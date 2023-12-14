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人際關係的溝通有三種層次：這樣說話9成的問題都會圓滿解決

看見心理／ 朱芯儀（諮商心理師）
示意圖，非當事人及事物。圖片來源／ingimage
示意圖，非當事人及事物。圖片來源／ingimage

和她遇見，是在一個晴朗的午後，我難得和媽媽出遊，來到飯店的紀念品店逛逛，她站在香膏品牌的專櫃前。是的，她是一位銷售員。

「這款香膏不僅可以當香水擦在手腕、耳後，也可以塗在唇上當護唇膏。」我們從來沒有用過香膏，努力的咀嚼著這些資訊。

「是像唇蜜那種東西嗎？」我不假思索的問。問出口了才懊悔，啊，好像問了一個蠢問題，這是讓人香香的，又不是擦漂亮的，好想挖個洞鑽進去。

「對呀，它就像唇蜜，只是不會發光。」我愣了一下，懊悔、焦慮，彷彿被輕輕接住又輕輕放下。

「這個味道實在是太甜了！」媽媽伸舌頭皺眉。

「沒錯，這種水蜜桃味的比較甜，這些花香味的您可以聞聞看！」一點都沒堅持，他立馬打開其他香膏蓋子。

「這個包裝盒的花樣怎麼那麼怪啊？」我們準備買四送一，還有附上一個盒子的包裝，但嫌貨人就是買貨人，還是要當一下奧客。

「是的，這花樣的確有點怪，現在流行復古，所以他們是用這種像小瓷磚的包裝盒。」她一邊包裝一邊輕輕笑著。

結果當然可想而知，我們捧著三個大盒子走出了店面，誰能抗距這種從來不反駁，凡事順著你，再加上更多觀點的功勢呢？

身為心理師，大部分的工作其實就是溝通，我自己與個案溝通、聽著個案和其他人溝通，有時雙人以上諮商還能親眼見證他們是如何溝通，我覺得溝通有三種層次：

1. NO NO NO：

不管聽到什麼，有些人習慣先反駁，在表達反對意見時，總是把「不是這樣的，我覺得應該要……」當起手式，習慣把NO放在前面，但仔細一聽，說的差不多嗎？那到底哪兒不是了呢？

#其實不是你說的不對

#而是他習慣先說no

2. Yes, but……：

小時候爸媽一定曾經這樣告訴你：「雖然你碗洗了，可是你地還沒拖啊！」就是「yes,but」典型的例子。基本上對方是認同你的想法作為，但總覺得還可以更好，習慣性挑出不足的地方，給人一種上對下，指責、挑剔的感覺，時間久了，聽者會認為自己怎麼做都不夠。

#其實不是你不夠

#而是他習慣加個but

3. Yes, and……：

這是我覺得最讓人舒服的溝通方式，就像那位銷售員說的：「對呀，它就像唇蜜，只是不會發光。」既沒有說我不對，也沒有讓我覺得自己是個笨蛋，只是順著我的問題，再多加了她的想法，這種正向表達的方式，讓我們溝通起來更加愉快，效果自然會更好。

#你說的完全沒錯

#只是想表達的更多

有玩過堆積木的遊戲嗎？人際關係是一個尊重自己，也尊重別人的互動過程，先正面肯定對方，再補充自己的想法，別把對方的積木拿掉，而是再放上新的，你對我也對，溝通就會綿延不斷，持續向前推進哦！

關於朱芯儀諮商心理師的相關作品，請參閱以下官網：

https://juliavc.com/

http://juliavc.tw/door

本文出自看見心理「這樣說話9成的問題都可以解決」，未經同意禁止轉載。

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