一沒行程就焦慮！妹子笑稱患上「行事曆空白恐懼症」背後原因好揪心

小蘿的生活相當忙碌，她把自己的時間填滿，幾乎沒有休息的時間。小蘿對這看似「充實」的生活並不滿意，因為行程滿檔，讓她時常覺得自己被行程追殺，感到疲憊、消耗，明明很想好好休息跟放鬆，但她不知道為什麼只要有空檔就會感到很焦慮，總想要把時間填滿──她戲稱自己有行事曆空白恐懼症，一定得把時間排滿才會安心。

原來，小蘿對自己的內在設定是「我要努力才會是有價值的」，因此她讓自己一刻不得閒，表面上填補的是時間的空檔，其實是透過「忙碌」來填補內心覺得自己沒有價值的那個洞。當她停下來休息，她就不是努力的、就沒有價值了，也因此小蘿會對空檔感到焦慮，得讓自己忙個不停才能安心。

忙碌充實的不好嗎？問題在於小蘿沒有辦法合理安排自己的生活，她在安排事情時不會考慮自己的身心狀況，會「飢不擇食」的把時間塞滿，每天累個要死，但不見得是她真正想要做的事情；她也會因為把時間塞得太滿，反而沒有辦法好好地做完每一件事情，以至於對自己更不滿意，在這種情況下，小蘿根本無法過上想要的人生，反而是被自己的行程給綁架，每天感到非常的消耗……

親愛的，你也像小蘿一樣有「行事曆空白恐懼症」嗎？面對這樣無法停下來休息的症頭，要如何才可以過上自己想要的人生呢？

一、覺察內心的空洞

深呼吸，停下來感受、覺察內心的空洞是什麼？像小蘿是因為擔心自己沒有價值就不被愛，所以需要透過「不斷努力的過程」來證明自己的價值，但用時間來填空是治標不治本，因為當時間過去了，填補的東西也就消失了，那個洞依然存在，會不斷的需要填補。

二、修補內心的空洞

當看見自己內心的空洞後，練習用對的東西來修補──肯定自己的價值感，將焦點從自己有沒有「正在努力」轉移，學會看見自己的亮點，然後給予肯定；若還無法由自己找到自己的亮點，可以先從記住他人對自己的肯定開始，記住自己的價值。

三、保有適度的努力

努力是很棒的特質，無須捨棄，需要調整的是努力的方向與強度，避免一次安排太多事情而讓自己無法完成、身心俱疲，像是可以先選擇想要做什麼、完成一件事情後，先看見並慶祝自己的成果（或是稍稍休息），再安排下一件事情，一件件完成──別忘了完成一件事情也很值得自我肯定！

四、休息與自我安撫

請練習在行事曆寫上一個「休息」的行程，讓自己適時的慢下來，不用維持努力的狀態。此時感受到焦慮不安是很自然，此時要練習與自己的情緒同在，並試著安撫自己「我可以不用一直那麼努力、可以偶爾耍廢也沒關係」、「就算我選擇休息，我依然是好的、有價值的」

五、選擇想要的生活

當你的自我價值感建立起來，能夠停止「飢不擇食」，你可以開始選擇你真正想要的人生，享受自己的生活安排，並把將生活過得更加平衡，不再過度耗電。

本文出自愛心理「一沒行程就焦慮？你該填滿的是你內心的空洞」，未經同意禁止轉載。