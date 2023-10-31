人生就像一面鏡子…遇到無法原諒的人？你可能具備與對方相同的特質

有句話說得好：「人生就像一面鏡子。」如果有無法原諒的人，就代表自己也有和對方同樣的特質。因此，我們無法原諒別人的同時，也無法原諒體驗到這件事的自己，可說是背負著雙重的痛苦。這時的我們會對自己感到羞恥，對行動感到後悔，為自責的念頭所苦。

如果一直處於無法原諒的狀態，不但不能改變現狀，情況有時還會變得比現在更糟。現在地球的波動正不斷上升，而隨著地球的波動上升，我們的想法也會更快變成現實。我想應該很多人已經感覺到了。同步性一高，心想就會事成，不論好事壞事，實現的速度都會加快。雖然不希望無法原諒和痛苦的事成為現實，但換作是好事反覆實現，當然歡迎之至。所以我們要多多原諒，讓自己變自由，把好事都吸引到自己身上。

原本是自由靈魂的自己和現在不足的自己，兩者之間有落差，為了彌補這落差，一定會有現實被吸引過來。有落差是理所當然的。正因為有落差，我們才會誕生在這裡，擁有各式各樣的體驗。

現在感到不足，就要回歸到原本無限的自己。在回歸的過程中，我們每踏出一步，就會變得更自由，不斷擴大、發展。我們想體驗的就是這段過程。而超越一切時得到的成就感，會是無可取代的美好禮物。

活在物質界的所有生命，都會經歷這段過程。我們是自己選擇要體驗這一切，才會誕生的。

不管什麼時候，宇宙都站在我們這一邊。因為無論好事壞事，我們生下來就是要完整體驗。為了讓我們獲取經驗，宇宙會盡最大努力推動這一切。如果我們能原諒讓自己耿耿於懷、無法原諒的事，就能收到來自宇宙的無窮恩惠。根源的能量就是愛。我們不該責備自己和他人。就算我們遠離了愛，只要能完成世上的體驗，宇宙必定會賜予愛和祝福。請期待那天的到來吧。

不過，如果為了「必須原諒」而焦慮，也會讓自己受到束縛，容易落入固定的觀念中。

圖為《原諒，宇宙法則中最強大的祝福》書封，方智出版社提供

原諒也是要講時機的，畢竟當憤怒和情緒如烈焰燃燒時，要馬上滅火很難。最好先等自己冷靜下來，用寬容的態度對自己說「現在不必勉強原諒」。這樣心情會輕鬆不少，也能讓為了原不原諒而苦惱的自己好過一點。而且這麼做還能成為原諒的契機，請記住這一點。

（本文出自《原諒，宇宙法則中最強大的祝福》，方智出版社出版，未經同意禁止轉載。）