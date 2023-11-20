情侶在一起兩年卻沒有共同話題 是不是代表不適合？先思考「1問題」

我沒辦法告訴你適不適合，但我會想問的是「你有沒有想要喜歡對方喜歡的東西？」這是很重要的一個問題。

還有「當對方沒有辦法跟你一起享受你喜歡的事物，你會有什麼感覺？」就像最近剛好案主小米跟我說，她很喜歡看展覽，而她曾經的另一半就是非常不喜歡看展覽，對方認為看展覽是極度浪費時間的事。

我請小米重新思考的一件事是，「如果你喜歡的另一半沒有辦法跟你share你的興趣的時候，你有沒有辦法在其他生活的面向裡找到欣賞對方，以及享受跟對方互動的這種時刻存在？」

也就是說，並不是兩個人之間一定要共同的話題或興趣，這段關係才走得下去，更重要的是，你要知道什麼東西是對你而言是最重要的。

也許有些對你最重要的事情是，你希望在你生活中有任何的觸動跟悸動的時候，有人跟你一起探討，無論是腦力激盪還是思想交流，對你而言都是一種極大的幸福感。

你要看懂這些，接著為自己找到這樣的伴侶，或是培養你的伴侶往這個方向發展，如果你的伴侶沒有想要被發展、沒有想要參與你的興趣，那我會建議你要好好地思考一下。

在感情當中，有時最重要的需求滿足，如果聊天是你的需求，我會說「不要放棄你的需求，而是要找到能滿足你需求的人」，這是很重要的。

但有另一種情況是，對方的其他方面都很好，這是另外一個層次你要思考的是，「那我能不能清楚地感知到他愛我的方式？」如果你可以清楚地感知到對方愛你的方式，這段關係也是很值得走下去的；他有他愛你的方式，而你也很喜歡他愛你的方式，你在共同興趣這一塊可以找好朋友來滿足，那也會是一個很平衡的狀況。

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