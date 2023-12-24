為什麼離不開渣男？也許要追溯到兒時妳和母親之間的依附關係

為什麼我對那個人會有又愛又恨的感覺？覺得他非常可惡但是卻離不開，是犯賤嗎？是作賤自己嗎？委曲求全嗎？

大家在勸她，但即便是被肢體暴力與言語暴力等精神虐待，她就是不願離開。

也許在「孤獨」和「依賴」裡，她選擇了「依賴」，也許還有更多複雜的原因，但不論如何，缺乏安全感促使她依附在一個她自認為的避風港。

近年來探索愛情關係的依附理論，可追溯自最早來自嬰兒與母親的互動關係。小孩一出生就會去依賴身邊的人，特別是母親，藉此讓他能夠獲得保護，進而發展出和外界互動的模式。

依附實驗中，不安全依附─焦慮/矛盾型的小孩在母親離開後會感到焦慮不安，在母親回來後雖然想渴望親近母親，卻又表現的憤怒及抗拒。

他不是在氣你而已，他是在氣他自己，氣他自己：

為什麼要這麼需要你？ 為什麼這麼想念你？ 為什麼這麼依賴你？

在親密關係中不安全依附類型的小孩，長大後對親密關係也會有一種想靠近，又很氣自己，想要離開，卻又離不開的拉扯。

在幸福面前，獨立自主的人，選擇勇往直前，追求幸福。依賴心強的人，往往選擇了安全感，捨棄了幸福，然後在往後的婚姻生活裡與矛盾和不滿共存。

所以，對於已經長大成人的我們，若希望談戀愛時能遠離恐怖情人，自己也不要成為別人的恐怖情人，就必須得好好認識自己，學會與不安全感共處。

不要害怕獨處，坦然面對不安，原來，幸福不是外求，而在你自己的心裡。

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