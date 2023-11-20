快訊

大學演講談藍白合「最大問題」 柯文哲被問九二共識定義：我也不知道

網路溫度計本周總統參選人當選預測 他4天內聲量翻倍

好地段就保值？大安遠企商圈名宅 7戶轉手全賠售「最高賠近3千萬」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

情侶在一起兩年卻沒有共同話題 是不是代表不適合？先思考「1問題」

愛心理／ 吳姵瑩（諮商心理師）
示意圖／ingimage
示意圖／ingimage

我沒辦法告訴你適不適合，但我會想問的是「你有沒有想要喜歡對方喜歡的東西？」這是很重要的一個問題。

還有「當對方沒有辦法跟你一起享受你喜歡的事物，你會有什麼感覺？」就像最近剛好案主小米跟我說，她很喜歡看展覽，而她曾經的另一半就是非常不喜歡看展覽，對方認為看展覽是極度浪費時間的事。

我請小米重新思考的一件事是，「如果你喜歡的另一半沒有辦法跟你share你的興趣的時候，你有沒有辦法在其他生活的面向裡找到欣賞對方，以及享受跟對方互動的這種時刻存在？

也就是說，並不是兩個人之間一定要共同的話題或興趣，這段關係才走得下去，更重要的是，你要知道什麼東西是對你而言是最重要的。

也許有些對你最重要的事情是，你希望在你生活中有任何的觸動跟悸動的時候，有人跟你一起探討，無論是腦力激盪還是思想交流，對你而言都是一種極大的幸福感。

你要看懂這些，接著為自己找到這樣的伴侶，或是培養你的伴侶往這個方向發展，如果你的伴侶沒有想要被發展、沒有想要參與你的興趣，那我會建議你要好好地思考一下。

在感情當中，有時最重要的需求滿足，如果聊天是你的需求，我會說「不要放棄你的需求，而是要找到能滿足你需求的人」，這是很重要的。

但有另一種情況是，對方的其他方面都很好，這是另外一個層次你要思考的是，「那我能不能清楚地感知到他愛我的方式？」如果你可以清楚地感知到對方愛你的方式，這段關係也是很值得走下去的；他有他愛你的方式，而你也很喜歡他愛你的方式，你在共同興趣這一塊可以找好朋友來滿足，那也會是一個很平衡的狀況。

本文出自愛心理「在一起兩年卻沒有共同話題，是不是代表我們不適合？」，未經同意禁止轉載。

相關新聞

情侶在一起兩年卻沒有共同話題 是不是代表不適合？先思考「1問題」

我沒辦法告訴你適不適合，但我會想問的是「你有沒有想要喜歡對方喜歡的東西？」這是很重要的一個問題。

為什麼我會變成這樣？是不是過去做錯了什麼？小心悔恨也是造成憂鬱的一種情緒

如果你也有這樣的感覺，那代表你正處在後悔跟自責的情緒狀態裡，而你正在用你現在的眼光在嫌棄你的過去，那也是一種不自我肯定，以及不夠自我接納的狀態。

手足為遺產撕破臉很貪婪？爭的不只是錢 還有父母留在世上的「多一份愛」

孩子天真爛漫，衣食無虞，在孩子仰望父母的心中，父母是100分，理所當然地佔據父母所有的愛。然而，隨著孩子長大，心智成熟，在某一天他突然領悟：父母只是平凡人，不是自己過去所想像的英雄。既然是凡人，也就只有凡人的能力，凡人的餘裕，凡人的愛。

以為只是「傳張裸照」卻掉入陷阱無法脫身 為什麼孩子對網路陌生人言聽計從？

網路犯罪以倍數成長，每年都有數千名少男、少女落入陷阱，二○二○年的兒少性剝削被害人，比二○一七年增加了三成。而另外未通報的「黑數」，至少高於正式統計的兩倍以上。

瑜珈褲單穿不得體？女性身體戰場：從Leggings爭議談身體自主權

瑜珈褲兼具機能舒適及時尚百搭，適不適合單穿一直是爭論點，甚至一度成為美國校園的禁忌穿搭。然而這種親膚貼身的衣著，竟是起源於男性服飾？

經常憂鬱焦慮、情緒不穩定？可能是因為你還太年輕

一到深夜就開始憂鬱，戀人已讀不回訊息就胡思亂想，遇到挫折就深陷情緒難以自拔…

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。