急著想要脫單？你不是為年齡焦慮 而是不喜歡現在的自己

31歲目前單身的Kelly說她因為很想結婚，所以很急著交男朋友。

很多人到了某個年齡層都會有這樣很強大的焦慮，特別是29歲到31歲的人很容易很焦慮，因為在那個時期，我們會覺得自己的生涯還沒有耀眼的成績，或我們會感覺到了30歲就「應該」要做到些什麼卻還沒做到時，就會接收到各方的壓力和焦慮。

這個時候很多人可能會跟你說：「你已經30歲，你是不是應該要換好一點的工作？要有一個固定的伴侶？」或是「你們在一起這麼久，是不是應該要結婚往下一個階段了？」，甚至你們已經結婚了，也會被問是不是應該要生小孩了等等的。

所以大部分的人在這個人生階段得到了焦慮感會特別的強烈，「不是只有你有這種感覺」這是第一件我想提醒大家的事。

第二件事，如果你很急著交男朋友，我想要請你回來思考一件事情是「請問單身有什麼問題嗎？」原因在於當你單身，而你在面對其他人看著你單身的這個身份時，你的感受是什麼？

也就是說，如果你本身就不喜歡自己單身的這個身份，那我想問你：「你喜歡你自己嗎？」如果在單身生活上有自己的一套規劃和模式，基本上你不會著急於交男朋友，你會很享受你生活的步調，也會很喜歡自己生活的樣貌，以及你活著的姿態；你自然不會有那種著急的感覺。

所以很重要的意見事情是「你能不能試試看回來思考，你對於自己單身狀態的評價是什麼？」因為很有可能你是帶著負面的評價看待自己現在的狀態，那麼你再以這樣的狀態進到親密關係時，你認為別人會嗅得到嗎？

當別人知道你是很著急想要進到親密關係的時候，意味著你會有很高的機率遇到的人也是跟你一樣很著急的人，而這個「著急」反而會讓你看不清這個對象適不適合跟你來往喔！

著急著進入親密關係的你，其實非常害怕孤單

此外，著急的人還有一個問題是，他們很害怕孤單。

一個很怕孤單的人很容易與對方很快地進入天雷勾動地火的狀態，關係會進展的非常快速，可是別忘了，很多恐怖情人都是關係進展非常迅速，因為恐怖情人的內心正是有著很大很大的空缺，所以他們沒有辦法自己一個人。

而當你開始意識到跟這樣的人相處有狀況時，其實風險就已經很高了喔！

親愛的，請你回來整理一下你自己的狀況，能不能欣賞及喜歡你自己現在生活的狀態？如果你真的非常不欣賞，也請你停下來問問自己：「我現在是怎麼了？」、「是什麼會讓我想要否定現在的自己？」以及「我要做到什麼樣的狀態才可以喜歡自己呢？」

當你能夠開始喜歡自己的時候，你自然就能吸引到一個會欣賞你的人來到你的身邊，而且這個人就是可以看見你的美好，那個時候你也能餘裕的去觀察，如果對方要跟你走下去，甚至是成為你的人生伴侶，你們在互動的過程當中，你是不是能夠獲得你的需求滿足和幸福感。

這也是為什麼很多人的結合是在消除寂寞和恐懼的狀態，那就是一種強烈的依賴性，是「我不能沒有你」，而不是建立在對彼此的欣賞下，這也是最後想要提醒你的部分喔！

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