鄰居小孩偷錢家長裝沒事、夫妻吵架丈夫口不擇言 看印度的不道歉文化

我現在和丈夫、三個孩子、狗，以及夫家親人在印度生活。在印度有時會發生令人感到匪夷所思的事，這些都成為我練習原諒的機會，所以我想用這個專欄介紹我在印度的遭遇。

我對印度的生活大致上是滿意的，偶爾還是會遇到一些不快。有一次，家裡的錢被偷了。得知小偷是鄰居的孩子後，雖然去他家討錢，卻只拿回三分之一。更令我震驚的是，對方並沒有為偷錢道歉。看到對方若無其事，一臉不在乎的樣子，我不禁火冒三丈。

「為什麼他和他的父母都不道歉？這一點實在無法原諒！」

我向丈夫抱怨，丈夫雖然也面有怒意，但還是說：「這也是沒辦法的事。」沒錯，印度沒有道歉的文化， 所以那孩子當然不會道歉。而且在我面前發怒的丈夫，後來也像沒事人般和那孩子聊天。這讓一直想著「快道歉！」的我像個笨蛋一樣。在沒有賠罪的文化中，即使期待對方和我們一樣展現「有誠意的態度」，也只會讓自己不愉快而已……這種心情實在難以言喻。

夫妻吵架，丈夫當然也不會道歉

在我家常上演夫妻吵架的戲碼，雖然都是些意見上的小分歧，還是令我火冒三丈。

丈夫是一生氣就口不擇言的人，而且不知為何還有動不動就想去旅行的怪癖，像這次他也是說：「我要去德里一趟，不要來找我。」說起這個怪癖，其實從新婚第二天就開始了。他一遇到討厭的事，不管當時才剛結婚，劈頭就說：「我要去德里、孟買、加爾各答一趟，這段時間妳自己想辦法。」把我這個新嫁娘嚇得不知所措。我現在已經知道這是他的怪癖，而且只是嘴上說說，到現在都還沒執行過。

圖為《原諒，宇宙法則中最強大的祝福》書封，方智出版社提供

不過接下來要如何重修舊好，依然是個問題。畢竟他是印度人，沒有道歉的文化，所以完全不向我道歉，只會擺出若無其事的樣子。難道就這樣當成什麼事都沒發生，照常生活就好了嗎？我當然希望他能道歉，不然心裡總是有疙瘩，但印度不道歉的文化，讓我也只能做某種程度的讓步。但要讓步到什麼程度，也是個問題……糾結很久後，我開始覺得為這種事獨自苦惱實在很笨，就懶得計較了。於是我又一如往常地和丈夫說話，開始過正常生活，就像什麼都沒發生一樣。最近我甚至覺得，這也不失為一種解決的方式。

（本文出自《原諒，宇宙法則中最強大的祝福》，方智出版社出版，未經同意禁止轉載。）