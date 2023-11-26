自閉症者的戰與逃：被觸發的4大跡象 以「凍結」反應最為關鍵

史前遺留物

對特定觸發因素的自我意識、強化心理訓練以及對外部環境的控制，或許能減低戰鬥或逃跑反應的初始強度，但不可能讓它消失。這是我們內在構造（internal makeup）的一部分。在史前時代，原始人並不位於食物鏈的頂端。我們的穴居人祖先每天辛苦掙扎，以防自己被劍齒虎等掠食者吞噬。

我敢肯定，自閉症者的戰鬥或逃跑反應儘管比一般人強烈，但與我們的先祖們相比，絕對相形見絀。漸漸地，智人移到了食物鏈的頂端。沒多久後，部落和氏族融合成早期文明，隨著人類城市化，這種需要偵測危險以防被其他物種獵殺的高度生存機制，也就隨之變弱。

不過，現今的人類仍然每天都保有這種戰鬥或逃跑反應，只是微弱到幾乎難以察覺。我們所有人在受到驚嚇時都會起雞皮疙瘩，這實際上是原始人反應的遺留特徵。早期的人類，無論男女，體毛都比現在的人多得多。毛髮除了幫助保持溫暖外，在害怕或受到驚嚇時，體毛會像貓一樣豎起來。害怕或受驚嚇的貓背部和尾巴的毛會豎起，讓牠們看起來比實際更大、更強。所以即使到了今天，我們在害怕時身體也會豎起體毛作為防禦機制，而沒有體毛的雞皮疙瘩，正是過往重要生存機制的一項殘餘特徵。

觸發戰鬥或逃跑反應

當戰鬥或逃跑反應被觸發時，會發生什麼事？在受驚嚇或措手不及時，會有一些重要信號，預示戰鬥或逃跑反應即將開始。

● 一．開始「凍結」反應

你會注意到的第一個跡象是「凍結」，受影響的個體會彷彿時間暫時凍結。假設你偶然遇見一隻沒預料會碰到你的動物，像是沿著你家圍籬漫步的野貓，貓發現你時嚇了一跳，牠的第一反應會是什麼？牠是立即做出攻擊性反應：弓背、發出嘶聲，還是立刻跑掉？兩者皆非。被嚇到的第一反應是「凍結」。這種凍結不會持續很久，但這是一個必須認識的關鍵反應。任何動物，包括人，在猝不及防和驚訝時，即使只是一閃而過，都會表現出像是時間凍結的樣子。

完美的例子就是帶有驚喜的惡作劇，譬如說躲在壁櫥裡，等一個毫無戒心的人打開壁櫥門時，對他「哇」的大喊。通常，你會先看到一個困惑的表情，但沒有任何動作，隨之而來的反應才是尖叫、逃跑，或者可能攻擊躲在壁櫥裡的人。最初的震驚還正在進入意識，這個人顯得困惑和無法回應的短暫瞬間，就是「凍結」反應。

在這段凍結反應期間發生的事非常重要。在突然受到驚嚇時，這種本能反應就會被啟動。那短短幾秒鐘的凍結，代表認知思考是暫時停止的。大腦現在切換到純粹的自我保護模式，會憑本能決定最好的做法是出拳還或逃跑。在凍結期間，大腦會想：「我應該堅守陣地並自我防衛，還是應該逃離危險？」我在研討會上會用簡單的示範來說明這一點。我在討論凍結回應的同時，就開始在聽眾席裡來回走，試著挑出一個沒有直接注意我而是忙著寫筆記的人。演講持續進行，我無聲地指指我的「目標」，讓聽眾知道我打算嚇這個人，並將食指放在嘴唇上，用非口語姿勢表示「不要說」。我從後面往前走，站在那個人身後，突然大聲說：「你沒注意我，這很不禮貌，我希望你離開我的班級！」

毫無例外，這位觀眾會彷彿時間暫時凍結了一樣（身體一動不動），滿臉困惑，說不出話來。我會等五秒鐘後才說自己只是在開玩笑。然後，我請出席者告訴我，當我要求他們離開時，腦中第一個想法是什麼？其中有一半人說他們對我的語氣感到憤慨，來參加我的研討會可是花了不少錢的，準備給我「一點顏色瞧瞧」，換句話說，是要對抗我。另外一半則說他們差點哭出來，只想拿起筆記本迅速離開房間。

我之所以問他們最初的想法，是因為當我嚇他們時，觸發了戰鬥或逃跑反應，他們必須即刻做出反應，沒有機會思考問題。他們是憑本能做出反應。感覺憤怒、心想「她怎麼敢這樣」，是一種戰鬥反應，這人想留在原地跟我對抗。另一種則想立即離開，是逃跑反應。自閉症者的反應也是一樣的，但由於我們天生過度警戒，這種反應會被放大十倍，進而導致非常戲劇性的行為。

● 二．釋放腎上腺素

是什麼促使了這些行為？當戰鬥和逃跑反應被觸發時，你的身體會釋放出突然爆發的腎上腺素，給你力量和決心來「拯救自己」。萬一你在半夜驚醒，發現飯店房間正要被烈焰吞沒，你會自動本能地立刻跑出燃燒的建築物。我不相信有人會有意識地決定拿起電話，然後打給朋友尋求建議。在新聞報導中，記者總是訪問倖存者，問他們一看到火焰或聞到煙霧時的想法。大多數震驚的倖存者都回答說，直到最終走出大樓之前，他們都茫茫然沒有任何想法。

據說母親們在緊急情況下會暫時擁有巨大的力量，可以將是自己體重好幾倍的物體從受困的孩子身上搬開。正是這種突然爆發的腎上腺素，賦予了超人力量，或為生存而關閉了疼痛接受器。如果你研究美國國會榮譽勳章的戰地英雄得主，會發現在許多案例中，他們儘管身受重傷，卻仍無視自己的個人安危，做出勇敢的壯舉，挽救周圍人的生命。因為許多這些將士的行為已導致陣亡，所以是由家屬代表去領的勳章。腎上腺素的突然釋放不僅給予他們難以置信的力量和勇氣，也暫時降低了受傷的疼痛反應。

● 三．喪失認知意識

在自閉症者的戰鬥或逃跑反應中，一旦反應被觸發，腎上腺素也會充斥在血管裡。這種突然爆發的能量讓人得以逃離（逃跑反應），但不幸的是，因為這是本能的，人只是做出反應而沒有思考，反而是危險所在。在短暫的凍結期間，大腦從認知思維切換到本能的自我保護反應。如果是壓倒性的衝動是逃跑反應，人就會逃離。然而這裡最危險的點在於，此時他們無法處理任何事情、認不出家庭成員、也認不出與他們一起密切工作的人，甚至不知道自己身在何處。

這時大腦的唯一功能，是讓我們找到一個讓人有安全感的地方，無論這地方在哪。嚴重的後果就是：無論兒童或成年自閉症者都會盲目地跑出建築物，直接衝到馬路上，並且急切地試圖推開任何擋住去路的人。他們會本能地渴望一個沒有感官刺激的避風港，如果可能的話，會盡量尋找黑暗、偏僻的地點。人們常常發現他們會躲進壁櫥裡，桌子底或床下，以及任何黑暗的小隔間，在戶外的話，甚至會躲進洞穴或廢棄的建築物裡，以尋求「安全」。沒有感官刺激的黑暗地點，會創造出威脅性較小的環境，因為在這裡他們不會在感官或認知上受到進一步的刺激。

某個地點可能極其危險，但由於他們沒有認知思維，當下就會躲避進去。常常可發現自閉症者在危險的環境中尋求安全避風港，他們在逃生模式中對危險渾然不覺，只有等最終平靜下來時，才會意識到自己所處的環境不安全，然後又開始再度陷入恐慌。

當自閉症者的逃跑反應被觸發時，你就不可能使用理性或期待與他們進行有條理的互動。即使你是他們的父母，也不要指望被認出來，因為他們辦不到。在這種時候，人們能做的就是將他們「控制」在安全區域之內。我將在本書後面提及對付崩潰的策略時，更詳細地討論這個問題。我認為有一個類比可以言簡意賅地形容我們的逃跑反應，那就是一群橫衝直撞的牛群。

在蜂擁竄逃時，動物們變得太過恐懼，導致逃跑反應被啟動，於是盲目地踐踏過路徑上的任何東西，這種自我保護模式是如此強烈，牠們只是衝動地做出反應。人類也不例外。想像一下，如果有人在一個擁擠的電影院裡大喊「失火了！」，而所有人在盲目的恐慌中衝出座位、試圖同時離開時，會有多麼混亂。已經發生過無數此類的悲劇，人們要不是被人群踩死，要不就是根本逃不出起火的建築物，因為出口被恐慌襲擊的顧客堵住了。在逃跑反應中，沒有人有認知能力去意識到：只要人們不再擠到出口而是有序地離開，門就能打開了。

● 四．受傷的危險

戰鬥反應被觸發的話，受傷的人會更多，就如同企圖壓抑處於完全崩潰狀態的自閉症者一樣。此類個體同樣處於本能模式，對周圍的環境一無所知，並且由於認知停止運作，他們無法識別熟悉的面孔。當其他人進入他們的個人空間時，他們只能感知到有「威脅」。他們會憑本能反應，對此人狂踢猛打來自我保護。

在這些人捶打自己、丟東西或是揮動手腳時，任何曾試圖動手阻止來讓狀況「平息」人都會發現，這只會導致行為強度更加提高。這些處於戰鬥模式並感覺受到威脅的自閉症者，會展現出極大的耐力，與任何進入他們個人空間並試圖限制他們的人，發生無休無止的肢體衝突。這一切都要歸因到在血管中湧動爆發的腎上腺素，其賦予了他們自我保護的能力，只不過此時的他們是缺乏認知思維的。即使再溫和的孩子，也會在戰鬥反應中變成一個憤怒的強大對手，而且在渾然不覺中對進入他們個人空間的人造成嚴重的身體傷害。

因此，平時有自殘行為的自閉症者在崩潰期間不僅會加劇，而且可能會咬、抓或用頭撞試圖干預的人。他們感覺不到疼痛，因為在這種戰鬥反應中，為了自我保護，疼痛接受器不會將痛覺收錄進去。他們攻擊試圖干預的人，是因為他們感覺個人空間被入侵，因而對自身安全和生命造成可能的威脅。

我要再次強調，在戰鬥反應被觸發的狀況下，這純粹是一種本能反應，而非故意報復的行為。戰鬥或逃跑反應期是自閉症者唯一不應為自己行為負責的時機，因為在這種情況下，他們的認知受損，只是對壓力源做出反應而已。在任何其他時間，這種行為或鬧脾氣都是不可接受的，因為它們只是用來達成目的的操控工具而已。在那些狀況中他們必須承擔責任，但現在我們要認真處理的，還是他們對戰鬥和逃跑反應的本能反應。

凍結反應

現在讓我們先回到表現在戰鬥和逃跑反應之前的「凍結」反應。作為干預者，這個凍結點正是你阻止全面崩潰的最後機會。如果你沒有在這個關鍵階段保證為他們找到解決狀況的方法，讓自閉症者重新定向（redirect）或平靜下來，一旦戰鬥或逃跑反應啟動，就無法避免全面升級。凍結階段的開端是大腦切換到本能生存模式之前，訴諸認知思維的最後一扇機會之窗。錯過這個機會後，要在升級期間嘗試與他們理性對談，都將徒勞無功。

不幸的是，凍結反應是安靜且不明顯的，所以周圍的人通常不會注意到。凍結反應因人而異，就算是同一個人，身體也可能出現不同類型的凍結反應。若要瞭解您的案主（client）或孩子，便是觀察他們應對壓力的方式，以及在崩潰前一刻出現的「跡象」。某些凍結反應很明顯，他們就像受驚野兔一開始會先蹲下，或者鹿被來車的大燈照到時所露出的表情。

也有時候，反應可能幾乎無法察覺，例如當您在教孩子一項任務時，突然間他們露出彷彿凝視著遠方的空洞眼神。這常會被誤解為輕微的癲癇發作，因為即使你在他們面前揮手，他們也不會接收到你的動作。而導火線可能只是你使用了某個模糊的定義、隱喻或非特定時間框架之類的。

舉例來說，假設你是自閉症者提米的個別特教陪伴專員。提米今年八歲，被認為是高功能自閉症者，語言能力強。他到校時非常興奮，因為今天下午他們班預定要去水族館參觀教學。海水生物是他的興趣。提米有些太過興奮，無法專心上課、坐立不安，並開始干擾課程的進行，不斷詢問水族館的魚有哪些類別、他能不能餵魚、能不能和魚一起游泳等等。由於他的干擾不休，最後你沮喪地說：「提米，除非你專心，讓我們完成這一課，否則可能不會有水族館參觀教學了。」

突然間，這個活潑過頭的孩子變得一動也不動，空洞的眼神就好像從激戰中歸來的士兵臉上才有的「千碼凝視」（1000-yard stare）。這只持續了幾秒鐘，但突然之間，提米的情緒從興奮變成了焦慮。無論用任何方法都無法讓他平靜下來，因為不管你怎麼向他保證一定會去水族館，他現在的心思只固著在不去的可能性上。他只聽到可能不會有參觀教學，這造成了凍結反應，讓他聽不見其他任何聲音，包括你的保證。

你在與自閉症者（尤其是年幼的孩子）合作時，如果對方在你們交談中突然哭了起來，很有可能是你說了什麼讓他們驚訝的話，程度嚴重到足以觸發凍結和接下來的焦慮反應。凍結反應總是發生在戰鬥或逃跑反應之前。你一定要學會識別與你合作的自閉症者是如何表現出這種反應的，因為這不僅有助於減少可能的崩潰，而且也能用來確定對方是否真的陷入崩潰，或只是利用鬧脾氣來當作操縱的手段。

我個人的凍結反應經驗

即使在成年後，我也曾發生過這種情況。在二○○五年時，我決定接受神經心理學評估，因為我早就曉得自己與他人不同，但我想知道為什麼我在社交場合溝通如此困難，以及為什麼當事情沒按照計劃進行時，我會出現那些近乎歇斯底裡的情節。

測試過程約有八到十小時之久，目的是了解我的大腦是如何處理資訊的。在許多子測試中，測試人員必須提出一些定義不明確和模糊的問題。作為一個擁有碩士學位的成人，我自信滿滿地要求釐清，以便我可以簡潔地作答。我最初告訴她我不明白題意，要求她說得更具體一點，她回答說不行，因為這樣會「干擾」測試的有效性。當下我張大了嘴，說不出話來。儘管她還試圖說了些其他的話，但我聽不見。

我空洞的眼神沒有收錄到任何視覺輸入。我真的「凍結」了千分之一秒。她的答案「不行」兩個字讓我太驚訝了。我的大腦完全聚焦在「不」這個字上，無法繼續前進。我不明白為何釐清一個模糊的問題會毀了測試。過去我在與人交談時經常要求釐清，對方也總會重新闡述，以便我理解。於是我立即開始在焦慮的浪潮中盤旋下沉，我焦慮自己無法正確回答問題，從而無法傳達出我有多聰明，而且總體得分會低於標準。

測試人員試著在口頭上安慰我，但我的戰鬥反應已被觸發，所以我只能哭泣，並開口（用相當強烈的語言）攻擊這次評估的整個設計和測試程序。謝天謝地，在此之前她早知道我是自閉症者，因此沒有將這種公然的情緒爆發視為亂鬧脾氣，而是沮喪和困惑所引起的無心反應。她知道我正處於某種崩潰狀態，所以只是讓我發洩，不和我起衝突，直到我所有的能量（激增的腎上腺素）耗盡為止。當時試圖與我進行任何有邏輯的互動都是沒有意義的，因為我在認知上無法處理任何訊息。

等我一冷靜下來，就被自己的行為嚇壞了，不斷道歉，然後才有辦法接受她的安慰，說我不是亂發脾氣，只是陷入崩潰。一旦平靜下來，我就能傾聽她解釋不被允許釐清問題的理由，雖然我不喜歡，但我現在明白緣由，等同樣狀況在整個測試過程中多次發生時，我就不那麼驚訝了。

圖為《我不是故意發脾氣：認識與因應自閉症者的焦慮與崩潰》書封。心靈工坊提供

正如你所看到的，焦慮和凍結—戰鬥—逃跑反應是密切相關的。這可以解釋我們的某些行為，但也並非全部。在本章中，我介紹了對焦慮的本能反應，但也有一些焦慮與這種反應沒有直接關聯，這種本能反應似乎支配著我們的推論能力，並對我們無憂無慮「享受當下」的整體能力，造成負面的影響。這種憂慮感是一個主要特徵，彷彿掌管著我們日常生活的方方面面。在下一章中，我會更深入地介紹我們的想法和感受，以及為什麼我們似乎一直生活在擔憂中。

※本文為心靈工坊出版的《我不是故意發脾氣：認識與因應自閉症者的焦慮與崩潰》，未經同意請勿轉載。