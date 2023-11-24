關係結束就是失敗？破除3大愛情迷思：別用關係來定義自己的價值

一、「只要我夠好，就會找到完美伴侶。」

我會說，這世界上沒有完美的伴侶，只有滿意度很高的關係。

當你的目標改為「滿意度高」的關係，就不會只是你單方面要求對方做好，也不會只要對方是白馬王子，你就能幸褔快樂；而是要彼此理解，雙方才能一起創造出滿意度高的關係。

那怎麼樣才是滿意度高的關係呢？

簡單來說就是彼此的需求被滿足，當然這後面還有很多東西…..好比有些人會希望每天晚上一起吃晚餐、散步，所以有一個重點是，這個需求滿足有沒有切合實際？而這也就回到你有沒有夠理解對方、夠尊重對方上。

二、「關係結束，就是失敗。」

如果你也是這麼認為，那代表你經常性用關係來定義自己的價值，也代表你共依附的程度是高的。

共依附在心理諮商裡，可以解釋為強烈失去自我的一個狀態，一個人一旦進入這樣的狀態，就很容易對人事物有附著的情況，你可能會附著在一段關係裡，或是透過解決他人的問題來忽略你自己。

而這種失去自我的狀態通常也會帶來高度的困擾，因為你是為了照顧某個人而活，而這個人最後卻離開了你，你的人生就會有一股強烈的破碎感，更沒有辦法發展自己的夢想。

三、「在健康的關係中，不會有不理性和情緒化的爭吵。」

健康關係裡也可能會有不理性和情緒化的爭吵，但是健康的關係能做到的事情叫做，「我在彼此有負向情緒的時候，我會知道如何面對及回應對方」。

也就是我會願意轉向他、我會願意面對對方的失望、願意回應對方的悲傷，並且理解對方的情緒，以及我們之間的差異性，最後再一起找到共識。

意思是，健康關係的兩人不會就把關係放在那邊、冰凍在那邊，而是他們會願意一起去面對關係中的問題喔！

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