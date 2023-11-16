瑜珈褲單穿不得體？女性身體戰場：從Leggings爭議談身體自主權

瑜珈褲兼具機能舒適及時尚百搭，適不適合單穿一直是爭論點，甚至一度成為美國校園的禁忌穿搭。然而這種親膚貼身的衣著，竟是起源於男性服飾？

率性的西裝外套配上簡約白T，下身穿著緊身褲（Leggings）搭配長襪運動鞋，歐美女星風行的Leggings穿搭，你怎麼看？

2017年，一名聯合航空（United Airlines）的檢票員，以「著裝不當」為由，拒絕讓兩名穿著Leggings的女性登機，引發群眾對各大航空的服儀規定，以及Leggings「外穿」是否得宜的討論。

瑜珈褲（yoga pants）、緊身褲（Leggings），不論你怎麼稱呼，究竟這種包覆性強、布料舒適的服飾單品，為何會成為具有爭議性的衣著？

從保護男性腿部的緊身褲，到美國校園Leggings爭議

Leggings爭議已持續近十年，根據美國一篇2014年的報導指出，全美校園之所以限制學生穿著Leggings上學，原因是他們認為Leggings這種讓身體曲線展露無遺的緊身服飾，會分散男學生的注意力，影響學習。

該篇報導也統整了各學校實施Leggings禁令的主要論述，不論是擔心影響男同學的學習成效，亦有美國高中指出：Leggings穿搭原不是問題，直到有學生開始單穿，並向家長呼籲「遮好你孩子的屁股」，強調若有搭配裙子、褲子，足夠遮蓋屁股及大腿，便不會觸犯服儀規定。

然而若深究Leggings的起源，可以回朔至好幾世紀以前。Leggings的發明原是用於保護騎馬者的腿部，在當時，Leggings主要屬於男性穿著，直到20世紀開始，愈來愈多女性嘗試褲裝，Leggings也才逐漸成為女性的休閒時尚。

80年代，女星珍．芳達（Jane Fonda）帶起女性運動風潮，Leggings成為女性健身的服飾標配。1940年代女性不只穿著Leggings進出運動場所，更會搭配華服、不同服飾配件，Leggings不再只是運動服飾，而是主流女性時尚。

運動品牌更從中看見商機，開始針對不同運動性質，研發推出使用高彈性纖維、萊卡等厚磅布料的運動服飾，lululemon在1998年推出的首款瑜伽褲，使用的就是萊卡及尼龍布料，而一開始就是設計單穿使用。

台灣社會怎麼看 Leggings 時尚？

不只美國，在社會風氣相對保守的台灣，也有愈來愈多女性開始跟上Leggings風潮，在各大商圈街頭，都可以看到不同的Leggings穿搭，也必然引起不少正反討論。

觀察台灣社群網路針對Leggings穿搭的討論，可以歸納出3個主要論點：

一、曲線畢露有礙觀瞻，穿搭要因地制宜

談論到Leggings適不適合單穿，多數反對者在乎的是女性私處的形狀暴露，也就是網友常說的「駱駝蹄」。

他們認為，即便已經有愈來愈多具備足夠支撐性的Leggings上市，緊貼包覆的特性仍會讓女性曲線宛如「沒穿」一樣覆暴露在眾人面前，若是在運動場合穿著沒有大礙，但走在街上或作為時尚配件穿搭便不太適合，也會影響路人觀感。

二、Leggings是完美身材的特權

也有部分人認為，Leggings的設計只有具備完美身材的人可以駕馭，若你沒有堅挺的翹臀、穠纖合度的體態，Leggings便不會是你能輕易嘗試的穿著。

國外亦有報導指出，部分體型較豐腴的女性，因為穿著緊身褲而遭到霸凌。可見現今社會仍存在許多「身材偏見」、「容貌偏見」，連基本的日常穿著選擇都無法做到多元。

三、尊重個人穿衣風格

以上兩種論述，都是站在評論者的視角對Leggings穿搭進行批判，卻沒有將穿著者的自主權考慮進去，而是用自己的價值審美對他人的選擇任意指點。

慶幸的是，在眾多的反對聲浪中，仍有不少理性的聲音存在。

有網友表示，自己雖無法體會Leggings時尚的美，但也尊重每個人的穿衣選擇。亦有不少女性網友坦承，自己若要單穿Leggings上街會感到害羞、不自在，但也能從穿著Leggings的女性身上看見大方展現身體的自信。

你的眼光不能限制我的自主選擇

綜觀國內外的爭議討論，最後還是要回過頭來談，我們如何決定自己的穿著——我們如何成為自己身體的主人。

社會對於服飾穿搭的爭議不只有Leggings，女性褲裝、迷你裙的問世，也都引發了不同程度的抵制聲浪，當社會無法將主控權還回個人主體，試圖用社會框架、主流價值來規範身體自主權，相同的紛爭只會不斷上演。

回顧Leggings的歷史變革，從完全實用導向的男性褲裝演變成女性休閒時尚，及是女性身體自主意識鬆動社會框架的最佳實例，只是它在現代又遇見了另一種框架的挑戰。

然而過往因女性服飾而掀起的紛爭，充斥的是社會框架對女性身體規範的矛盾——你必須確保擁有完美體態，才有「資格」裸露肌膚、展現曲線，但當你的衣著較為貼身而凸顯身體曲線，可能誘發他人產生情慾，是需要被遮掩的。然而穿上衣著的目的，究竟是要展現性感，或是單純為了舒適度與機能性，都應該由自己定義。

任何人也都不該用自己的主觀審美，去限制他人的穿衣自由。

期待社會能更加走向多元，讓所有性別認同、所有相貌體態的人，都能大方擁抱自己的身體、選擇讓自己最自信舒適的衣著，不需在意他人眼光。