2023台北區塊鏈週規模擴大 創新與合作的交匯點

全球區塊鏈領域的盛事在台灣！「台北區塊鏈週（Taipei Blockchain Week）」去年首度舉辦，吸引了15個國家以上的海內外創業家、投資人以及Web3人士，統計超過2,000人到訪。今年以「擴大（Scale）」為主題的2023台北區塊鏈週將於12月11日至12月16日於台北松山文創園區登場，預計將有超過5,000名來自全球50多個國家的區塊鏈愛好者來到台灣，延續去年把台灣「橋接（Bridge）」國際的精神，再擴大台灣的影響力以及加深與全球產業的連結與合作。

重磅講者群，共襄盛會

本次台北區塊鏈週除了安排近百場專題論壇和超過百場的周邊活動外，更匯集超過百位的Web3與科技大廠等行業領袖，分享產業趨勢以及未來創新。講者名單包含：

●以太坊聯合創始人Vitalik Buterin：將剖析去中心化和智能合約的最新發展，探討區塊鏈技術在未來各產業中的應用潛力及轉型可能性。

●美國交易量最大的交易所Coinbase執行長Brian Armstrong：將分享加密貨幣交易所在全球金融體系中的關鍵角色。

●AppWorks 董事長及合夥人Jamie Lin：將從台灣的視角出發，分析全球區塊鏈的產業動態。

●Tron DAO（波場）創始人Justin Sun：將分享Tron平台推動區塊鏈技術的廣泛應用和創新進展。

●AMD解決方案架構師AI及Web3技術總監Jörg Roskowetz：將詳細講解AI與Web3技術的融合如何在創新和技術發展方面引領一波新的變革浪潮。

今年共兩大舞台，主論壇題涵蓋多元

台北區塊鏈週的國際論壇是一個展示創新思想和技術的窗口，也是行業專家和業內人士交換觀點、探索合作機會的理想平台。主辦單位今年將大會升級為兩大舞台，論壇內容不單只圍繞區塊鏈技術，還有許多創新有趣議題。本次論壇亮點包括以下五個精彩討論板塊：

●ZK in Action：這一板塊深入探討零知識證明（ZK）技術在身份認證和機器學習案例中的實際應用，突出其在保障隱私和增強安全性方面的潛力。

●Web3 Gaming：這個專題將聚焦於Web3遊戲如何推動市場的下一輪牛市，探討遊戲工作室在區塊鏈遊戲開發中的創新策略和市場潛力。

●On-Chain Revolution：討論將圍繞去中心化金融（DeFi）如何引領鏈上革命，以及它對傳統金融體系的衝擊和改造。

●Decoding Investment Opportunities in the AI-Blockchain Hype：這個板塊將解碼人工智能和區塊鏈結合所帶來的投資機會，探討這一領域的熱點和未來趨勢。

●Decentralized Identity：此論壇將集中於分散式身份識別（DID）的不同實現方法，以及這些方法如何朝著共同的目標努力，從而加強身份管理和數據安全。

強大贊助支持，共繪未來藍圖

此次活動由「不知DAO（BuZhiDAO）」和「台灣區塊鏈愛好者協會（TABEI）」聯合主辦，以及知名公鏈Avalanche、谷歌雲端平台（Google Cloud）、專注於區塊鏈和數位資產的風險投資基金Sora Ventures等策略合作夥伴大力支持。此外，加密貨幣交易平台BingX、Sui基金會和致力於通過區塊鏈技術和去中心化應用程序（dApps）加速網路的去中心化 Tron DAO等知名企業作為主要贊助商，不僅為活動的成功提供了堅實的支持，同時也顯示了對區塊鏈技術未來發展的信心與承諾。

共同塑造Web3世界的新境界

台北區塊鏈週2023不僅是技術交流的國際平台，更是一個促進創新與合作的大型盛會。我們誠摯邀請全球區塊鏈愛好者加入我們，共同探索並定義Web3世界的新領域。更多頂尖嘉賓即將公布，敬請關注台北區塊鏈週（Taipei Blockchain Week）以獲取最新信息。

第二屆台北區塊鏈週受益於超過40家贊助商的堅定承諾，其中包括：

●頭銜贊助商：BingX, Sui Foundation, TronDAO

●黃金級贊助商：BTSE, Bitget, BNB Chain, SupraOracle, OKX

●白銀級贊助商：BoxTradEx, ChainUp, CloudMile, CoinEx, Cool Wallet, GAIA, Genso

●銅牌級贊助商： AMD, BitMEX, Cathay Financial Holdings, DIGI Gold Card, Lead Capital, ICP

這些組織站在區塊鏈創新的最前沿，對塑造此次會議起到了關鍵作用。

台北區塊鏈週

時間：2023.12.11 - 2023.12.16

地點：台北松山文創園區四號、五號倉庫＆臺北文創大樓14樓

圖／女人迷提供