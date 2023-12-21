快訊

被質疑濫用國安資源！直擊賴清德老家崗哨被撤除 人員冒雨急拆

日本環球影城2024有「咚奇剛」還有名偵探柯南長駐 網怕了：小心黑衣人

真的要挖了！柯文哲持分農地恢復農用 進場施工時間曝光

急著想要脫單？你不是為年齡焦慮 而是不喜歡現在的自己

愛心理／ 吳姵瑩（諮商心理師）
示意圖，非當事人及事物。圖片來源／ingimage
示意圖，非當事人及事物。圖片來源／ingimage

31歲目前單身的Kelly說她因為很想結婚，所以很急著交男朋友。

很多人到了某個年齡層都會有這樣很強大的焦慮，特別是29歲到31歲的人很容易很焦慮，因為在那個時期，我們會覺得自己的生涯還沒有耀眼的成績，或我們會感覺到了30歲就「應該」要做到些什麼卻還沒做到時，就會接收到各方的壓力和焦慮。

這個時候很多人可能會跟你說：「你已經30歲，你是不是應該要換好一點的工作？要有一個固定的伴侶？」或是「你們在一起這麼久，是不是應該要結婚往下一個階段了？」，甚至你們已經結婚了，也會被問是不是應該要生小孩了等等的。

所以大部分的人在這個人生階段得到了焦慮感會特別的強烈，「不是只有你有這種感覺」這是第一件我想提醒大家的事。

第二件事，如果你很急著交男朋友，我想要請你回來思考一件事情是「請問單身有什麼問題嗎？」原因在於當你單身，而你在面對其他人看著你單身的這個身份時，你的感受是什麼？

也就是說，如果你本身就不喜歡自己單身的這個身份，那我想問你：「你喜歡你自己嗎？」如果在單身生活上有自己的一套規劃和模式，基本上你不會著急於交男朋友，你會很享受你生活的步調，也會很喜歡自己生活的樣貌，以及你活著的姿態；你自然不會有那種著急的感覺。

所以很重要的意見事情是「你能不能試試看回來思考，你對於自己單身狀態的評價是什麼？」因為很有可能你是帶著負面的評價看待自己現在的狀態，那麼你再以這樣的狀態進到親密關係時，你認為別人會嗅得到嗎？

當別人知道你是很著急想要進到親密關係的時候，意味著你會有很高的機率遇到的人也是跟你一樣很著急的人，而這個「著急」反而會讓你看不清這個對象適不適合跟你來往喔！

著急著進入親密關係的你，其實非常害怕孤單

此外，著急的人還有一個問題是，他們很害怕孤單。

一個很怕孤單的人很容易與對方很快地進入天雷勾動地火的狀態，關係會進展的非常快速，可是別忘了，很多恐怖情人都是關係進展非常迅速，因為恐怖情人的內心正是有著很大很大的空缺，所以他們沒有辦法自己一個人。

而當你開始意識到跟這樣的人相處有狀況時，其實風險就已經很高了喔！

親愛的，請你回來整理一下你自己的狀況，能不能欣賞及喜歡你自己現在生活的狀態？如果你真的非常不欣賞，也請你停下來問問自己：「我現在是怎麼了？」、「是什麼會讓我想要否定現在的自己？」以及「我要做到什麼樣的狀態才可以喜歡自己呢？」

當你能夠開始喜歡自己的時候，你自然就能吸引到一個會欣賞你的人來到你的身邊，而且這個人就是可以看見你的美好，那個時候你也能餘裕的去觀察，如果對方要跟你走下去，甚至是成為你的人生伴侶，你們在互動的過程當中，你是不是能夠獲得你的需求滿足和幸福感。

這也是為什麼很多人的結合是在消除寂寞和恐懼的狀態，那就是一種強烈的依賴性，是「我不能沒有你」，而不是建立在對彼此的欣賞下，這也是最後想要提醒你的部分喔！

本文出自愛心理「著急進入親密關係的你，其實非常害怕孤單」，未經同意禁止轉載。

相關新聞

急著想要脫單？你不是為年齡焦慮 而是不喜歡現在的自己

很多人到了某個年齡層都會有這樣很強大的焦慮，特別是29歲到31歲的人很容易很焦慮，因為在那個時期，我們會覺得自己的生涯還沒有耀眼的成績，或我們會感覺到了30歲就「應該」要做到些什麼卻還沒做到時，就會接收到各方的壓力和焦慮。

以哈戰爭未歇…從戰場上殺戮對人格的影響 看痛苦的消極意義和積極意義

我們必須承認，在痛苦之中發現的意義可能是消極的，也可能是積極的。廣義上講，有積極意義的事件就是那些能夠促進幸福的事件。積極意義的發現使我們能夠肯定生命的價值，可以給我們一個目標，確定什麼是重要的，使我們感覺生活至少在某種程度上是可預測和連貫的。然而，成長並不是唯一可能的結果。人們也可能在痛苦之中發現負面的意義，比如苦悶、對生活的憤世嫉俗，或者無法信任別人。

諮商的療效：心理師與患者共同為「個人痛苦」構建一個令人滿意的故事

人們普遍認為，在痛苦中找到意義比讓痛苦折磨自己的生活要好，但要如何找到這種意義，答案並非總是顯而易見。一種方法是尋找或構建一個前後一致的故事，來解釋當下的情境。我說「尋找或構建」，是因為有些人認為情境的意義是固有的，就好像意義是由背後的靈性歷程所賦予，只能「尋找」。另一些人則認為意義是在人的內心創造的，因為我們通常是透過令人欣慰的故事，來讀懂情境的意義，或將意義投射到情境之中。面對這種明顯一分為二的觀點，我們不能過於僵化，考慮極端情況，這兩種觀點都有問題。

從靈性解讀痛苦的意義：上帝的意志或人們必須承擔的業力

有些人在傳統宗教中找到了意義，宗教為信徒們提供了理解痛苦的方式，也指導他們如何使生活變得有意義。宗教提供的意義常常可以減少焦慮，例如，將痛苦解釋為上帝的意志或我們必要的業力。

關於痛苦的意義：從榮格的「共時性」理論 看為何夢到飛機失事會成真

對許多人而言，他們的意義感來自於友誼，來自適合自己能力和增強身份認同的工作，來自於業餘愛好，來自於家庭，來自致力一生的事業。對有些人來說，意義是由所得、地位、權力或金錢所賦予的，因為這些東西可以支撐他們脆弱的自體感。對其他人來說，意義來自於我們有真正的重要的事情要做，有一些重要的工作、有一些對我們來說很重要的人、有一些存在的理由，而不是平庸地過著虛度光陰的生活。

為什麼壞事會發生？談痛苦的意義：我們可能過著不適合的生活

當痛苦來襲時，我們會發現自己正站在人生新狀態的門檻上，而最終結果又非常不確定。這時，人們便會開始思考痛苦的意義，甚至思考整個人生的意義和目的。這些問題會在痛苦來襲時出現，有時也會在心理治療的過程中浮現出來。患者常常在心理治療中提問：「為什麼會發生在我身上？」或「我到底做了什麼才會這樣？」，正是這些問題刺激了心理治療過程中對意義的探索。強烈的痛苦會使我們對現實的基本假設產生懷疑，這並不罕見。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。