用性換取回報錯了嗎？從《惡女》看你我心中潛在的「惡」：這世界不存在所謂的正義

由邵雨薇及林美秀主演的電影《惡女》，劇情參考日本「木嶋佳苗案」，導演宋欣穎用不同於《幸福路上》的懸疑題材，帶入性別、媒體亂象等議題，讓觀眾自行解讀，究竟「誰才是惡女」？

電影《惡女》是由金馬獎最佳動畫長片《幸福路上》的導演宋欣穎自編自導，林美秀及邵雨薇領銜主演的台灣懸疑驚悚片。靈感取自2009年日本「木嶋佳苗案」，中年女子擄獲無數男子騙婚詐財，被稱為「結婚活動殺人事件」的傳奇案件。

整部劇情圍繞在黃立美（邵雨薇 飾）及何秀蘭（林美秀 飾）兩位女性角色的權謀鬥志。新聞台當家主播對上捲入三起命案的蛇蠍女，《惡女》不只透過劇情的轉折，引導觀眾反思何謂善惡，更帶出了傳統價值對女性的道德束縛。

看過預告的觀眾通常已經對劇情走向有了大致的期待與想像，而當我們抱著這些預設的想法進入戲院，也就驗證了宋欣穎導演在本片埋下的核心問題：在善與惡的規則下，我們是否都在無形之中，成為了惡者？

（以下內容涉及部分劇情，請斟酌閱讀）

傳統性別角色下，誰才是惡女？

我很喜歡黃立美跟何秀蘭兩位主角的對比，一個在工作場所呼風喚雨、在家佔有主導地位；一個溫柔婉約，懂的用情掌握人心。這樣的設定雖不新穎，但在劇情的推演下，卻讓我對傳統性別角色有了不同的反思。

比起黃立美在職場上的卓越表現，何秀蘭因家境貧窮及時代背景的不同，必須透過按摩工作維生，便在這樣的環境下學習如何討人歡心，學會利用情感付出獲取金錢回報，而這在立美的眼裡，是出賣身體的低下行為。

但若回到家庭場景，傳統思維所期待的，不就是一個會顧家、能忠心陪伴丈夫的妻子？秀蘭不僅會做菜、會撒嬌，也知道男人要的是什麼樣的陪伴；反觀立美長期因為工作晚歸、不擅下廚，然而也正是在職場中累積的技能，讓她能用盡手腕保護家人不受傷害。

秀蘭與立美看似極為不同，卻都在某些層面上「滿足」了社會對女性角色的期待，也用各自的方式在照護身邊的人，但她們的愛情最終都沒走向好的結局。

習慣將細節掌握在手裡的立美，最終遭遇未婚夫悔婚、戀人的欺騙，甚至將自己的父親逼向絕路。

這樣的劇情，可能會讓有些人覺得老套，但其中的反思是：為什麼我們總預設像立美這樣的女性，無法擁有美好的關係？如果角色性別對調，我們是否會抱持一樣的期待？

這樣的反思，同樣出現在何秀蘭的首次登場。林美秀把何秀蘭的神秘韻味詮釋得非常到位，面對立美的窮追猛打、有意無意地嘲諷，以及鋪天蓋地的殺人指控，秀蘭不論在法庭上或在媒體前，都泰然自若地為自己辯護，絲毫不受外在評論影響。

即使種種跡象都指向秀蘭就是操縱人心、害人奪命的「惡女」，但在秀蘭一次次的反擊下，你很難真心去討厭這個角色，因為她選擇用直球對決的方式面對，也向所有人拋出提問：女性付出情感陪伴，利用「性」換取回報，真的有錯嗎？

在觀看《惡女》兩位女性角色的角力過程，你會感覺原先預設的立場慢慢被鬆動，重新看見一道道謎團背後，潛藏了什麼關係、性別議題。也讓觀眾從「誰是惡女」的視角，轉變成「是什麼讓她們成為惡女？」的思考。

也許秀蘭真的沒有殺人，只是在追求一段能互相扶持、照料的公平關係，因此選擇離開那些認為能用金錢綁住她的對象，是大眾對於秀蘭外貌、年齡，職業的歧視，讓她成為惡女。而立美則是因為對秀蘭的偏見，始終無法看見自己內心、以及周遭隊友的「惡」，最終走上錯誤的道路，成為惡女。

沒有絕對的正義，其實我們都是惡者

「這個世界，根本就沒有所謂的正義。」

劇情走到最後，秀蘭被無罪釋放、成功洗刷冤屈，立美也成為更具影響力的女主播，更親自播報了秀蘭遭釋放的新聞。同事紛紛為立美抱不平，認為秀蘭能躲過死劫是社會正義的失靈，而立美只是淡淡的回了句：「這個世界，根本就沒有所謂的正義。」

就如同在看待所有社會上的爭議事件時，我們總會想要趕快站在自認為「對的」那方批判，而在社群媒體、資訊傳播如此發達的現代，這樣的現象又更加嚴重。人們在乎的往往已經不是事件的真相，而是如何在輿論中聲張所謂的「正義」。

但所有人都是從自己的視角去看世界，若忽略了成長脈絡下產生的無形框架，便很容易用帶有偏見的眼光去評斷他人。

就像立美因為認為靠性轉錢是作賤自己，所以一直無法用公平的視角追查案件，在要求秀蘭提出證據的同時，卻輕易相信了檢察官的謊言。而社會大眾在看待秀蘭案件時，想的不是為什麼死者會認為秀蘭沒有離開的選擇，而是將她塑造成謀財害命的冷血蛇蠍女。

導演宋欣穎曾說，創造《惡女》這部電影，她期待的是觀眾在觀影的過程帶入自身經驗，去思考「究竟什麼是善？什麼是惡？」

走出電影院，我不禁回想起過去在看待這些重大事件時，自己又是抱持著什麼樣的視角去解讀？當我在評論時事時，是不是也侷限在自我框架之中？

邀請讀者一同進戲院觀賞，也許我們在某些時刻，都無意間的成為他人眼中的惡者；又或許是因為帶有立場的視角，才讓他人成為惡者，期待在觀影後，我們能更有意識的去看見自己潛在的「惡」，去發覺那些框架外的「善」。