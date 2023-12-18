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什麼是「清醒的戀愛腦」？渴望被愛的你 有愛過自己嗎？

聯合新聞網／ 女人迷：DEI 女力社群
示意圖，非當事人及事物。圖片來源／ingimage
示意圖，非當事人及事物。圖片來源／ingimage

你知道什麼是清醒的戀愛腦嗎？或許你早已聽過戀愛腦（lovestruck），指的是一有心儀的對象，生活就以對方為重心打轉，缺乏自己的主見，甚至會因為見不到對方，吃不下也會睡不好。

而清醒的戀愛腦，是你已看見感情的癥結點，卻不願相信自己的判斷，總覺得這段關係有轉圜的餘地。你害怕失去、害怕未知、害怕找不到比對方更好的人，更怕自己不值得一切美好的事物。

清醒的戀愛腦或許比戀愛腦更痛苦，因為你什麼都懂，卻也什麼都做不到。

什麼是清醒的戀愛腦？

清醒的戀愛腦並不是愛意消散，反而是對愛仍有依賴。即便對目前的關係不滿意，只要對方還能滿足自己部份的情感需求，就會依然對這段關係抱有期待。

但同時，也對這樣的自己感到束手無策，因為知道自己還深深愛著對方，但無力改變問題，只能不斷期望對方有所改變。就像明明知道對方和其他異性關係曖昧，卻不敢和對方溝通自己的想法，深怕引得對方不悅而離開自己；或是說服自己對方只是人緣好，自己沒必要這麼小心眼兒。

清醒的戀愛腦特別容易出現在對於被愛有很深需求的人身上。被愛會讓人有安全感，也能填補內心某塊空缺，因此渴望於提高或維持這種愛的濃度。但只要對方提供的愛無法滿足自己時，就會陷入自卑、指責和抱怨。

清醒的戀愛腦點出了關係中容易忽略的元素──愛的能動性，因為太渴求被愛，忘了自己也應該有能力去愛。很多清醒的戀愛腦會將被愛的責任過度寄託在伴侶，希望不斷重複被愛的經驗，但這樣的歸因會使你處在被動的地位。

當你無法審視內心的匱乏，怎麼有離開的底氣？知名心理學大師Erich Fromm曾主張，愛是一種可以練習的技能，因此，邀請你閱讀以下精選的5篇關於愛和被愛的內容，無論是感情中的哪個階段，都能在其中找到落腳處，一同「練愛」。

戀習曲一：勢均力敵的曖昧

曖昧期的你內心一股腦地想要往前衝，又得緊緊拴住自己的心，深怕錯付。曖昧就像進入一場拉鋸戰，想探索得更多卻怕全盤皆輸，想保有自我卻忍不住迎合對方，身處其中如何拿捏主控權相當重要。

如何在曖昧中保持清醒？掌握這2種心態拒絕戀愛腦，拿回主控權！

戀習曲二：褪去熱戀還剩什麼

熱戀時，你滿眼都是對方，笑起來都彷彿流出蜜，只要有對方相伴，就有對抗世界的無敵能量。但熱戀過後就感到一陣失落，甚至懷疑對方變心，為何以前能做到的事情，現在卻沒辦法。

或許此時正是好好看看為何形成落差感的時機，以及哪些方式可以讓這份愛永不變質。

熱戀期後，為什麼感到失落？理解預期效應，減少期待和現實中的誤會

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戀習曲三：愛的完整方程式

隨著談感情的次數漸增，你不再害怕在愛裡跌跌撞撞，復原力增強許多。坦率地承認自己想被愛，因而學習去愛、學習獨立成長，體認並擁有愛的多元性是一種強大的力量。

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在被愛之前，先理解自己對愛的描繪

有人說清醒的戀愛腦比戀愛腦更可悲，具有清醒戀愛腦的人會以「看見問題卻離不開」的心態指責自己，但你不需要因為自己有愛的需求而自我折磨。正是因為你了解自己的需要，所以培養去愛的能力格外重要。

我們都想要被愛，而且是被舒服、合適地愛，但如果你總是執著於改變對方來索取想要的愛，從根本上就失去了兩個人相愛的初衷。回頭過來，你可以先問問自己，你有辦法創造給自己的愛嗎？

清醒的戀愛腦並不可悲，而是給了我們養成戀愛力的絕佳契機。當我們願意正視對愛的需求，為創造想要的愛主動負起責任，我們就能愛得更有餘裕、有滋有味。

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