手足為遺產撕破臉很貪婪？爭的不只是錢 還有父母留在世上的「多一份愛」

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聯合新聞網／ 文．劉貞柏（精神科醫師）
圖為民眾申報被繼承人遺產稅示意圖。 圖／聯合報系資料照片
圖為民眾申報被繼承人遺產稅示意圖。 圖／聯合報系資料照片

「我總覺得我父母偏心。」

「是嗎？」

「醫生你要相信我。從小到大我就這樣感覺：因為我會把自己顧得好好的，所以他們就覺得不用太照顧我。」

「假設是你講的這樣，那你的感受是如何？」

「我覺得很不公平呀！為什麼我表現比較好，身為老大，明明已經承擔比較多的責任，為什麼反而要忽視我，不在乎我？」

「若此為真，你如何證明你的感受，是因為你父母真的忽視你，不在乎你？」

「這是一種感覺，確確實實的感覺，生活中大大小小的事情，都可以顯現出來。」

「是啦，你不用一一舉例，你過去在門診其實也都說過了。話說回來，既然如此，你知道你為何會一再重複提這件事嗎？」

「因為他們就一直很不公平呀！」

「其實除了你覺得『父母不公平』，更可能是『希望他們更在乎你一點』。」

--

「這跟我原來講的，有不一樣嗎？」

「有些微的不一樣。」

如果你原本父母真的很忽略你，不在乎你，對你的態度是50分好了。

於是你希望他們更在乎你，關心你的感受，對你的態度能提升到70分。

但假若，事實不是你想的那樣。

你父母其實已經很在乎你，對你的態度已經是80分。

只不過可能因為世代差異，表達差異，或著他們能力有限，於是只讓你感受到60分。而你希望更多，希望80分，90分。

--

也有可能，即使他們對你的態度是90分。

你也已經感受到90分。

但你總是希望他們多關注你一些，希望從90分增加到100分！

「嘻嘻，怎麼可能100分。有人會希望父母對自己100分的嗎？」

「當然有呀！有些孩子在安定的環境中成長，相信父母都是給自己百分之百，全心全意的愛。再怎麼說，這幾乎可說是一種幸福。」

「然後呢？他們希望父母對自己120分？」

「有可能，但更多的是另一種失落。」

--

孩子天真爛漫，衣食無虞，在孩子仰望父母的心中，父母是100分，理所當然地佔據父母所有的愛。

然而，隨著孩子長大，心智成熟，在某一天他突然領悟：父母只是平凡人，不是自己過去所想像的英雄。

既然是凡人，也就只有凡人的能力，凡人的餘裕，凡人的愛。

父母當然愛自己，但因為能力有限，年齡衰老，過去想像的100/100全心全意，其實只有80分，90分。甚至當身體病痛，雜事煩心時，甚至只有70分，60分。

當自己兄弟姊妹狀況不好時，父母也希望幫一把，於是對自己的關注，甚至可能下降到40分。

其中的落差，最後造成內心的憤憤不平。

--

「父母都是這樣嗎？」

「你有沒有養過貓？我假設一個狀況。」

假設你養兩隻貓。

一隻貓比較健康，吃東西胃口好，頭好壯壯，不用你操心。

一隻貓瘦弱，愛吃不吃。每次吃罐罐還要你陪在旁邊才會勉強多吃幾口。

這時候，你會多花時間陪哪隻貓呢？

你能放著瘦弱的貓不管嗎？

但是，健康貓會不會怪你偏心呢？

--

「醫師我聽懂了，你是不是要說：『我會有這種感覺是錯誤的』、『我要多體諒父母』？」

「感覺無所謂對錯。我不是要否定你的感受，我只是跟你分享：人世間的道理就是這樣為難。這是我對人生的領悟。」

你現在30歲，會覺得不公平。

其實，即使你到了50歲，依舊會覺得不公平。

孩子仰望父母，在父母面前心智退化成孩子，這是人之常情。

誰不希望父母多愛自己一些呢？

即使你已經70歲，父母90歲，你依舊會希望父母多愛自己一點。

或著說，父母偏心，總是愛其他兄弟姊妹多一點。

在父母面前心智退化，才能顯現父母的重要。

所以在心理層面，自然會傾向於退化。

若是在父母面前不再心智退化，甚至強大甚於父母，

那麼父母對自己將不再那麼重要，

如此一來，潛意識就要面對更大的失落。

這種失落往往難以消化，不如還是退化，比較輕鬆些。

把對父母愛的渴求化作不滿，然後對父母抱怨。

若父母離開，就把力氣花在遺產爭奪，跟手足相爭。

因為遺產是父母遺留在世上的愛的表徵。

遺產爭多一分，就是多一份愛。

爭的不只是錢，是愛。

--

「醫生，人世間就是如此嗎？」

「是，就是如此。因為你、我，都是凡人。」

凡人之心。

自由自在。

（本文出自臉書粉專「阿柏醫師的喃喃自語」、部落格文章《【父母怎麼總是偏心？】多一份的愛能從哪裡來？》，未經同意禁止轉載）

遺產

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