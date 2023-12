時間會治癒一切？錯了！除非你願意先接納自己的無能

當肉體有傷,我們除了上藥,會以ok繃、紗布等來包紮,然後等著它自然痊癒;但是心上如果有傷口呢?我們都會很想緊緊裹住,當作不存在而忽略吧!

但是,不管再怎麼加大ok繃,加厚加密包紮的紗布,只要有個風吹草動,一樣痛不欲生。因為紐約西奈山伊坎醫學院院長查尼(Dennis Charney)和耶魯大學精神科教授索斯維克(Steven Southwick)認為:克服恐懼的最好辦法就是--面對自己的恐懼。勇者不會無懼,只是他會同時帶著不安和勇氣,繼續面對恐懼。

其實,時間並不會治療一切,除非這時間可以讓我們忍受著痛,逐漸敞開傷口,傷口才會慢慢結疤,成為心上獨特的一部份,甚至隨著更多事件的發生和領悟,會愈來愈喜歡和感恩這美麗的傷疤。

深深相信,唯有接納自己的無能,才能看見有多大的潛能,未來也才擁有無窮的可能。

「時間並不會治療一切,除非時間可以讓我們忍受逐漸敞開傷口的痛。Time won't heal everything, unless it allows you to face and resolve your sorrow.」本句摘自《打不破的玻璃芯:穿越逆境的20個面對》

本文出自看見心理「時間並不會治療一切,除非時間可以讓我們忍受逐漸敞開傷口的痛」,未經同意禁止轉載。