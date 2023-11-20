為什麼我會變成這樣？是不是過去做錯了什麼？小心悔恨也是造成憂鬱的一種情緒

如果你也有這樣的感覺，那代表你正處在後悔跟自責的情緒狀態裡，而你正在用你現在的眼光在嫌棄你的過去，那也是一種不自我肯定，以及不夠自我接納的狀態。

當你處在這種後悔狀態中，你在這時候更要對自己溫柔一點。

悔恨也是造成憂鬱的一種情緒，如果你長期活在悔恨跟後悔的狀態裡，請你去好好地整理你自己，如果你已經太長時間在這樣的狀態中，那我會建議你去找一個專業的人陪你去探討你的人生發生了什麼事情，因為悔恨跟後悔是一個持續性，而且會把你的能力往下拉，甚至會導致你沒辦法拓展你自己人生的一種情緒。

面對悔恨的自己，很重要的一件事情是，你好好地去看，你覺得你自己哪裡做得不夠，我會建議找一個中肯的人陪在你身邊，因為大部分的情況是，你會全面性地黑化你做不好的地方，而看不見你做得好的地方，那就會成為全面性的自我檢討及自我否定的情況。

我們說，健康的自我檢視是好比「我有一個表演，而我覺得我這個表演還有進步的空間。」像這樣的描述就會是一個健康的描述，我們也就可以進一步地去檢視哪裡做得還不夠、哪裡可以更進步？你要可以很清楚地指出那一個進步的細節是什麼，並且針對那個細節去發展自己。

相反地，若你是說：「我剛剛去見了一個客戶，但我覺得我的表現爛透了！」像這樣的詞彙基本上就有很強烈的自我否定，以及很強烈的後悔與悔恨的情緒在裡面。

如果你正是這樣，你不妨進一步地問問自己，那個「爛透了」是指哪些事情，你可能會說：「剛才客戶的臉色沒有很好看」或是「我剛才講話有點結巴」，你就可以很明確地指出某幾個點，接著去思考這幾個點你可以如何調整跟改善，那這就是會變成一個正向且肯定，甚至是有建設性的建議，你就可以往更積極的方向前進。

可是如果總是充滿悔恨、自責或充滿否定，你的人生就會雪崩式下滑，因為你會覺得怎麼做都是不夠好、怎麼做都是沒有用的喔！

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