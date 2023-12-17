覺得自己太懶惰「該怎麼振奮自己」？3大案例看清懶惰背後的功能與恐懼

年關將近，相信很多人開始盤點自己的年度進展，如果你這一年會定義自己「懶惰」沒什麼前進，你想梳理自己的狀態，提供你以下幾個思考方式：

該如何思考與破解懶惰

1.懶惰是有功能的

會描述自己懶惰，通常意味你有勤勞的相對時刻，但被懶惰盤據的自己，你需要思考懶惰正在「保護」你。

案例一：你如果事業發展過好，可能傷及你的婚姻家庭，所以你下意識變得懶惰沒有動力，希望不要太過度放心思在事業發展，才不會導致婚姻家庭的破裂。

案例二：你曾目睹重要的人因為過勞而生病、中風等，或者精神不濟發生意外，所以你不自覺放慢放緩，讓自己經常性發懶，擔心自己也遭遇此情景。

案例三：如果內在還有我不夠好的自我設定，懶惰就幫助你避免成為太好太優秀的自己，邁向成功的多采多姿會讓你承受不起，或太不知所措，因此在想太多的狀態下，舉步不前。

若不清楚懶惰的緣由，它非常容易導致你自我批評或劃地自限，形成內在惡性循環，你過得不開心，也可能進一步影響關係，或影響身心健康。

2.面對懶惰背後的恐懼

你會發現在上述三個例子裡，有不同的恐懼。

案例一是擔心家庭破裂，解法其實是跟家人好好討論，真正導致破裂的從來就不是事業發展過好，相愛的家人都會希望彼此過得快樂過得光彩，導致破裂的，是長期不被在乎跟不被重視，因此在事業發展與在乎家人間，要找到家人間的共識，像是：「如果覺得我被冷落，可以溫柔提醒我，而不是批評或懲罰。」如此也能在事業發展上獲得家人的支持和後盾。

案例二是擔心死亡、疾病會一瞬間讓自己失去一切，越是擔心越無法充分活好當下的每一刻，多數疾病焦慮跟沒有活出自我，面臨生命終結時，覺得悔恨有很大的關聯性，因此直視內在渴望，我現在過得是否是我要的人生，變得極為重要，有意識地鍛鍊身心健康並適當休息也要列如日常排程。

案例三是對自己持續性的不滿意，有時不滿意自己時會奮發向前害怕失敗，有時則相當頹廢遲滯害怕付出之後卻不夠成功，自我批評是高度消耗精力的狀態讓你很容易沒電，因此變得懶散也是自然而然。因此最重要的，專注在你的渴望，練就出忽略自我懷疑與否定的聲音，自然就不用跟懶惰糾結了。

期許接下來的你們，都可以有目標有方向有活力的開啟新的一年。

本文出自愛心理「常覺得自己太懶惰，該怎麼振奮自己？」，未經同意禁止轉載。