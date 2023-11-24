快訊

網購貨沒到卻收到取件成功簡訊？消保官曝「1招」解決：可退款

藍白郭三方會談後 郭台銘晚間臉書PO文感謝「他」

藍白郭會談後 韓國瑜發文喊話：請給國民黨一個機會

聽新聞
test
0:00 / 0:00

關係結束就是失敗？破除3大愛情迷思：別用關係來定義自己的價值

愛心理／ 吳姵瑩（諮商心理師）
示意圖／ingimage
示意圖／ingimage

一、「只要我夠好，就會找到完美伴侶。」

我會說，這世界上沒有完美的伴侶，只有滿意度很高的關係。

當你的目標改為「滿意度高」的關係，就不會只是你單方面要求對方做好，也不會只要對方是白馬王子，你就能幸褔快樂；而是要彼此理解，雙方才能一起創造出滿意度高的關係。

那怎麼樣才是滿意度高的關係呢？

簡單來說就是彼此的需求被滿足，當然這後面還有很多東西…..好比有些人會希望每天晚上一起吃晚餐、散步，所以有一個重點是，這個需求滿足有沒有切合實際？而這也就回到你有沒有夠理解對方、夠尊重對方上。

二、「關係結束，就是失敗。」

如果你也是這麼認為，那代表你經常性用關係來定義自己的價值，也代表你共依附的程度是高的。

共依附在心理諮商裡，可以解釋為強烈失去自我的一個狀態，一個人一旦進入這樣的狀態，就很容易對人事物有附著的情況，你可能會附著在一段關係裡，或是透過解決他人的問題來忽略你自己。

而這種失去自我的狀態通常也會帶來高度的困擾，因為你是為了照顧某個人而活，而這個人最後卻離開了你，你的人生就會有一股強烈的破碎感，更沒有辦法發展自己的夢想。

三、「在健康的關係中，不會有不理性和情緒化的爭吵。」

健康關係裡也可能會有不理性和情緒化的爭吵，但是健康的關係能做到的事情叫做，「我在彼此有負向情緒的時候，我會知道如何面對及回應對方」。

也就是我會願意轉向他、我會願意面對對方的失望、願意回應對方的悲傷，並且理解對方的情緒，以及我們之間的差異性，最後再一起找到共識。

意思是，健康關係的兩人不會就把關係放在那邊、冰凍在那邊，而是他們會願意一起去面對關係中的問題喔！

本文出自愛心理「關係結束就是失敗？破除三大愛情迷思」，未經同意禁止轉載。

延伸閱讀

媽媽愛貶低我「該怎麼辦？」 心理師籲學會放手：否則容易遇到相同特質的女主管

如何面對造謠生事的白目同事？心理師建議「反面操作」：讓造謠者出現認知失調

為什麼我會變成這樣？是不是過去做錯了什麼？小心悔恨也是造成憂鬱的一種情緒

情侶在一起兩年卻沒有共同話題 是不是代表不適合？先思考「1問題」

相關新聞

一沒行程就焦慮！妹子笑稱患上「行事曆空白恐懼症」背後原因好揪心

小蘿的生活相當忙碌，她把自己的時間填滿，幾乎沒有休息的時間。小蘿對這看似「充實」的生活並不滿意，因為行程滿檔，讓她時常覺得自己被行程追殺，感到疲憊、消耗，明明很想好好休息跟放鬆，但她不知道為什麼只要有空檔就會感到很焦慮，總想要把時間填滿──她戲稱自己有行事曆空白恐懼症，一定得把時間排滿才會安心。

關係結束就是失敗？破除3大愛情迷思：別用關係來定義自己的價值

我會說，這世界上沒有完美的伴侶，只有滿意度很高的關係。

媽媽愛貶低我「該怎麼辦？」 心理師籲學會放手：否則容易遇到相同特質的女主管

如果你的媽媽是個習慣貶低別人的人，大部分我們知道的狀況是，這個媽媽可能也沒有很喜歡自己。

如何面對造謠生事的白目同事？心理師建議「反面操作」：讓造謠者出現認知失調

這是很重要的問題，因為這就是很常出現的職場人際關係。

情侶在一起兩年卻沒有共同話題 是不是代表不適合？先思考「1問題」

我沒辦法告訴你適不適合，但我會想問的是「你有沒有想要喜歡對方喜歡的東西？」這是很重要的一個問題。

為什麼我會變成這樣？是不是過去做錯了什麼？小心悔恨也是造成憂鬱的一種情緒

如果你也有這樣的感覺，那代表你正處在後悔跟自責的情緒狀態裡，而你正在用你現在的眼光在嫌棄你的過去，那也是一種不自我肯定，以及不夠自我接納的狀態。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。