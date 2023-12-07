性別刻板觀念仍存在！女人迷《2023多元共融白皮書》最新調查：41%男性感受請育嬰假的社會壓力 超過女性18%

女人迷《2023多元共融白皮書》發現，男性申請育嬰假會比女性承受更多社會壓力，顯示職場性別歧視不只針對單一性別，而DEI策略是實現職場共融的最佳解方。

想知道更詳細的報告內容，請見：給企業的人才永續關鍵趨勢與行動策略：台灣97.6%工作者在意公司是否DEI！｜2023多元共融白皮書（一）

台灣首個跨足產業、政府及學術界的多元共融生態系平台Womany女人迷攜手三大人力資源平台：104、Yourator和CakeResume共同推廣調查職場專業工作人士心聲，推出《2023多元共融白皮書——企業人才公平發展與永續治理方針》。報告指出三大趨勢：

一、人才對企業的DEI策略日益重視

研究顯示，高達 97.6%的專業工作者認為企業是否注重多元（Diversity)、公平（Equity）和共融（Inclusion）是他們選擇是否留任或加入該企業的關鍵因素。

三大人力資源平台提供的獨家數據進一步印證了DEI政策在企業中的重要性。104人力銀行分析指出，針對有公開DEI政策的企業，求職者願意受邀參加面試的意願是其他企業的1.3倍。

數位人才媒合平台Yourator揭示，其DEI求職專區中的企業職缺瀏覽次數是非DEI企業的兩倍，且投遞率高出80%。CakeResume針對半導體產業的數據建議，企業應強化對女性員工的賦權，提升多元性別的領導角色，並完善生育支援政策。

二、專業人才求職考量前五大因素

薪資與職位、公平升遷與發展機會、員工福利制度、彈性工時排班以及文化契合度，皆與DEI策略相關。女人迷調查數據也指出，當組織未能提供充分的DEI策略時，員工在職場中的實際經驗受到負面影響，例如「被輕視身為女性的職場貢獻」、「因不同性別傾向被歧視」、「男女員工起薪及升遷速度有差異」。

三、報告指出41%的男性認為請育嬰假不受周遭支持

這一比例比女性高出18%，反映出社會對性別分工的刻板印象仍然存在，女性仍被期望負擔更多家庭勞務，而男性則被期望主要從事經濟工作，對性別角色的固有期待有待突破。

此外，2023年諾貝爾經濟學獎得主克勞迪亞・戈丁（Claudia Goldin）驗證了性別期望對勞務分工的影響：面對機會選擇時性別期望影響決策。

女性面對機會的選擇，仍經常被婚姻以及家庭責任的期望所限制。此外，戈丁的研究指出，生育是父母收入差距拉大的關鍵。企業期待人才隨時可用、能靈活因應，由於女性常承擔更多育兒責任，使其職涯晉升和薪資增長困難。

參照台灣組織企業實踐DEI的狀態，在福利制度與彈性工作政策方面，在104人力銀行的最新數據中，全台只有不到4000家企業滿足了「育嬰友善」、「注重員工健康」、「彈性工時」、「彈性休假」及「EAP」等五大指標。

而台灣薪資狀態方面，根據主計總處2022年的統計，我國女性的時薪是男性的84.2%，差距為15.8%，因此女性需要多工作58天才能獲得與男性相同的年薪。另外，在25～64歲的女性非勞動力者中，無就業意願逾6成原因是因「做家事」或「照顧家人」。

綜合女人迷職場工作者調查、國際趨勢與本土政府組織資料，顯示台灣在實施DEI方面還正在起步，面對這些挑戰，女人迷邀請各大組織企業即刻行動，深入投資於DEI，確保所有人才，不分背景、性別或其他特質，都能受到公平對待，更創造友善環境，企業才能真正吸引和留住優秀人才，促進長期的企業永續發展，以實現SDGs／ESG的永續目標。

（本文獲女人迷【性別刻板觀念仍存在！女人迷《2023 多元共融白皮書》最新調查：41% 男性感受請育嬰假的社會壓力，超過女性 18%】授權，未經同意禁止轉載）