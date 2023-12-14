為何第三者離不開有毒關係？背後可能是「這3個原因」：你要學習直視生命缺口

第三者一旦在這形式的關係中待上超過半年，為何分開變得困難？

1.溫柔爸爸的想像滿足童年幻想：

一段讓你離不開卻難以接受祝福的關係，往往讓人誤以為帶有宿命色彩，似乎是老天爺就要折磨你才讓你受此痛苦，但事實是，你要學習直視生命缺口。

很多希望另一半年紀比自己大比自己有錢很多，因為在他身邊有強烈被照顧呵護的感受，而這可能是生命中第一個男人，也就是父親不曾好好給予過的，所以很多人一直在感情裡找溫柔爸爸的情人，即使這個人有了家室，但卻滿足從小深層的渴望。

一旦有過溫柔爸爸的情人，對於同輩的或是比自己小的情人，就很難滿足她內在渴望被照顧或是足夠強大的資歷來撐腰倚靠，或是希望自己的人生被他們指引，即便這種指引往往不一定真能實踐什麼。

如果希望人生開始不因空洞而需要愛和依賴的填滿，那麼你要願意正視空洞與缺乏的事實，看見你生命中的失落或傷痛，而不是透過尋找與享受愛情來忽視心中的疼痛。

如何能夠不再總是依戀著爸爸般的情人，需要重整與自身父親的關係，或是生命中可能曾經出現過的失落，才能填補空缺後，成為一個在感情裡同樣擁有肩膀的另一半，而不是需要別人的大傘保護過去受傷的自己。

2.對分手後人際與自我損傷的深度恐懼

第三者在分手後，可能人際支持的損傷度高，很難從身邊的人去獲得支持，特別若是在交往時有失去朋友時，基本上在分手後這些人際關係也可能難以修復，也可能因此更害怕分手，因為打回原形的生活讓他適應困難，這些人可能本身已經不喜歡自己的社交圈，或許覺得不夠光鮮亮麗、不夠有錢有勢、不夠有才華，反而在經歷第三者身份後，覺得自己更顯得格格不入。

再來自我破碎感會更加強烈，也就是你們的愛沒有強大到讓他離開現有關係，那你會出現的自我懷疑是，「我夠值得被愛嗎？」「他不是說他會分手嗎？」有些人會因此陷入比較與競爭中，開始自我折磨，也可能為了爭奪擁有而開始破壞，但不論是忍氣吞聲默默離開，或是嚥不下不甘心而破壞，都在對自我造成傷害，都意味著你成為自己不想成為的狀態。

3.對於修成正果的殷切期待

據說修成正果的比例大約只有一成，若你深信你們超過一成，那是極不現實的思考了。即使修成正果後，日後要克服的難題也非常多，包含前面所提及的關係能力，外遇者最缺乏的能力是否在這段關係相處中能夠長出，更是另一待克服的難題，外遇者缺乏的是「面對與處理關係中的不滿意」。外遇往往是各種不滿意的累積，但又不知道怎麼處理，也不一定是元配滿足不了或不願滿足這麼簡單，而是外遇者很可能在處理情緒跟關係，以及個人價值或自信也有狀況。

成為這類型的第三者，修復期可能是一般人至少兩三倍的時間，多數人的修復期會是交往期的一半，所以第三者的時間是四年，那麼修復期可能要花上4-6年，也可能更久，因為要修復自我、人際還要長出關係相處能力，以及重新相信自我又願意獨立，因此時間更長，因此有人就持續在類似的關係情境中，出現重複慣性。

當一個人為自己的生命感到滿足與平靜時，不會因為希望獲得被愛，而忽視了介入他人關係帶給他人的疼痛。

持續介入他們關係者，往往自己有一個更需要掩蓋的疼痛。

當你為自己感到滿足與平靜，你會相信自己值得被愛，其他人也是，你會吸引來健康平衡的關係，在關係裡開展出更多美好。

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