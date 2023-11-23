如何面對造謠生事的白目同事？心理師建議「反面操作」：讓造謠者出現認知失調

這是很重要的問題，因為這就是很常出現的職場人際關係。

我們可以後退一點換個角度，所以我會問你的問題是「你覺得什麼樣的人沒有辦法被造謠生事？」

你在職場中有沒有發現有一些人會被某個同事在背後指指點點，可是其他大部分的人都不會相信那些被指指點點或是造謠的事情？

所以我們有沒有辦法做這樣的人，也就是那些造謠對當事人是沒有用，也沒有任何影響的，最重要的是你自己在職場關係當中的透明度到底夠不夠？

那一些容易被造謠所影響的人，他們在人際互動本身就容易出現一種特質是，他們不太說、跟其他人也不太有太多的連結，或者是有太多的交往互動，當大家對你的認識程度不夠高，一旦有人說你什麼，其他人也就容易相信。

比方你有個女同事小美，她大部分的時間跟大家相處都是彬彬有禮，也沒有過多的交談，她很謹守人際分寸，她覺得公事上大家都是同事，私底下她有她自己的生活。

可是當這樣的人突然有個人說了她一個傳言，「我跟你說，那個小美每天都帶不同的男人回家耶！」這時候你會不會相信？

我必須說，很多時候我們的第一個念頭都是：「蛤？真的假的？」但因為我們對小美並不了解，所以自然會產生出「原來小美這麼的表裡不一」的這種猜測。

換一個狀態，如果小美是一個很樂於分享自己生活的人，無論是自己的生活小事，還是與家人的互動，甚至是她最近認識了什麼對象，她都會在對話中不經意透露。

於是你對這個人的人際印象就會在過程中開始形塑，進而了解她的個性，也許她真的很活潑熱情，但她在交友上給人的感覺還是挺謹慎的，如此一來，那些謠言很多時候就會不攻自破。

有時候我們在思考造謠生事的狀態時，如果它已經嚴重地影響到你，反方向我們可以去思考的是，我們可以如何反面操作。

不是要你造謠回去，因為這只會讓事情更糟糕，那只會讓其他人覺得你很有可能就是謠言中的那種人，因為你也同樣會用造謠的方式反擊對方。但如果你是選擇更開誠佈公、更自在地去跟其他人互動，很多時候這個謠言就無法再維持下去。

好比同事說：「我上次跟小花說話，她居然用鼻孔看我，她也太高傲了吧！」但當大家跟小花進一步認識，彼此更加了解之後，也許你就會發現，小花其實很謙遜，只是做事比較謹慎，甚至她可能只是因為內向，所以對於不熟的人不太會有過多的交談而已。

大家其實就會在這個過程中去修正對小花的假設，意思是，我們對人的假設是有機會修正的！

順帶一提，如果你真的針對這個事主，你也可以利用心理學效應來讓你們關係有點改變，你可以請對方幫你一點小忙（對方一定可以做到的事情），比如你可以跟她說：「聽說你是花蓮人，我有個客戶很喜歡花蓮的某某名產，你若有回老家可以幫我買嗎？我可以先給你費用，真的非常感謝你。」

像這種對她而言只是小事，大部分對方都會答應你，此時她就會出現認知失調，因為她應該是喜歡你才答應你，但一方面她又因為討厭你而對你造謠，她就會開始混亂自己到底是喜歡你還是討厭你喔！

本文出自愛心理「職場心理學：如何面對造謠生事的白目同事？」，未經同意禁止轉載。