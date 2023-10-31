快訊

指柯文哲要公平「其實卡住一切」 趙少康曝藍白整合關鍵：否則最後全落空

ETF人氣王配息出爐！00878再度開出0.35元、單季殖利率達1.7％

從抖音爆紅！小學生流行玩「蘿蔔刀」 少保官：學校要做好這件事

聽新聞
test
0:00 / 0:00

鄰居小孩偷錢家長裝沒事、夫妻吵架丈夫口不擇言 看印度的不道歉文化

方智出版社／ 文．akiko（心靈諮商師）
示意圖／ingimage
示意圖／ingimage

我現在和丈夫、三個孩子、狗，以及夫家親人在印度生活。在印度有時會發生令人感到匪夷所思的事，這些都成為我練習原諒的機會，所以我想用這個專欄介紹我在印度的遭遇。

我對印度的生活大致上是滿意的，偶爾還是會遇到一些不快。有一次，家裡的錢被偷了。得知小偷是鄰居的孩子後，雖然去他家討錢，卻只拿回三分之一。更令我震驚的是，對方並沒有為偷錢道歉。看到對方若無其事，一臉不在乎的樣子，我不禁火冒三丈。

「為什麼他和他的父母都不道歉？這一點實在無法原諒！」

我向丈夫抱怨，丈夫雖然也面有怒意，但還是說：「這也是沒辦法的事。」沒錯，印度沒有道歉的文化， 所以那孩子當然不會道歉。而且在我面前發怒的丈夫，後來也像沒事人般和那孩子聊天。這讓一直想著「快道歉！」的我像個笨蛋一樣。在沒有賠罪的文化中，即使期待對方和我們一樣展現「有誠意的態度」，也只會讓自己不愉快而已……這種心情實在難以言喻。

夫妻吵架，丈夫當然也不會道歉

在我家常上演夫妻吵架的戲碼，雖然都是些意見上的小分歧，還是令我火冒三丈。

丈夫是一生氣就口不擇言的人，而且不知為何還有動不動就想去旅行的怪癖，像這次他也是說：「我要去德里一趟，不要來找我。」說起這個怪癖，其實從新婚第二天就開始了。他一遇到討厭的事，不管當時才剛結婚，劈頭就說：「我要去德里、孟買、加爾各答一趟，這段時間妳自己想辦法。」把我這個新嫁娘嚇得不知所措。我現在已經知道這是他的怪癖，而且只是嘴上說說，到現在都還沒執行過。

圖為《原諒，宇宙法則中最強大的祝福》書封，方智出版社提供
圖為《原諒，宇宙法則中最強大的祝福》書封，方智出版社提供

不過接下來要如何重修舊好，依然是個問題。畢竟他是印度人，沒有道歉的文化，所以完全不向我道歉，只會擺出若無其事的樣子。難道就這樣當成什麼事都沒發生，照常生活就好了嗎？我當然希望他能道歉，不然心裡總是有疙瘩，但印度不道歉的文化，讓我也只能做某種程度的讓步。但要讓步到什麼程度，也是個問題……糾結很久後，我開始覺得為這種事獨自苦惱實在很笨，就懶得計較了。於是我又一如往常地和丈夫說話，開始過正常生活，就像什麼都沒發生一樣。最近我甚至覺得，這也不失為一種解決的方式。

（本文出自《原諒，宇宙法則中最強大的祝福》，方智出版社出版，未經同意禁止轉載。）

延伸閱讀

人生就像一面鏡子…遇到無法原諒的人？你可能具備與對方相同的特質

什麼是原諒？原諒自己、認同他人 戰爭和紛爭都會消失

相關新聞

鄰居小孩偷錢家長裝沒事、夫妻吵架丈夫口不擇言 看印度的不道歉文化

我對印度的生活大致上是滿意的，偶爾還是會遇到一些不快。有一次，家裡的錢被偷了。得知小偷是鄰居的孩子後，雖然去他家討錢，卻只拿回三分之一。更令我震驚的是，對方並沒有為偷錢道歉。看到對方若無其事，一臉不在乎的樣子，我不禁火冒三丈。

人生就像一面鏡子…遇到無法原諒的人？你可能具備與對方相同的特質

有句話說得好：「人生就像一面鏡子。」如果有無法原諒的人，就代表自己也有和對方同樣的特質。因此，我們無法原諒別人的同時，也無法原諒體驗到這件事的自己，可說是背負著雙重的痛苦。這時的我們會對自己感到羞恥，對行動感到後悔，為自責的念頭所苦。

什麼是原諒？原諒自己、認同他人 戰爭和紛爭都會消失

把交給對方的力量，再拿回來給自己的過程，就是原諒。原諒別人，就等於讓力量回到自己身上。這不代表你很弱，正好相反，原諒會讓你想起自己是充滿力量的。當每個人透過原諒的過程，拿回自己的力量時，社會問題也會自然朝著解決的方向邁進。原諒之中，也包含著這種美好的力量。

「我們冷靜一下吧」這句話讓你焦慮？看懂自己才能扭轉關係局勢

當我們陷入被拋棄的想法中，就會啟動「戰」或「逃」的生存模式，因為我們會認為這有助於保持關係的運作，無論是什麼解決方法，只要能重新建立連結都好。

她一出生哥哥就過世…算命師「1句話」讓她此後飽受父母虐待

不知道你有沒有想過，我們每個人在剛出生的時候就是最原初的狀態，沒有人可以設定我們可以做什麼、不可以做什麼，也沒有人會在你出生時就說你命不好（這通常是給算命師算過才有的奇怪定義）。

困在「我永遠做不到」牢籠無法自拔？心理師用三步驟教你擺脫力不從心

你時常心有餘而力不足，總是沒有辦法往想要的目標前進嗎？你時常想到阻礙與限制，預設目標很難達成，而選擇放棄嗎？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。