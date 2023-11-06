正值換季期，看著衣櫃的你，是不是心癢想添購幾件單品呢？先別著急下單，這篇文章將帶你打造不衝動消費的永續衣櫃，讓你維持時尚又能省荷包！

什麼是永續時尚（Sustainable Fashion）？

首先，讓我們先來理解永續時尚意味著什麼？永續時尚是將環境、經濟和社會因素納入時尚產業的理念，從產品的製造到消費者的選擇，永續時尚注重減少碳排放、支持生態多樣性，改善工人工作環境等等。

而近年正因快時尚生產價格低廉、汰換快速的衣物，常與浪費、不環保等問題掛勾。如果從每年全球溫室氣體排放量來看，時尚產業每年的溫室氣體排放佔比就介於4%到10%之間。

此外，根據資源循環台灣基金會網絡總監田欣怡的分享，當人們洗滌衣物時，會促成釋放約2/3座台北101大樓的微纖維量體，這些微纖維會隨著下水道流入海洋造成汙染。

除了形成海洋汙染外，海洋生物也會因為誤食微纖維，引發食物鏈的危機，揭示了時尚對環境的巨大衝擊。另外，聯合國頒布的永續發展目標SDGs 12也強調綠色經濟的推動，確保永續消費和生產模式。

因此，永續時尚不僅是一個潮流，這也關係到你的生活和整個地球的未來。

怎麼打造自己的永續衣櫥？

打造永續衣櫥沒有你想得這麼難，以下提供5個你我都可以做到的小tips！

1. 盤點穿衣需求與風格：

打造永續衣櫥的第一步，絕對是面對你可能已經爆炸的衣櫃。先盤點自己有哪些衣物，並將它們分門別類。過程中，你會了解到自己的穿衣頻率和風格，更清楚自己的喜好與使用程度。

而那些比較少穿或全新的衣物，你可以進行二手回收，同時也提醒自己如果有特殊的穿搭需求，下次可以考慮以租借取代購買。

2. 養成一進一出的購買習慣：

想要減少衝動購物，避免過度消費，你可以設定「一進一出」的購買習慣──如果你想購買新的物件，就必須將家中至少一件不需要的衣物捐出。你可以將不需要的衣物捐贈給相關機構、二手網站或親朋好友，同時也讓其他人的衣櫥更具永續性。

這樣不僅避免衣櫥空間過於擁擠，還能將衣物給真正需要的人。

3. 看重衣物的品質而非數量：

快時尚因衣物價格便宜，消費者容易將衣物視為消耗品而愈買愈多，在生產與消費間形成浪費的循環。而英國慈善機構Barnardo's報告也指出，英國的女裝週期是穿7次，7次之後就會收起來或丟棄。

為了改善這種現象，我們可以審視自己的購買行為。或許購買一件品質優良、更具永續性的衣物價格更高，但商品的使用壽命也會更長。減少每季購買量的同時，也能減少碳足跡的生成。

4. 學習好好保存衣物：

想想看，你是否比較用心對待那些單價高，品質也相對比較好的單品？而它們的使用年限也確實比較長呢？這個做法其實適用於所有衣物，針對不同的衣物原料，對應不同的處理方式。像是注意洗衣水溫、能否熨燙等等，都能大大提升衣物保存的品質。

另外，當衣物損壞時也別急著丟棄，你可以先評估修補狀況。如果你具備基本的修補技巧，大部分微小磨損的衣物都能起死回生。當然，你也可以尋求專業裁縫師的協助！

5. 投資好的換季單品

換季時總能看到許多換季特賣會，但你很有可能只是被低價吸引，而入手不需要的過季衣物們。要避免這樣的預先消費，你必須考量自己生活所在的氣候和習慣。

以台灣來說，舒適排汗的T恤、基本的防風外套、厚薄適中的長褲等等，都是可以陪你度過一季以上的百搭單品。另外，如果你住在多雨的地區，一雙好的防水鞋，也能陪你乾爽度過漫漫雨季，不必準備太多替換鞋。

加碼分享！台灣3間永續時尚品牌

看完如何打造永續衣櫥後，如果你也想成為永續時尚的一分子，這裡加碼分享3間台灣在地的永續時尚品牌。

．零廢時裝Story Wear

Story Wear的主張是打造零廢棄的時尚品牌，風格以丹寧系列為主。該品牌商品由在地婦女、5個非營利組織手工製作，同時也與其他機構聯名，為海洋、烏克蘭等不同議題發聲。

．FYNE

FYNE在2021年正式創立，「零浪費」是品牌的最終目標。FYNE致力研發再生製作技術，首創100%循環製程，從縫線、面料、洗標、拉鍊到鈕釦皆100%使用可回收材質。

．繭裹子Twine

繭裹子Twine始於2010年臺中的工作室兼店面，注重公平貿易，在材料與生產方式上，堅持天然和環境友善，對於生產者則提供合理薪資，打造持久透明的合作關係、杜絕童工與性別歧視。

本文出自女人迷「永續時尚是什麼？打造個人永續衣櫥，5個方法讓你環保又時尚！」，未經同意禁止轉載。