剛剛那些感受，我甚至會退縮在自己的世界裡，完全聽不到其他組在講什麼。妳可以體會我當時的感覺嗎？」

「我剛剛也是這樣。」

「對於剛剛在台上的表現，妳有發現自己做得還不錯的地方嗎？」

「我的表現比上學期好多了。」

「那很好啊。」我停了一下。「我還看到妳剛才在台上的努力。妳明明那麼緊張，卻願意努力講完，妳是怎麼做到的？妳怎麼不是逃走？或找別人代替妳講？」

她很認真想了一會兒。「因為我知道自己一直講不好，很想把握這次機會上台練習。」

我聽了，有些小小的感動，同時也看到她的眼神亮了起來。

「看見自己做得不錯的地方」，為何會如此有效？因為那會提昇一個人的自我價值感，找回生命力。

許多人在小時候都有這樣的經驗：做不好，會被罵；做得好，沒有肯定或掌聲。有時你想肯定自己，大人卻會在這個時候出來潑冷水，要你不可驕傲、自滿。這彷彿是說：做不好是不對的，做得好是應該的。許多人日後將此內化成信念，深信不疑。並且不只這樣對自己，也這樣對待他人。

有個朋友告訴我，小時候，只要她認為自己做得不錯，媽媽就會告訴他：「自己說的不能算數，得別人稱讚你，才表示你真的做得好。」等到真的有人認為她做得不錯了，她開心地告訴媽媽，媽媽卻又說：「別人只是在跟妳說客套話，不要相信。」

就這樣，她一直被訓練、教導：只能看到自己做不好的地方，不能看到自己做得好的地方。長大後的她，一直對自己很嚴苛，經常自責，活得很痛苦。

因此，當你開始練習自問：「我有哪三個地方做得還不錯？」你並不會因此忽略做得不好的地方，那些地方也不會因此消失，但是這會讓你看見事情的全貌，亦即：你不只看見負面的，也看見正面的；不只看見陰暗面、黑暗面，也看見光明面；不會只看見背影，也看見了正面與側影。

這是用豐富的眼光，看見人事物的全貌。

練習找到自己做得不錯的地方

做這個練習時，有幾點需要注意：

一、一開始練習，你可能會連一個做得不錯的地方都找不到，這很正常，請先接納自己，再繼續練習。

我們已經太習慣負面思考，永遠只看見自己做得不好的地方，這種習慣幾十年來根深柢固，不容易一朝一夕改變。你需要給自己一段時間來改變，並允許自己一開始做不好。如果因為做不好就放棄，那太可惜了。

下一次自責、犯錯、失敗、搞砸時，如果連一個做得不錯的地方都找不到，沒關係，先接納自己。等到下下一次再練習，你會越來越熟練的。

二、想要找出做得不錯的地方，盡可能是來自於你對自己的欣賞，而不是來自他人對你的肯定。例如，在上述我自己的例子中，我找到的三個是：勇氣、沒有放棄與負責，這些都來自我對自己的欣賞。

這點非常重要。因為如果一直需要他人肯定，那會成為一種依賴，並且是將不自責的主控權交給別人，那是很不牢靠的，也不是為自己負責的表現。別人會怎麼看我，不是我能掌握的；我唯一能掌握的，是我怎麼看自己。

三、盡可能看見自己在過程中做得不錯的地方，而不是只有看結果。從結果來看，你可能搞砸了，但在過程中，你很用心，很努力，很有創意，很想把事情做好，敢於冒險嘗試……等等，這些都值得用來肯定自己。

當然，一開始練習時，要兼顧到這幾點，並不容易，所以你可以暫時將他人對你的肯定，視為是你做得不錯的地方，這會讓你比較容易完成這個練習。

以那次在新加坡演講為例，除了勇氣、沒有放棄、負責這三點，我還能想到幾點做得不錯之處，是來自他人肯定的。

例如，我並非從頭到尾都講得很爛，中間有好幾個地方，台下反應非常熱烈，有掌聲，有笑聲，觀眾也很專注，無人提早離場，可見我也有講得不錯之處。

另外，在演講結束後，有些聽眾留下來排隊問我問題，這也可以證明我講得還不錯。如果我講得很糟，他們應該不會想留下來問問題。

這些都是來自他人的肯定。

剛開始練習時，可以三個答案都是來自他人的肯定。練習一陣子後，嘗試減少為兩個。再過一陣子，再減少為一個。最後，三個答案可以嘗試都是來自於自己的肯定。

圖為《重啟人生的17個練習》書封，究竟出版社提供

練習5：自我欣賞清單

一、從「我是誰」與「生平大小事清單」中，找出一個你認為自己很失敗的事件。

二、問自己：「在那個事件中，我有哪些做得不錯的地方？」

三、條列寫下你的答案，最少三個，越多越好。

四、寫完後，大聲唸出來，感覺身體與內在的感受有否變化？

（本文出自《重啟人生的17個練習》，究竟出版社出版，未經同意禁止轉載。）