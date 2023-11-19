以為只是「傳張裸照」卻掉入陷阱無法脫身 為什麼孩子對網路陌生人言聽計從？

網路犯罪以倍數成長，每年都有數千名少男、少女落入陷阱，二○二○年的兒少性剝削被害人，比二○一七年增加了三成。而另外未通報的「黑數」，至少高於正式統計的兩倍以上。

● 網路犯罪下，追悔不及的青春

看著眼前蜷曲在法庭內、全身抖動著啜泣的少女，多年來發生過的各種兒童與少年案件在我腦海如電影膠卷閃過……

這裡曾上演的一段段悔恨的青春，我記得一清二楚，其中超過八成是網路Ｚ世代下的犯罪產物。

無論孩子是鋼鐵般叛逆或柔弱如絲的內向，當坐上證人席那一刻，面對無暇理解他們內心世界與背後故事的司法官，年輕的受害者必須逼自己重複地敘述那段不想回憶的經歷，或是低頭啜泣，或是撕裂身體般大聲哭號，甚至有不少人情緒崩潰，必須長期接受身心科治療。

＃當少女「蘿莉」在網路上，遇見「夢幻男友」

四月下旬，正值國中會考前夕，我一如往常地走進警局，一個再熟悉不過的場景映入我的新聞眼，多年來已讓我幾乎無所感──滿臉稚嫩的國中少女與母親相對無語地坐在警局內，外面超過三十度的火熱高溫，卻無法融化偵查隊辦公室內，母女關係的冰點。

媽媽帶女兒上警局，是因這位少女蘿莉在網路上認識了一名「夢幻男友」，但隨之而來卻是糾纏不去的噩夢……

＃陌生網友：來自未知世界、目的不明的暖訊

蘿莉的交友圈只有班上同學與部分小學同學，但準備會考是如此沉悶、無趣，剩下一個多月的考試前夕，別說有朋友陪著聊天，偶爾能在僅有的休息時刻滑滑IG就是一種恩賜。

某天晚上，蘿莉的IG收到一個大頭貼酷似韓星的男生傳訊息敲她：「安安，只是關心一下，要早點睡喔，加油。」「有沒有多喝水？別忘了還有人在遠處守護你。」

來自未知世界、目的不明的暖訊，持續了一個星期。蘿莉的好奇心被深掘出來，她開始覺得不管認不認識對方，就算是不會碰面的網友，給個簡單回應也是一種禮貌。於是她回了：「謝謝。你也在準備考試？一起加油。」

錯誤的第一步就此踏出。有了第一次交談，話匣子再也停不下來。

在無限想像的網路世界，兩人愉悅交心地當了不到一個星期的密友，蘿莉的心頭完全被呵護的幸福感淹沒，並且和對方約好了考完後要見面，正式交往。

＃情緒勒索：一邊恐嚇要斷絕關係，一邊苦苦哀求示愛

距離會考時間愈來愈近了，她跟對方說：「要考試了，我有點緊張。我們考完聊，最後一節出教室就敲你。」

原本期待收到對方體貼的回應，沒想到映入眼簾的卻是如利刃刺入心房的激烈話語：「你想分手了嗎？你是不是在玩弄我的感情？」「你不愛我嗎？愛我的話，現在就給我你的裸照。」「你現在給我，我就不會生氣……」

不斷傳來的訊息讓蘿莉震驚得全身顫抖，腦中一片空白，好一段時間只能反射似的重複自問：「怎麼了？他為什麼生氣？我好像得罪他了？會不會以後他就不理我了？」

接著對方更瘋狂地展開連番情緒勒索：「你跟我是男女朋友了，所以給我照片吧，可以的。我愛你。」「我會永遠愛你，我們會結婚的，不能這樣離開我。」

蘿莉六神無主，對方更緊追地要求：「我是希望想你的時候可以看你的全身照片。」「看著照片，就像和你牽手、抱抱、接吻、做愛……」「你跟我是男女朋友了，我愛你。求你拍一張就好，下次見面時，我會當著你的面刪掉照片。」

在「男友」不斷哀求加恐嚇要斷絕關係下，蘿莉努力地說服自己：「反正考完後，他就會刪掉照片。他不會害我……」

她褪下衣物，對著鏡子拍下一張張青春肉體，許願終身似的完成這場離譜的儀式。

＃噩夢降臨：哪一天會爆發？

人生的噩夢卻是從按下傳送鍵開始──「男友」開始奪命連環叩地需索她的裸照。而最後真正擊潰蘿莉的關鍵句子如魔獸般現身：「今天如果不傳裸照，明天你就會變成學校的風雲人物。」她瞬間從天堂跌入地獄，滿腦子想的都是同學們對她的訕笑、消遣與輕視。

母親發現女兒失了魂似的神情，敏感地追問，結果得知這個最令人恐懼的狀況，最後只能無助地帶著孩子上警局求助。

那位夢幻男網友，果真如夢幻般杳無音訊。少女的未來，將被這原以為浪漫的惡果糾纏，背負著「哪一天會爆發」的重擔。

●「網路獵童」，許多男生受騙裸聊

隨著網路使用年齡層下降，「網路獵童」的花招百出。根據衛生福利部保護服務司的分類，加害者利用「花言巧語哄騙」、「遊戲點數誘惑」、「寄送交友訊息」、「釣魚廣告」等四類為大宗，受害者都在對方冒用假身分及帳號下，傳送自己的私密照片而遭受威脅。被害的對象遍布各個年齡層，也並非只有女性受害，十五歲以下的少年及男童占比更達到四分之一。

尤其是小男生著迷的「網路遊戲」中可增加功力的寶物，更成了不法誘惑的最佳工具。一名職業軍人就專門在臉書上，針對疑似少年的對象隨機加入好友，接著透過聊天，篩選出有玩網路遊戲的少年與男童，積極提出可用「裸照交換遊戲幣」的方式，要求男童自拍、視訊裸露私密處傳給他觀賞。

有二十個國小男童為了賺取遊戲幣，不惜私下拍攝私密照，甚至與他視訊裸聊。未料卻遭這個軍人擷取畫面後，用來威脅外出見面，最後有四名男童慘遭侵害，其餘的受害者則被拍下更多照片。

● 警覺孩子與「幕後鍵盤手」的互動

根據衛福部的統計，二○二○年，兒少性剝削被害人通報有一千六百九十六件、一千六百九十一人，比二○一七年的一千零六十人增加了三成，其中，「拍攝、製造兒童或少年為性交或猥褻行為之物品」有一千三百三十三件、「散布私密影像供人觀覽」四十四件，兩者合計占比高達81.19%。

這還不包括未通報的「黑數」。警方以經驗分析，黑數至少高於正式統計的兩倍以上。

近年來，網路犯罪幾近以倍數成長，每年都有數千名少男、少女落入陷阱。網路犯罪的手法愈來愈多變，受害者的年齡層也愈來愈低。

＃網路「蘿莉控」，國小二年級也受害

國內目前最大宗的一起少女遭網路性剝削，且受害人數最多、平均年齡最低的案例，是二○一四年至二○一七年間，一名國內最高學府醫學院的準碩士，在網路上利用張貼他人照片、冒稱女性等假身分的方式，透過LINE、BeeTalk、臉書的假帳號，引誘少女及未滿十四歲的女童，彼此互換裸露私密照，並將照片散布在各大網路論壇上供人觀看。

這名準碩士高材生，對國中女生以帥哥照片為誘因，冒稱是學長，偽裝「大哥哥照顧小妹妹」般噓寒問暖，使目標鬆懈心防，進一步產生崇拜或愛慕情愫後，彼此以「老公」、「老婆」互稱，並命令對方拍攝裸露照片及影片。

光是警方查出身分的受害者就超過一百二十位，最小的只有國小二年級，但最後僅有八十一名受害者願意出面揭發惡行。

● 從網友身上，孩子獲得現實缺乏的認同、稱讚、關心與情感共鳴

孩子是怎麼想的？大多數孩子，只覺得網路的那一端是好人，會用言語安慰、照顧自己，所以想回報對方的善意，而想辦法依對方的要求，表現自己對友情的忠誠。

這項錯誤認知相當恐怖。犯罪者有話術、有技巧、有途徑，但是對孩子來說，只認為：「他們不是網友，是我的好友。」

孩子們何以會信賴完全陌生的那一端，對於對方言聽計從？原因就在網路那一端，提供了現實生活中難以獲得的認同、稱讚、關心與情感共鳴。

當網路加害者無所不用其極地提供孩子想要的一切、安撫孩子的心，以此當成誘餌，讓他們開始全然地信賴……孩子身旁的我們做了什麼呢？

我們常常說，孩子長大、翅膀硬了，父母的話也不聽了。但讓我們自我檢視：是否自己對孩子的認同、關心與稱讚，乃至於親密的擁抱，隨著他們長大而逐漸減少，甚至讓手機成為「父母陪伴的替代品」？

圖為《誰讓青春沒有明天──揪出孩子身邊，虎視眈眈的犯罪陷阱》書封，寶瓶文化提供

孩子們對於現實中的關係無法滿足，於是轉而對網路世界敞開心房並產生依賴，慣於躲進房間，打開電腦、抄起手機，在虛擬世界中，結交不知是男是女、是老是少的網友。

加害者透過精心設計、極度虛情假意的慰問文字，完全滿足了孩子的需求，使得他們澈底地沉浸其中，從中取暖，最後淪為網路犯罪的受害者……想到這裡，我不禁寒毛直豎，頭皮發麻。

其實，再多的網路防護機制都只是制度上的防線。

不要讓孩子內心失守，靠的是陪伴孩子成長的過程中，隨時能讓他們感受到重視、傾聽與獲得共鳴的那顆「溫暖父母心」。

（本文出自《誰讓青春沒有明天──揪出孩子身邊，虎視眈眈的犯罪陷阱》，寶瓶文化出版，未經同意禁止轉載。）