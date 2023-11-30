太太沒性慾…他憶蜜月旅行吸大麻助性「高潮感強烈」 性學博士揭3大心理狀態

有人問我說，他和太太以前去荷蘭度蜜月的時候，和太太一起吸了朋友給的大麻，做愛感覺很棒很嗨，高潮的感覺也很強烈。但結婚幾年後，太太說自己沒有性慾，一點都不想和他做愛，他想安排跟太太再一起去荷蘭旅行，看是不是可以吸點大麻來激發太太的性慾。

嗯…這問題，實在是有點難回答。基本上，可能要看太太不想做愛、性慾低的狀況是什麼？才能進一步判斷，大麻是不是可以讓他太太提高性慾。畢竟，大麻不是春藥，這世上也沒什麼東西是絕對的春藥。在進一步分析之前，我得先說明一下大麻的作用。

吸大麻，某部分的感覺和喝酒是有點像的，因為大麻和酒精都會刺激大腦分泌多巴胺，讓人產生興奮感，也都會抑制大腦理性思考、控制衝動的能力。所以，喝點酒，可能會讓人感覺一下子興奮起來，也會讓平常比較壓抑、放不開的人，解開約束器，唱歌、跳舞，說說笑笑，也會讓人超越謹守的肢體界線，和別人擁抱、拉手，親親抱抱。

酒精喝多了，大腦就會當機，身體癱軟無力、失去平衡感等，大麻在這部分和酒精的作用是很像的。但，除此之外，大麻對大腦，還有一些影響是和酒精不同的。比方說，大麻可能會讓人思考跳躍，腦袋裡飛快地轉、話講個不停。這種腦內狂奔的狀態，會讓人覺得自己超棒超厲害，也可能會改變感官，幾分鐘感覺起來像幾小時，擺在眼前的東西看起來也好像在很遠的地方，顏色變得更鮮豔立體，注意力超級集中，飄散在空中的菸、杯子裡晃動的水，看起來都好美、好迷幻，也有可能產生幻覺，出現幻聽、幻視。

寫到這邊，想問問大家：聽了大麻的作用，你覺得，大麻會助性嗎？好，那我繼續說下去。

其實，大麻會不會助性，就和酒精會助性，或是解嗨一樣，要看「使用者的心理狀態」、「用量」和「使用頻繁程度」。比方說，下面這三種可能的心理狀態，就會有不同的影響：

狀態一、想做愛（有意願），但沒有想做愛的衝動（沒性慾）

有時候，我們會想要做愛，但卻提不起勁，沒有做愛的慾望。比方說，距離上次做愛時間有點久了，覺得應該要做愛，讓感情加溫，或是生活有點平淡有點無聊，想要享受做愛那種舒服激動的感覺，或者就像最近變冷了，身體和心理也覺得有點寂寞有點冷，想要得到溫暖的慰藉。

在這種狀態下，如果之前沒用過大麻，或是用過，但用量低，也不常用，用一點大麻，就有可能因為多巴胺大量分泌帶來的興奮感，激發了「想要」的感覺。但如果平常就有常用大麻，用量也比較大（常用的人用量通常不會太低），因為大腦會適應大麻的刺激，分泌出的多巴胺量也會比較少，因此興奮感也會比較少，可能也激發不了太多「想要」的感覺。

狀態二、不想做愛（沒意願），有點排斥做愛

如果本身並不想做愛，對做愛有點排斥感，比方說，伴侶之間相處不太愉快，心裡累積了很多不舒服的感覺，想到做愛就會覺得有被強迫的感覺，或是不想和對方太過親近。這種狀態下，吸食大麻可能更會強化其不做愛的行為，讓吸大麻的人，更專注在自己有興趣的事情上，更不想做愛了。比方說，她可能會看著空中飄的煙和灰塵傻笑，開心地大吃特吃（大麻也會引發食慾，食物吃起來比平常美味），或是一直講著各種天馬行空的想法，跳舞、轉圈，就是不想做愛。

狀況三、沒在想要不要做愛，做也可以，不做也可以

在這種狀態下，如果之前沒用過大麻，或是用過，但用量低、不常用，用一點大麻，就有可能因為多巴胺大量分泌帶來興奮感。這時候，如果你好好勾引她，撫摸、親吻、眼神流露出對她的渴望，就有可能把她的興奮感，引導到性愛上，激發她「想要」的感覺。但如果平常就有常用大麻，用量也比較大（常用的人用量通常不會太低），因為大腦會適應大麻的刺激，分泌出的多巴胺量也會比較少，她就有可能比較會沉迷在剛升起的「興奮感」裡，而想要追求更多、更強的「興奮感」。這樣的「興奮感」只有更多的大麻才能提供，這就好像你準備了一杯美酒要迷惑對方，但對方一杯下肚後，想要的是下一杯酒而不是性愛，她對大麻的渴望已經強過任何其他活動可能帶來的愉快感了。

所以，以上面這三種狀況來回答「帶太太去荷蘭抽大麻，能不能激發太太的性慾」，可能要先判斷：

1.太太有沒有做愛的意願？

如果有，只是性慾低，那麼荷蘭的大麻旅行，或許是有點幫助的。

2.太太是不是覺得做不做愛都可以？她只是沒在想這件事？

如果是，那麼荷蘭的大麻再加上你對她的勾引，應該也是有幫助的。

3.太太是不是排斥做愛？她是因為不想做愛所以才沒有性慾？

如果是，那再多的大麻，恐怕都是沒有幫助的。在你考慮要刷下荷蘭機票之前，我覺得你和太太或許可以再試試別的方式來改善性生活，你可以試著去瞭解，是不是有什麼因素讓太太不想做愛、沒性慾，比方說你們之間是不是有什麼摩擦讓她心裡難受？或是太太生活壓力大？還是她只是覺得做愛很無聊沒情趣？

大麻、酒精雖然可以激發一點興奮感，但如果激發之後，太太還是覺得心裡難受、壓力大、很無聊，沒情趣，就有可能還是一樣帶動不了做愛的情緒，那麼，你刷下去的機票和旅遊費用，可能只會讓你的心情更加沮喪了。另外，我也得提醒你，就像我上面解說的，大麻不一定能提升性慾，但，大麻卻有可能讓男人比較容易發生勃起障礙。

2019發表在American Journal of Men’s Health的一份研究就顯示，使用大麻的男人，發生勃起障礙的機率是沒有使用大麻男人的「兩倍」，頻繁使用大麻，也會讓人對做愛逐漸失去興趣。

最後，雖然我知道大麻在某些地方是合法的，也有很多人會說，大麻的上癮性低、死亡率低、戒斷症狀低，而且上大麻在醫療上也有非常重要的貢獻（止痛又無抗藥性，劑量不用一直加）。但，我總是覺得，容易造成心理依賴的物質，就容易蓋掉心理上的問題，讓我們用興奮感來逃避心理難題。所以，我還是不建議用這種東西來解決問題呦！

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（本文獲臉書粉絲團《曾寶瑩博士》【最近大麻有點紅，有人問我，大麻可以助性嗎？】授權，未經同意禁止轉載）