被人傷害忘不了怎麼辦？徹底感受當下的討厭情緒 痛苦會在某一瞬間忽然減輕

想解放殘留的情緒，有各種方法和步驟。

首先從「察覺」開始。察覺自己內心殘留著當時的負面情緒，就是面對的第一步。程度輕微的話，有時只需要察覺，情緒就能昇華。

如果光靠察覺依然無法消除，就要進入「徹底感受」的步驟。這方法每個人都能馬上做到，也很容易感受到效果。

當時的情緒，還原封不動地保存著。你要把意識集中在這裡，下定決心徹底感受。你可能會在身體的某個特定部位，感受到那份情緒，這時只要把意識集中在那裡，就能輕易感覺。

像這樣，把注意力放到情緒上時，痛苦會在某一瞬間忽然減輕，然後那些傷痛就幾乎不再復發了。其他時候，你可能也會湧上相同的情緒，感覺像舊傷復發，但那其實只是類似的不同事件引發的情緒。如果你也一樣去徹底感受，就能讓逐漸累積的負面情緒慢慢減少。

有時情緒會太過激烈，讓人難以面對。這時可以先暫停，等情緒又湧上再去面對。

你也許會懷疑，這麼做真的能變輕鬆嗎？別忘了我之前說過，宇宙的法則很簡單，意識的結構也一樣，看起來複雜，其實很單純。

激烈的情緒是強大的能量，如果視而不見，一味去壓抑，等哪天突然爆發，可能會一發不可收拾。不過，只要集中意識，全心感受，即使一開始會感到抗拒或不適，情緒的能量還是會漸趨穩定。不久，你就會感覺豁然開朗。一旦做到這一步，意識深處就會得到療癒，帶來漸入佳境的快感。而原本讓你耿耿於懷的事，也會頓時變得無所謂了。

圖為《原諒，宇宙法則中最強大的祝福》書封，方智出版社提供

當過往記憶中的負面情緒變少，你會更容易發現眼前的不對勁和負面情緒。只要用相同的方法，徹底感受每一次的情緒，就能馬上消除負面情緒，讓波動變輕。

這種方法稱為「精神淨化」，在心理學上也經常用到。當面對不安、不滿、焦慮、悲傷等負面情緒時，只要充分感受或以言語表達，都能緩和痛苦，獲得安心感。這方法的安全性和效果都經過證實，請務必試試看。

（本文出自《原諒，宇宙法則中最強大的祝福》，方智出版社出版，未經同意禁止轉載。）