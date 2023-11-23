媽媽愛貶低我「該怎麼辦？」 心理師籲學會放手：否則容易遇到相同特質的女主管

如果你的媽媽是個習慣貶低別人的人，大部分我們知道的狀況是，這個媽媽可能也沒有很喜歡自己。

所以你要做的練習是，如何不再去尋求媽媽眼眸中的愛與肯定，以及你要開始去承認，這就是媽媽一直以來的限制。

如果你一輩子都在伸手向媽媽討愛，那你就會一輩子都活在痛苦跟極度的匱乏當中，而這有一個非常˙大的風險是，你也很可能容易遇到像這樣的女性主管，甚至是伴侶，因為你會在她們身上找到某一些熟悉的感受，也會導致你的人際關係裡有被索取和被掏空的感覺，你自然很難讓自己很自由自在地在充滿愛的環境裡。

若你開始意識到這件事，你可以跟自己說的是：「我能不能多一點愛自己的練習？」也就是說，當你又在尋求他人認可的時候，你可不可以跟自己說：「我知道我今天做得很好，我很喜歡我今天所做的付出，我很喜歡我身上的某一些特質。」

此外，你要很謹慎的一件事情是，如果你的媽媽善於貶低，那代表你也會非常容易否定你自己，因為你的內在語言會完全複製於你的媽媽，這是非常容易發生的現象。

而很重要的是，當你覺察了這個狀態之後，你能不能幫自己去練習調整你的內在語言？

你要開始去看見，並且願意重新從你的內在當起你自己的「理想媽媽」，而不是想著要去改變媽媽，因為通常改變不了，你也不要去期待媽媽改變，你要做的是，從你的內在長出這個理想媽媽的樣子，用這個理想媽媽的樣子來對待你自己。

當你可以這麼做了的時候，你在情感上就可以與你的媽媽分開來，你會開始越來越看得懂，並且開始有能力去心疼你媽媽，因為她真的就是做不到。

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