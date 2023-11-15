被刪好友很難受？心理師：情緒來源不只事件本身 還包括解讀事件的觀點

發現自己被解除好友關係時，你並不需要這麼難受。

因為仔細想想，已經有好長一段時間，你可能沒跟他有任何往來。

就算再次給你機會，其實你也懶得跟他有什麼互動。

想要解除某人好友關係時，你也不需要太提心吊膽。

因為對方可能沒有發現，或者就算發現了也毫不在意。

假使對方想都不想就解除好友關係，代表他或許也不太在意你，

那麽⋯⋯你與一個不在意你的人認真計較，又是為了什麼？

情緒的來源不只是事件本身，還包括解讀事件的觀點。

事件是一種媒介，觸動我們在意的、脆弱的、曾經受傷的部分。

與其窮追著對方探問原因，倒不如把焦點回到自己身上，試著了解自己為何在意？為何受傷？真正渴望的是什麼？

然後，慢慢長出安頓自己情緒的能力。

（本文出自胡展誥諮商心理師《【發現自己被解除好友關係時 你並不需要這麼難受】》，未經同意禁止轉載）