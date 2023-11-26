如何與自閉症者溝通良好？ 過來人：把他們當成鄰居家新來的幼犬

戰鬥或逃跑反應

自閉症光譜的許多兒童和成人似乎與動物格外契合，這一點都不奇怪。我感覺自己和動物算是心靈相通，因為我可以認同牠們在措手不及時的反應。我也察覺到設計編排自己的動作的必要性：動作要採用緩慢有條理的身體姿勢，以避免對牠們表現出攻擊性。我常告訴人們，如果你把我們當成鄰居家新來的幼犬，就一定能與自閉症者溝通良好。你要非常緩慢地接近這隻幼犬，向牠伸出手，讓牠在感覺安全時靠過來聞你的手。

你的聲音要輕且平緩，執行每一個動作時都要做到幾乎誇張的程度。有些小孩在這種情況下會非常興奮，可能會開心尖叫著向幼犬跑過去，導致牠在恐懼中做出反應：要麼逃跑，要麼找個東西縮在後面。我們就是幼犬。快速且突然的動作或喧鬧地向我們走來，無論來者是誰，都會本能地引發戰鬥或逃跑反應。我好幾次試著在商店裡買東西時，被某位女士遠遠地認出，她們通常是熟人，或參加過我的講座的人，興奮地想停下來與我聊天。

這絕對是特定性別帶來的苦惱，只困擾著女性；我在公共場合看過無數次其他女性之間這種令人不安的行為。她會遠遠地便開始開心尖叫，高舉手臂瘋狂地揮舞，邊向我跑來準備來個大大的擁抱，好像剛找到她失散多年的親戚一樣。無論我多努力想讓自己接受這樣的偶遇，我身體裡的每一根纖維都在尖叫，要我轉身往反方向逃命。

圖為《我不是故意發脾氣：認識與因應自閉症者的焦慮與崩潰》書封。心靈工坊提供

要克服這種逃離危險的強烈衝動極其困難，幾乎是不可能的。雖然對方的意圖不是要嚇我們，但結果確是如此。我會像隻受驚的小狗一樣逃跑，留下那女人對我突然離開現場而困惑。基於同樣的原因，我和許多像我一樣的自閉症成人，會避開容易引發他人突然衝動行為的公共活動，例如體育賽事。你無法預測什麼時候會進球或得分，或者何時精彩的表現會引來自發的掌聲、對敵方球隊的嘲笑，或者你附近的觀眾什麼時候會大聲叫好。所有這些會觸發戰鬥或逃跑反應的突然爆炸性刺激三百六十度包圍著你，且當過度刺激轉化為恐慌發作時，你會失焦，導致判斷力受損。

※本文為心靈工坊出版的《我不是故意發脾氣：認識與因應自閉症者的焦慮與崩潰》，未經同意請勿轉載。