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上班就想發火、難以集中精神？你可能罹患「職場憂鬱症」 6大徵兆一次看

聯合新聞網／ 文．余佳容（心理師）
示意圖／Ingimage
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一上班就變得敏感易怒？不開心？甚至開始健忘、難以集中精神？你可能有「職場憂鬱症」的問題。

職場憂鬱症

由工作環境和工作壓力造成憂鬱的情況。

它通常表現為長期處於高壓力的工作環境中，導致情緒不穩定、情感疲憊、缺乏動力和興趣，以及可能的身體症狀，例如失眠、注意力不集中、頭痛、胃痛等等。

這並非一種憂鬱症的類別，在診斷書中並不會「職場憂鬱症」出現，只會有憂鬱症的病症診斷。

根據慈濟慈濟醫院職業醫學科主任賴育民走訪各企業發現，在職場中患有憂鬱症的人數較一般社區的人高出2.5-3.5倍！

可見在職場環境導致憂鬱的情況特別高，因此很多人會把在職的憂鬱情況特別獨立出來談論，一些職場憂鬱症的常見病症包括：

情緒起伏大：情感低落、焦慮、情緒不穩定、敏感易怒。

疲勞感：長期感到疲憊，無法充分休息，甚至有長期失眠的狀況。

失去興趣：對工作和平日喜好失去興趣。

生理症狀：可能伴隨頭痛、胃痛、肌肉緊張等生理症狀。

社交問題：與同事和家人的關係可能受到影響。

工作效率衰退：難以集中注意力、記憶力衰退。

很多人都會以為是抗壓性低或工作效率低下時常受到責罵的人才會有職場憂鬱症的問題，其實也可能是因職場憂鬱症導致工作效率低下才導致易受到責罵。

有時憂鬱症的病因很難歸納總結，若你有感受到自己有職場憂鬱症的問題，可以考慮：

跟上司或同事溝通協調，讓你痛苦的問題點，嘗試一起解決

考慮轉換職場環境

尋求專業醫療協助

很多時候人生並非一條單向道，我們有很多條路可以選擇，千萬別要將自己困在痛苦的歧路上，為自己任性又何妨。

（本文獲臉書粉絲團《情緒覺察筆記 余佳容心理師 情感關係 禪繞課程》【一上班就變得敏感易怒？不開心？甚至開始健忘、難以集中精神？你可能有「職場憂鬱症」的問題】授權，未經同意禁止轉載）

憂鬱症

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