沒說不行就是願意？解析伴侶間常見迷思：步入關係就有履行做愛的義務

Netflix熱門青春校園劇《性愛自修室》第4季同時也是最終季已上線。

接續上一季中摩爾戴高中（Moordale）關閉的劇情，歐帝斯（Otis）和艾瑞克（Eric）來到人生地不熟的凱文迪許預科學院（Cavendish Sixth Form College），雖然地點不同，但那些關於性別、性傾向、親密關係等討論依然持續發生。

在迎來最終季的時刻，女人迷編輯為你精選本季五大金句，帶你快速閱覽這季的幾大看點。

歐帝斯：多練習積極的性同意，你會發現溝通能產生更親密的情感

多練習積極的性同意，尋求對方開心的同意，而不是對方不情不願的默許，你會發現溝通能產生更親密的情感

尋求性伴侶滿足生理需求的傑克森（Jackson），在某次性伴侶未告知的情況下被觸碰了肛門，這讓他感到不適，歐帝斯因此提到「積極同意」的概念。

針對積極同意，台灣最高法院在第1781號刑事判決中給出了相當白話的解釋：「對方沉默時不是同意，對方不確定或猶豫也不是同意，在對方未同意前之任何單獨與你同行回家或休息，只能視為一般人際互動，不是性暗示，又同意擁抱或接吻，也不表示想要性交，即對方同意後也可反悔拒絕，無所謂『沒有說不行，就等於願意』或有『半推半就』的模糊空間。」

簡言之就是Only Yes Means Yes，在決定是否要從事性行為，或是性行為過程中你們想嘗試不同的體位時，都必須確認參與者是否都已然同意，試著拋開那些安靜、不反抗、不拒絕就是同意的預設。

此外，一個很常見的誤解是——步入關係的我們有履行性行為的「義務」。

然而事實上，既存關係並不能做為持續性積極同意的展現，在我們允諾伴侶進入自己的生命時，不代表你要同時把自身的身體自主權交出去，也因此當對方主動親近你的空間時，除了享受這份熱情外，我們絕對具備隨時喊停、拒絕的權利。

亞當：走上療癒之路，肯認雙性戀身分

雖然確實很不好受，但現在已經沒有之前痛了

「直到那一刻我才明白，原來我也有一顆心，那一刻我以為它就要停止了。當我想著心跳要停止的時候，我才恍然大悟原來它一直在那裡。只是它不知道如何反應。」上一季中，亞當（Adam）用短短幾行文字，讓大眾看見在他蠻橫、冷淡的背面，其實滿目瘡痍。

相較前幾季脆弱、憤怒這些立體又鮮明的形象，在這一季中我們看見亞當正走在痊癒之路上，同行的還有父親和艾瑞克。

面對父親，他終於能慢慢放開父親脫口而出讓人疼痛、刺耳的質疑，大膽說出自己的雙性戀身分，並且表示一直以來自己的不自信，其實是源於害怕被父親糾正的擔憂，就此開啟父子互相理解的可能。

面對曾經的愛人艾瑞克，亞當坦言自己出櫃的感受，並承認他依然在與出櫃後的恥辱鬥爭。那一刻，艾瑞克雖然只是輕輕的說出的「這條路很漫長，但你得相信自己有資格獲得幸福，亞當，你一定要愛自己」，卻已經讓兩人之間的疙瘩不再，亞當也終於得以平靜地接受，彼此不再是伴侶關係的事實。

以撒：真正重要的是，有人開口提出需求，你就要聆聽

真正重要的是，有人開口提出需求，你就要聆聽

在上一季展現機智和自信的以撒（Isaac），如同前幾季一樣，面對那些由環境所生的限制時，他並不帶歉意，這一季他持續為障礙者發聲。在接連幾次新學校的電梯時不時故障，使他無法參與課堂的事件後，他決心反抗。

於是我們可以看見，在他大聲疾呼著無障礙空間的重要性後，校內其他隱匿的、被忽視的障礙者相繼出聲。值得注意的是，《性愛自修室》特別詮釋了聽障等需求不外顯的障礙者的困境，有時是因為環境不足夠安全，使障礙者們沒有勇氣開口提出要求，所以就只能假裝自己跟其他人一樣應付得很好。

事實上，正如影視中提到的，「有時真正滋生問題的並非來自障礙本身，而是社會藩籬」，所謂共融並不是靠著口號、規範，那些形式組成，只有我們都能試著站在他人的高度，換眼看世界，才能為所有人撐起平等生存的空間。

小薇：愛應該讓你感到安全，讓你感到有勇氣

愛應該讓你感到安全，讓你感到有勇氣，因為你跟那個人在一起可以放心做自己

始終心繫著課業的小薇（Viv）在一次課堂上，悄然撞見了愛情。

初次戀愛的她，將伴侶阿波（Beau）的熱切關心、如影隨形，還有隨興所至的對待，視為是愛的展現，所以即便她意識到這份愛變得沉甸甸的，心裡有著說不清的怪，但依然試圖用那些與愛相關的證明，以此弭平想像與實際之間的差異。

也許我們都曾經是小薇，不懂得愛，不知道如何拿捏愛的力道，雙方距離又該如何衡量，甚至無法解讀伴侶那些愛的展現是否得體。於是面對伴侶過度用力的愛時，誤把在意、關心當成愛，卻忘了其實熾烈的愛可能與威脅、孤立、傷害並存。

然而，所謂的愛應該讓你感到放心，在關係中，你恆常感到的害怕，並不是愛的展現，也無法被那些偶爾的體貼、熟悉的道歉所抹滅。

面對遭受恐怖情人騷擾的當事人，小薇的同學為我們做出了很好的展現，讓我們知道作為陪伴者，可以表達關懷，但不批判、不責難，才能幫助當事人自由、不戒備地表達自己的感受，以此釋然那些心裡覺得怪怪的、卡卡的原因。

小歐：即便痛苦，但感受那些情緒很重要

你不該徹底隔絕那些情緒，傷心無法因此化解，反而會變為更苦澀的創傷，即便痛苦，但感受那些情緒很重要

歐帝斯在這一季終於與梅芙（Maeve）結束遠距離戀愛，期待能更發展親密關係的他們，始終無法成功，歐帝斯因此懷疑自己是否依然還沒克服性行為的障礙，一直到與同為性治療師的小歐（O）對話，他才終於能辨識害怕的背後，其實是源自於原生家庭的傷。

由於年幼時目睹父親離開母親珍（Jean）身邊後，母親身上的煎熬、黯然神傷，都歷歷在目，歐帝斯因此對於親密關係始終是害怕的，他擔心自己和母親一樣步入關係後會受傷，擔心自己會複製母親的情境。

面對這一道關係的傷痕，我們可以如何撫平、放下，小歐給出的答案值得我們細品。

小歐鼓勵歐帝斯嘗試感受那些情緒，因為徹底隔絕情緒的話，傷口依然會在，傷心也無法因此化解。

面對愛情，這個充滿風險，無法預測雙方終點的東西，你可以嘗試把它當成一段旅程，享受它，並且相信你有資格過得幸福，放下那些對於愛情的恐懼，嘗試在新的際遇之中，那些人與人間連結的溫度中，長出再愛的勇氣。

於是，在得以安放、照顧自己的前提下，歐帝斯終於開始嘗試理解並學會看見母親的限制，並因此明白，沒有什麼人、什麼關係是完美的，擁抱不完美的童年，也才能擁抱受傷的自己。

《性愛自修室》完結，人們對性、愛的追尋卻尚未終結

有些人可能覺得《性愛自修室》無法及時解答它所拋出的疑問，但這正恰巧展示了那些關於性、愛的疑慮，不是在青少年階段就能得到通透的解釋與理解，關於性與愛的探索，是恆常的，是在生命歷程中的持續發生。

於是，《性愛自修室》作為不少人開口談性的起點，但它的完結，卻不代表人們關於性與愛的疑問得以終結，我們還走在探索的路上，那些關於性與愛，複雜的、諸多的疑問仍然等待著我們發現、思考。