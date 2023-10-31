什麼是原諒？原諒自己、認同他人 戰爭和紛爭都會消失

巴夏曾針對紛爭說了以下的話：

請找到你和別人的不同之處。這些不同之處就是你的個性，代表你自己。只要你能原諒自己、接受不同，也能原諒並接受他人的不同。如果地球上的每個人都能察覺到這一點，戰爭就會立刻不見，紛爭也會一眨眼消失無蹤。

（參考 the PLANET from NEBULA https://ameblo.jp/viva-bashar/entry-12033515285.html）

原諒自己、接受自己與他人的不同之處，同時也認同他人的不同，這樣對自己和周遭的人都好，而且社會問題也會自然朝著解決的方向邁進。雖然乍聽之下工程浩大，但這個美好的循環，其實就包含在原諒中。

宇宙意識體的觀點既柔軟又嶄新，而且是我們原本應該擁有的觀點。然而，由於我們跟宇宙被分隔的時間長，導致視野變狹隘，忘記以前多元化的觀點。我們可以透過宇宙意識體的訊息，想起單純的解決方式，並加以實踐。只要試著去做，就會有顯著的效果。宇宙意識體的觀點，非常值得我們參考。

圖為《原諒，宇宙法則中最強大的祝福》書封，方智出版社提供

把交給對方的力量，再拿回來給自己的過程，就是原諒。原諒別人，就等於讓力量回到自己身上。這不代表你很弱，正好相反，原諒會讓你想起自己是充滿力量的。當每個人透過原諒的過程，拿回自己的力量時，社會問題也會自然朝著解決的方向邁進。原諒之中，也包含著這種美好的力量。

（本文出自《原諒，宇宙法則中最強大的祝福》，方智出版社出版，未經同意禁止轉載。）