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為什麼小三難扶正、元配難離婚？關於當第三者的誘因和後座力 以及不可不知的隱形代價

愛心理／ 吳姵瑩（諮商心理師）
示意圖，非當事人及事物。圖片來源／ingimage
示意圖，非當事人及事物。圖片來源／ingimage

看了這麼多情感困擾與心理問題，身為小三的當事者也很常見，但以心理健康的角度，我還是要提醒選擇當第三者的後座力，或者會業力深重些什麼，因為這並非只有大眾眼光中的道德框架，而可能深度影響你的價值觀與自我認同。

當然，第三者的關係有非常多形式，有機會再全部介紹，但在多數的第三者關係中，通常都帶點財力懸殊或身份地位差距的色彩，這也是為何小三可以甘於第三者的位置，因為多數這些第三者在生活中「過度缺乏」的，他才能忍受關係中的三人行，以及對方時間多半不在自己掌握範圍裡。

第三者的誘人之處

1.關係責任：

第三者的關係少了日常生活的柴米油鹽，少了稅務等各種夫妻角色間伴隨出現的各種責任義務，「今天誰帶小孩？」「你可以幫忙帶我媽去看病嗎？」「水電帳單該繳了？」「房貸利率看能不能去申請調降！」生活有有很多金錢、角色責任分擔等壓力，對出軌者而言，第三者往往是他日常生活喘息的出口，可以盡情歡樂歡笑，暫時不用理會這些煩惱，他也不會期待第三者可以承擔起這些責任義務，因此往往衝突也不會以這些主題出現。

2.捧在手心：

第三者的關係因為有歡樂性，出軌者為了保留這份歡樂愉悅，加上多數重要時間無法分給第三者，通常對第三者都會多了點疼愛跟愧疚，因此會盡可能有求必應，或者因為第三者的吃醋或鬧脾氣也比較能包容，歉疚會讓出軌者感覺自己錯比較多，所以願意多讓一點，但在一般的關係中，若少了這層愧疚，就是兩人都要能平等，就不是捧在手心予取予求的狀態，這也造就第三者在一般一對一個關係中，若沒有調整自己就是每日吵個不停，甚至常覺得被虧待或已經屈就，對方還這麼不珍惜的認知困境。

3.社經地位：

有些很年輕的第三者，很可能在這段關係裡開始快速享受自己人生不曾擁有過的物質享受，或是進入不同世界後，開始覺得過往的人生了無生趣，更有可能會開始與原本的社交圈脫節，有些人甚至有某形式的飛上枝頭時，自我也可能因此過度膨脹，而開始對原本的生活社交圈的人事物不以為然，或者無法跟身邊的人坦然，這也有可能形成不得不的社交孤立，導致對眼前的關係更加黏著。

然而，人性如此即是，當你開始享受原本你享受不了的，而同時不是你付出適當努力獲得的生活，沈醉其中自然發生，外面的人也因此很難叫得醒。這也會導致他們可能變得眼高手低，很多人開始入不了他們的眼，人生過度越級打怪帶來的假性優越感，讓他們在回歸日常時可能更加適應困難。

第三者的愛情觀有時在解決自己的人生空缺感

愛情有時不純然是愛情，而是這個人背後所代表與象徵的一切，也是我們內在空缺展現出的投影，當一個人缺愛、缺錢、缺地位，最快的方式就是找到一個對象滿足全方位需求，而這也是第三者容易在習慣中發展出對人生空缺的「問題解決模式」：只要再找個跟他差不多的人在一起就好了，所以成為第三者也容易是慣性而無法自拔。

但要根治第三者的習性，說真的是一段頗為漫長的歷程，這也不是：「找一個不錯的、單身的人結婚」就能完全克服的，這也不是命定安排的解釋，只能遇到已婚有伴的無奈，因為就如同前面說的，「共同承擔」這個關係中的能力往往是慣性第三者提供不了的，而更多時候成為第三者的好處，在於這樣形式的關係，更容易享受到「兩人世界」，這也是很多人會說：「他很好，真的對我很好，我們兩個在一起真的很開心，缺點就是他有老婆了。」

可惜真正的關係相處，從來就不可能只有兩個人，兩人世界是一種刻意營造，我們身上的各種角色都會瓜分掉兩人世界，人生不會只有愛情，還有很多人情世故要處理，還有很多現實生活要維持，不可能只是等著被愛，或單純享受愛情，這也是很多第三者最後很難扶正，以及很多外遇者說著要離婚卻離不了的原因。

本文出自愛心理「當第三者的後座力，那些隱形的代價你不可不知」，未經同意禁止轉載。

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