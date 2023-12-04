伴侶間最禁忌話題！夫妻連結如同「月老牽紅線」 墮胎是拿刀把紅線切斷

墮胎對伴侶的影響

鳳枝原本認為她和先生的問題是出於脾氣不合及溝通不良，但是經過更深層的探索才發現，原來是他們不願意承認被墮胎的孩子，也不願意面對事實與責任，因此摧毀了夫妻間親密的關係，更影響了自己的身心健康。「墮胎」也許是伴侶間最禁忌的話題，但它卻是從伴侶最親密的行為開始，因此接下來，讓我們好好思索有關「墮胎」這件事與它帶來的影響。

夫妻的連結如同「月老牽的紅線」，而孩子便是這條紅線的延續，如果因為人為的決定將孩子墮胎，就像拿刀將紅線切斷一樣，伴侶關係也會因此斷裂。

墮胎後，我們無法當作什麼事都沒發生一樣欺騙自己，因此伴侶間的感情不再單純。如果是尚未結婚的伴侶，墮胎後百分之九十以上會分手；如果是已結婚的夫妻，墮胎往往引發離婚、婚外情、莫名爭吵，或是關係疏遠、貌合神離、各過各的生活等狀況，由此可看出，墮胎對伴侶關係有相當大的殺傷力。

另外，墮胎對夫妻雙方的身心健康也會造成影響，對女性來說，墮胎就像在心頭上刮了一塊肉般，造成心中的一個空洞，進而產生莫名的空虛、憂鬱感，有些人甚至關閉了某些感受，例如鳳枝在無意識裡使用的方式就是奮力工作、不去感覺，彷彿工作可以填補這些空虛一樣，但是她並沒有成功，最終並無法真正填補內心的空洞。好比拼圖，每塊拼圖都有它專屬的位置，無法以其他東西取代，鳳枝心中這些空洞的位置屬於那些被墮胎的孩子們，直到最後她終於勇敢面對真相並承認自己所做的事，重新在心裡給這些孩子所屬的位置時，心裡的空洞才能被填補；與此同時，鳳枝與先生開始交換對這件事情的內心感受，並為他們的孩子們做許多許多好事情，唯有透過這樣，夫妻才能圓滿地重新開始。

伴侶該如何面對墮胎

俗話說：「百年修得同船渡，千年修得共枕眠。」能成為夫妻是經過千年努力才得來的，而孩子會成為我們的孩子更是珍貴的緣分，如果墮胎了，我們該如何圓滿這段緣分呢？

首先，夫妻要共同面對，負起所有的責任。

我再強調一次是「共同」，而不是只有太太或先生很難過，自己偷偷跑去用一些宗教儀式把孩子送走，甚或認為這是嬰靈，所以要除掉、趕走等等，這些都是錯誤的觀念，無法讓夫妻與孩子間達成真正的和解。想想看，如果這個孩子生下來，他就是我們的孩子，我們愛他都來不及了，為什麼當我們把他殺掉之後，反而覺得他是不好的東西？會這樣想是因為我們不願意面對罪惡感，不願意為自己所做的事負責，因此夫妻關係勢必會出現危機，唯有夫妻願意共同面對，事情才能有所改變。

第二，彼此交換對墮胎的感受，把難過說出來。

彼此說出內心對墮胎這件事的感受非常重要，例如可以對另一半說：「我有時候還是會想起這件事，它總是讓我感到很難過。」或者：「我一直為這件事情感到內疚，不知道怎麼做比較好？」

用這種方式真正讓對方開始知道自己的感受，這不僅是健康地面對自己，同時對關係也有正面幫助。當雙方開始交流彼此的愧疚與難過，並一起思考如何共同承擔時，夫妻關係就能重新修復，甚至有可能變得更好。

但如果是已經分手的伴侶，對以前墮胎的孩子該怎麼辦呢？同樣的，他們曾是我們的孩子，就算沒有機會共同面對，還是要把他們放到心裡，雖然和伴侶的關係已經結束，但這麼做對我們自已的身心、對孩子而言都會帶來一種完整的感受。

第三，為他們多做一些善事，共同在心裡給孩子一個位置。

圖為《愛與和解：華人家庭的系統排列故事》書封。心靈工坊提供

我們如何在心裡給這些孩子一個位置呢？舉例來說，國外會為孩子種一棵樹，當然我們也可以做一些紀念性的活動、在特別的節日買禮物送他們，把他們當成真正的孩子一樣來看待。當夫妻共同出遊時，不妨在心裡對孩子們說「爸爸媽媽一起帶你出來玩」、「這是爸爸媽媽相遇的地方」、「這是我們把你帶到媽媽肚子裡的地方」等等；並且以他們的名義多做些善事，像是捐錢、資助貧窮地區的孩子、到孤兒院擔任志工，我們可以帶著另一半一起做這些事，同時在心裡告訴他們「這是爸爸媽媽為你做的」；或者也可以透過宗教儀式為他們祈禱及超渡。總之，就是用健康的方式讓孩子們感到幸福與平安，以一顆祝福的心對待他們並為他們做許多好事，真正像一個爸爸、媽媽一樣地愛他們。請千萬記得，重點不在於形式，在於我們的心。

※本文為心靈工坊出版的《愛與和解：華人家庭的系統排列故事》，未經同意請勿轉載。