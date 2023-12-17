戀愛中的心理操控術…被另一半PUA該怎麼辦？請試著練習做「這2件事」

如果遇到PUA的人是你最親近的人，該怎麼辦？

所謂PUA的觀念，基本上就是他撼動了你的自我價值感，同時也摧毀了你的自尊與自信，你就會不得不被迫收下他的價值觀。

最簡單的比喻就是，他們很可能會誇了你一下之後，又狠狠地甩了你三個巴掌，讓你覺得你就是因為做錯事，不然你其實是可以得到誇獎的。

而若你親近的人是這樣的狀態，第一個，請你去連結外面的人，你要去找到身旁可以給你正向支持的人，否則你會越陷越深；第二個，請你去尊重自己的感覺；也就是當對方說了無論是傷害你的話，或者是對你做出讓你不舒服的事情，你都要堅定地去相信的感覺。

如果你連自己的感覺都懷疑，基本上你是無法離開對方的，除非這個PUA你的人找到下一個目標。

很難的地方在於，如果你持續地被PUA，代表的是你很需要這樣的關係，因為你認為離開這段關係的你是一無是處，所以你會繼續待在這樣的關係裡、繼續忍受所謂的PUA這樣有毒的；甚至是我們所說的某種形式的關係暴力。

而若你已經知道，但卻沒有為自己做些什麼，那你就要回來問自己：「我發生什麼事？我的內在怎麼了？」因為這有可能是你有一個更深層的恐懼，而不僅是被傷害的狀態；更深層的是，如果我回到一個人的狀態，我會更恨透我自己，這個後面可能有著更難處理的恐懼，那我就會建議你找專業的人幫忙喔！

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