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時間會治癒一切？錯了！除非你願意先接納自己的無能

看見心理／ 朱芯儀（諮商心理師）
示意圖，非當事人及事物。圖片來源／ingimage
示意圖，非當事人及事物。圖片來源／ingimage

當肉體有傷，我們除了上藥，會以ok繃、紗布等來包紮，然後等著它自然痊癒；但是心上如果有傷口呢？我們都會很想緊緊裹住，當作不存在而忽略吧！

但是，不管再怎麼加大ok繃，加厚加密包紮的紗布，只要有個風吹草動，一樣痛不欲生。因為紐約西奈山伊坎醫學院院長查尼（Dennis Charney）和耶魯大學精神科教授索斯維克（Steven Southwick）認為：克服恐懼的最好辦法就是--面對自己的恐懼。勇者不會無懼，只是他會同時帶著不安和勇氣，繼續面對恐懼。

其實，時間並不會治療一切，除非這時間可以讓我們忍受著痛，逐漸敞開傷口，傷口才會慢慢結疤，成為心上獨特的一部份，甚至隨著更多事件的發生和領悟，會愈來愈喜歡和感恩這美麗的傷疤。

深深相信，唯有接納自己的無能，才能看見有多大的潛能，未來也才擁有無窮的可能。

「時間並不會治療一切，除非時間可以讓我們忍受逐漸敞開傷口的痛。Time won't heal everything, unless it allows you to face and resolve your sorrow.」本句摘自《打不破的玻璃芯：穿越逆境的20個面對》

關於朱芯儀諮商心理師的相關作品，請參閱以下官網：

https://juliavc.com/

http://juliavc.tw/door

本文出自看見心理「時間並不會治療一切，除非時間可以讓我們忍受逐漸敞開傷口的痛」，未經同意禁止轉載。

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