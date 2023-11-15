一到深夜就開始憂鬱，戀人已讀不回訊息就胡思亂想，遇到挫折就深陷情緒難以自拔…

為什麼你總是憂鬱、沮喪，這麼容易不開心？

#可能是因為你還太年輕。

大量心理學研究告訴我們，保持樂觀和愉悅的心情有助身心健康。

動不動情緒起伏、低落憂鬱的你，是否經常懷疑人生，為什麼自己的情緒這麼不受控？

Schwaba（2019）帶領UC Davis研究團隊，針對1,167位受試者，歷時七年，觀察他們的樂觀情緒與生活經驗的關係。

研究結果發現，在成年早期和中期，#樂觀情緒會隨著年齡逐漸提高，大約在55歲達到穩定。

成年早期，是情緒最為消極、不穩定的階段。

在我的實務工作中，我觀察到這些情緒起伏，與此階段的#高度不確定性有關。

「成年初顯期」就是在描述這個階段。

處於成年初顯期的人們可能單身、可能結婚了，可能還在上學，也可能沒有。

這種難以定向、隨時都有可能變動的狀態，呈現了這個階段的實驗性特徵。

你可能困在職業生涯迷茫中，不確定要往哪個專業方向發展；你也可能不確定要不要進入一段關係，要不要與眼前這個人攜手建立家庭。

曖昧讓人受盡委屈，不確定性也是。

一直追求「確定」，才是痛苦感的來源。

前幾年我們不知道疫情到底什麼時候要結束，不知道前男友什麼時候才能離開自己心裡，也不知道「成年初顯期」哪一瞬間就忽然度過了。

有時候自己深陷情緒，低落憂鬱，想想這個研究真是安慰人呀！

下次不開心的時候，不妨告訴自己：「我還年輕，我還年輕，一切都會好起來的～」

（本文出自盧美妏心理師《【經常憂鬱焦慮、情緒不穩定？可能是因為你還太年輕…】》，未經同意禁止轉載）