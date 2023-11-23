快訊

親民黨不分區李桐豪第一 老師傅宋楚瑜當「總教練」未入列

中國羽賽／左手重炮開轟 林俊易拍退世界第二金廷晉級8強

馬英九做完見證換郭台銘當桶箍 藍白在野整合還有戲？

媽媽愛貶低我「該怎麼辦？」 心理師籲學會放手：否則容易遇到相同特質的女主管

愛心理／ 吳姵瑩（諮商心理師）
示意圖／ingimage
示意圖／ingimage

如果你的媽媽是個習慣貶低別人的人，大部分我們知道的狀況是，這個媽媽可能也沒有很喜歡自己。

所以你要做的練習是，如何不再去尋求媽媽眼眸中的愛與肯定，以及你要開始去承認，這就是媽媽一直以來的限制。

如果你一輩子都在伸手向媽媽討愛，那你就會一輩子都活在痛苦跟極度的匱乏當中，而這有一個非常˙大的風險是，你也很可能容易遇到像這樣的女性主管，甚至是伴侶，因為你會在她們身上找到某一些熟悉的感受，也會導致你的人際關係裡有被索取和被掏空的感覺，你自然很難讓自己很自由自在地在充滿愛的環境裡。

若你開始意識到這件事，你可以跟自己說的是：「我能不能多一點愛自己的練習？」也就是說，當你又在尋求他人認可的時候，你可不可以跟自己說：「我知道我今天做得很好，我很喜歡我今天所做的付出，我很喜歡我身上的某一些特質。」

此外，你要很謹慎的一件事情是，如果你的媽媽善於貶低，那代表你也會非常容易否定你自己，因為你的內在語言會完全複製於你的媽媽，這是非常容易發生的現象。

而很重要的是，當你覺察了這個狀態之後，你能不能幫自己去練習調整你的內在語言？

你要開始去看見，並且願意重新從你的內在當起你自己的「理想媽媽」，而不是想著要去改變媽媽，因為通常改變不了，你也不要去期待媽媽改變，你要做的是，從你的內在長出這個理想媽媽的樣子，用這個理想媽媽的樣子來對待你自己。

當你可以這麼做了的時候，你在情感上就可以與你的媽媽分開來，你會開始越來越看得懂，並且開始有能力去心疼你媽媽，因為她真的就是做不到。

本文出自愛心理「媽媽很喜歡貶低我，但她又不承認自己有問題，我該怎麼辦？」，未經同意禁止轉載。

延伸閱讀

她一出生哥哥就過世…算命師「1句話」讓她此後飽受父母虐待

如何面對造謠生事的白目同事？心理師建議「反面操作」：讓造謠者出現認知失調

情侶在一起兩年卻沒有共同話題 是不是代表不適合？先思考「1問題」

為什麼我會變成這樣？是不是過去做錯了什麼？小心悔恨也是造成憂鬱的一種情緒

相關新聞

媽媽愛貶低我「該怎麼辦？」 心理師籲學會放手：否則容易遇到相同特質的女主管

如果你的媽媽是個習慣貶低別人的人，大部分我們知道的狀況是，這個媽媽可能也沒有很喜歡自己。

如何面對造謠生事的白目同事？心理師建議「反面操作」：讓造謠者出現認知失調

這是很重要的問題，因為這就是很常出現的職場人際關係。

情侶在一起兩年卻沒有共同話題 是不是代表不適合？先思考「1問題」

我沒辦法告訴你適不適合，但我會想問的是「你有沒有想要喜歡對方喜歡的東西？」這是很重要的一個問題。

為什麼我會變成這樣？是不是過去做錯了什麼？小心悔恨也是造成憂鬱的一種情緒

如果你也有這樣的感覺，那代表你正處在後悔跟自責的情緒狀態裡，而你正在用你現在的眼光在嫌棄你的過去，那也是一種不自我肯定，以及不夠自我接納的狀態。

手足為遺產撕破臉很貪婪？爭的不只是錢 還有父母留在世上的「多一份愛」

孩子天真爛漫，衣食無虞，在孩子仰望父母的心中，父母是100分，理所當然地佔據父母所有的愛。然而，隨著孩子長大，心智成熟，在某一天他突然領悟：父母只是平凡人，不是自己過去所想像的英雄。既然是凡人，也就只有凡人的能力，凡人的餘裕，凡人的愛。

以為只是「傳張裸照」卻掉入陷阱無法脫身 為什麼孩子對網路陌生人言聽計從？

網路犯罪以倍數成長，每年都有數千名少男、少女落入陷阱，二○二○年的兒少性剝削被害人，比二○一七年增加了三成。而另外未通報的「黑數」，至少高於正式統計的兩倍以上。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。