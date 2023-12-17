快訊

民調網站預測立委席次 藍拿56席、綠有47席

民調解密／國民黨立委獨力過半不是夢？關鍵在兩大因素

說好的貨量充足呢…台北寶可夢中心特典卡公告發送完畢 網氣：鼓勵黃牛抬價？

戀愛中的心理操控術…被另一半PUA該怎麼辦？請試著練習做「這2件事」

愛心理／ 吳姵瑩（諮商心理師）
示意圖，非當事人及事物。圖片來源／ingimage
示意圖，非當事人及事物。圖片來源／ingimage

如果遇到PUA的人是你最親近的人，該怎麼辦？

所謂PUA的觀念，基本上就是他撼動了你的自我價值感，同時也摧毀了你的自尊與自信，你就會不得不被迫收下他的價值觀。

最簡單的比喻就是，他們很可能會誇了你一下之後，又狠狠地甩了你三個巴掌，讓你覺得你就是因為做錯事，不然你其實是可以得到誇獎的。

而若你親近的人是這樣的狀態，第一個，請你去連結外面的人，你要去找到身旁可以給你正向支持的人，否則你會越陷越深；第二個，請你去尊重自己的感覺；也就是當對方說了無論是傷害你的話，或者是對你做出讓你不舒服的事情，你都要堅定地去相信的感覺。

如果你連自己的感覺都懷疑，基本上你是無法離開對方的，除非這個PUA你的人找到下一個目標。

很難的地方在於，如果你持續地被PUA，代表的是你很需要這樣的關係，因為你認為離開這段關係的你是一無是處，所以你會繼續待在這樣的關係裡、繼續忍受所謂的PUA這樣有毒的；甚至是我們所說的某種形式的關係暴力。

而若你已經知道，但卻沒有為自己做些什麼，那你就要回來問自己：「我發生什麼事？我的內在怎麼了？」因為這有可能是你有一個更深層的恐懼，而不僅是被傷害的狀態；更深層的是，如果我回到一個人的狀態，我會更恨透我自己，這個後面可能有著更難處理的恐懼，那我就會建議你找專業的人幫忙喔！

本文出自愛心理「被另一半PUA的你，請試著練習做這兩件事」，未經同意禁止轉載。

延伸閱讀

為什麼小三難扶正、元配難離婚？關於當第三者的誘因和後座力 以及不可不知的隱形代價

為何第三者離不開有毒關係？背後可能是「這3個原因」：你要學習直視生命缺口

媽媽愛貶低我「該怎麼辦？」 心理師籲學會放手：否則容易遇到相同特質的女主管

如何面對造謠生事的白目同事？心理師建議「反面操作」：讓造謠者出現認知失調

相關新聞

戀愛中的心理操控術…被另一半PUA該怎麼辦？請試著練習做「這2件事」

如果遇到PUA的人是你最親近的人，該怎麼辦？

人際關係的溝通有三種層次：這樣說話9成的問題都會圓滿解決

和她遇見，是在一個晴朗的午後，我難得和媽媽出遊，來到飯店的紀念品店逛逛，她站在香膏品牌的專櫃前。是的，她是一位銷售員。

為什麼小三難扶正、元配難離婚？關於當第三者的誘因和後座力 以及不可不知的隱形代價

看了這麼多情感困擾與心理問題，身為小三的當事者也很常見，但以心理健康的角度，我還是要提醒選擇當第三者的後座力，或者會業力深重些什麼，因為這並非只有大眾眼光中的道德框架，而可能深度影響你的價值觀與自我認同。

為何第三者離不開有毒關係？背後可能是「這3個原因」：你要學習直視生命缺口

第三者一旦在這形式的關係中待上超過半年，為何分開變得困難？

收假前一天不自覺焦慮、坐立難安？你可能有「周日恐慌」 心理師教1招轉換心情

要放假了，想必大家心情都很雀躍吧？放假固然開心，但有些人到了周日下午，就會不自覺地感到焦慮、坐立難安，甚至開始思索「周一請假」的理由。

2023台北區塊鏈週規模擴大 創新與合作的交匯點

全球區塊鏈領域的盛事在台灣！「台北區塊鏈週（Taipei Blockchain Week）」去年首度舉辦，吸引了15個國家以上的海內外創業家、投資人以及Web3人士，統計超過2,000人到訪。今年以「擴大（Scale）」為主題的2023台北區塊鏈週將於12月11日至12月16日於台北松山文創園區登場，預計將有超過5,000名來自全球50多個國家的區塊鏈愛好者來到台灣，延續去年把台灣「橋接（Bridge）」國際的精神，再擴大台灣的影響力以及加深與全球產業的連結與合作。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。